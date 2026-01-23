San Juan del Río, 22 de enero de 2026. - La Dirección de Obra Institucional del gobierno municipal de San Juan del Río realizó trabajos de señalización vial en cinco colonias del municipio.
Las acciones incluyeron pintura de cajones especiales para personas con discapacidad, colocación de señalética informativa y pintura de reductores de velocidad en vialidades prioritarias, informó la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Los trabajos se ejecutaron en colonias Indeco, Centro, Jacarandas de Banthi, Cerro de la Esperanza y Lomas de Pedregoso. La dependencia municipal realizó las intervenciones en coordinación con la ciudadanía para mejorar la seguridad vial en San Juan del Río.
En la calle Geranios número 41 de la colonia Indeco, el personal municipal pintó un cajón especial para personas con capacidades diferentes y colocó señalética informativa del espacio.
De igual forma, en la calle Ignacio López Rayón número 73 de la colonia Centro se pintó otro cajón especial con las mismas características.
La Secretaría precisó que en la calle Avoceta de la colonia Jacarandas de Banthi se realizó limpieza de material acumulado y pintura de reductores de velocidad en color amarillo tráfico.
Trabajos similares de pintura de reductores de velocidad se ejecutaron en la calle Cerro de la Esperanza y en la avenida Panamericana de la colonia Lomas de Pedregoso.
Las acciones forman parte de las estrategias de la administración municipal para fortalecer la seguridad vial y fomentar una cultura de respeto entre conductores y peatones en San Juan del Río.
La dependencia municipal destacó que cada intervención contribuye a mejorar las vialidades del municipio y a proteger a la ciudadanía.