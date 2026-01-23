Édith Álvarez Flores, secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de San Juan del Río, durante su participación en la Asamblea de Ciudades Patrimonio Mundial en Madrid, España. Representó al presidente Roberto Cabrera. rotativo.com.mx

Proyectos para 2026 incluyen restauración del Santuario de Guadalupe

La dependencia municipal presentará proyectos de conservación para competir por fondos federales del programa PROCURA durante 2026, tras obtener recursos en ejercicios anteriores derivados de su plan de manejo elaborado en 2022. El Santuario de la Virgen de Guadalupe y obras de infraestructura en el centro histórico integran el portafolio de proyectos que San Juan del Río someterá a revisión ante la Secretaría de Cultura federal, precisó la funcionaria.

El director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, Jorge Ortega González, destacó que San Juan del Río es una de las 14 ciudades mexicanas que integran la red nacional de patrimonio. "La participación en esta asamblea permite tomar decisiones importantes para la conservación del patrimonio monumental y generar desarrollo económico a través del turismo cultural", señaló Ortega González durante la conferencia de prensa virtual.

La delegación queretana participó en el stand de México de la Feria Internacional de Turismo, evento que concentra a operadores turísticos de todo el mundo donde el 50 por ciento del turismo internacional está interesado en cultura. San Juan del Río presentó su oferta turística, gastronomía y productos artesanales, incluidas cervezas artesanales locales, ante autoridades españolas y representantes de turismo internacional.

Renovación de convenio con ciudades españolas fortalece intercambio técnico

La Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial renovará mañana miércoles 22 de enero un convenio de cooperación con el Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad para realizar intercambios técnicos en materia de desarrollo urbano y conservación.

México ocupa el cuarto lugar a nivel internacional en ciudades inscritas en la lista de la Unesco junto con España, lo que justifica la colaboración entre ambos países, mencionó Ortega González.

El embajador de México en España y la secretaria de Turismo federal participaron en las actividades de la asamblea y resaltaron la importancia de dar visibilidad internacional al patrimonio cultural mexicano.

La secretaria Álvarez Flores sostuvo reuniones de seguimiento con autoridades de la Unesco para complementar información sobre los proyectos que San Juan del Río presentará en el concurso federal de 2026.

El programa federal PROCURA opera desde hace 21 años para financiar proyectos de conservación del patrimonio mundial en México, recursos que San Juan del Río ha obtenido en múltiples ocasiones gracias a su Plan de Manejo del Centro Histórico aprobado en 2022. "Sin este documento instrumento no hubiera sido posible acceder a esos recursos federales", aseguró la funcionaria municipal.