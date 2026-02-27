Querétaro prepara reducción de jornada laboral con empresarios

Dependencia estatal sostiene primeras reuniones con cámaras y organismo internacional para diagnosticar impacto por sector.

Secretaría del Trabajo de Querétaro inicia reuniones con empresarios para preparar reducción de jornada laboral por sector

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo, informó sobre las reuniones con empresarios ante la reducción de jornada.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 27 de febrero de 2026. —La Secretaría del Trabajo de Querétaro ya sostuvo primeras reuniones con cámaras empresariales y un organismo internacional para analizar, sector por sector, cómo implementar la reducción de jornada laboral sin impactar la productividad de las empresas.

La secretaria Liliana San Martín Castillo confirmó que existe un compromiso de acompañamiento para realizar ejercicios de diagnóstico en cada rama productiva.

La funcionaria explicó que el objetivo no se limita a mesas de trabajo, sino a detectar de manera presencial en cada sector dónde puede aplicarse la reducción de jornada sin afectar la operación.

"Hay que ir detectando algunos vacíos y algunos cambios de esquema dentro del día a día, pero hay que detectarlos, hay que hacerlo presencial", señaló San Martín Castillo durante la expo de empleo en San Juan del Río.

La secretaria advirtió que la reducción de la jornada "impactará a todas las fuentes de empleo" en los esquemas de cómo mantener la productividad con un menor número de jornadas, por lo que los diálogos con el sector empresarial son constantes.

Prestaciones intactas ante reducción de jornada laboral en Querétaro

San Martín Castillo fue enfática: no puede existir disminución alguna en prestaciones. "Es una prohibición incluso que haya una disminución en el tema de cualquier prestación", aseguró. Tanto el contrato individual como el contrato colectivo permanecen intactos, precisó la titular.

La funcionaria indicó que los acompañamientos con cámaras empresariales y empresas son una práctica permanente de la dependencia, y que se intensificarán conforme avance la implementación de la reforma a la jornada laboral para atender las dudas y necesidades del sector productivo.

