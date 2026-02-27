Querétaro, 27 de febrero de 2026. —La Secretaría del Trabajo de Querétaro ya sostuvo primeras reuniones con cámaras empresariales y un organismo internacional para analizar, sector por sector, cómo implementar la reducción de jornada laboral sin impactar la productividad de las empresas.
La secretaria Liliana San Martín Castillo confirmó que existe un compromiso de acompañamiento para realizar ejercicios de diagnóstico en cada rama productiva.
La funcionaria explicó que el objetivo no se limita a mesas de trabajo, sino a detectar de manera presencial en cada sector dónde puede aplicarse la reducción de jornada sin afectar la operación.
"Hay que ir detectando algunos vacíos y algunos cambios de esquema dentro del día a día, pero hay que detectarlos, hay que hacerlo presencial", señaló San Martín Castillo durante la expo de empleo en San Juan del Río.
La secretaria advirtió que la reducción de la jornada "impactará a todas las fuentes de empleo" en los esquemas de cómo mantener la productividad con un menor número de jornadas, por lo que los diálogos con el sector empresarial son constantes.
Prestaciones intactas ante reducción de jornada laboral en Querétaro
San Martín Castillo fue enfática: no puede existir disminución alguna en prestaciones. "Es una prohibición incluso que haya una disminución en el tema de cualquier prestación", aseguró. Tanto el contrato individual como el contrato colectivo permanecen intactos, precisó la titular.
La funcionaria indicó que los acompañamientos con cámaras empresariales y empresas son una práctica permanente de la dependencia, y que se intensificarán conforme avance la implementación de la reforma a la jornada laboral para atender las dudas y necesidades del sector productivo.