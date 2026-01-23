San Juan del Río pinta señalamientos viales en 5 colonias

La Dirección de Obra Institucional realizó trabajos de pinta y señalética en vialidades de colonias Indeco, Centro, Jacarandas de Banthi, Cerro de la Esperanza y Lomas de Pedregoso

Personal de Obras Públicas pinta señalización vial en calles de San Juan del Río Querétaro

Trabajadores de la Dirección de Obra Institucional durante labores de señalización vial en colonias de San Juan del Río.

Foto: Secretaría de Obras Públicas SJR
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 22, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 22 de enero de 2026. - La Dirección de Obra Institucional del gobierno municipal de San Juan del Río realizó trabajos de señalización vial en cinco colonias del municipio.

Las acciones incluyeron pintura de cajones especiales para personas con discapacidad, colocación de señalética informativa y pintura de reductores de velocidad en vialidades prioritarias, informó la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Los trabajos se ejecutaron en colonias Indeco, Centro, Jacarandas de Banthi, Cerro de la Esperanza y Lomas de Pedregoso. La dependencia municipal realizó las intervenciones en coordinación con la ciudadanía para mejorar la seguridad vial en San Juan del Río.

En la calle Geranios número 41 de la colonia Indeco, el personal municipal pintó un cajón especial para personas con capacidades diferentes y colocó señalética informativa del espacio.

De igual forma, en la calle Ignacio López Rayón número 73 de la colonia Centro se pintó otro cajón especial con las mismas características.

La Secretaría precisó que en la calle Avoceta de la colonia Jacarandas de Banthi se realizó limpieza de material acumulado y pintura de reductores de velocidad en color amarillo tráfico.

Trabajos similares de pintura de reductores de velocidad se ejecutaron en la calle Cerro de la Esperanza y en la avenida Panamericana de la colonia Lomas de Pedregoso.

Las acciones forman parte de las estrategias de la administración municipal para fortalecer la seguridad vial y fomentar una cultura de respeto entre conductores y peatones en San Juan del Río.

La dependencia municipal destacó que cada intervención contribuye a mejorar las vialidades del municipio y a proteger a la ciudadanía.

obrasvialidadesgobiernoseguridad

Reciente

Trabajos de pavimentación en calle Antonio La Tota Carbajal zona oriente San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Por concluir obra vial con 10.5 mdp en zona oriente

La rehabilitación integral incluye drenaje, agua potable, banquetas, ciclovía e iluminación con beneficio para más de cinco mil habitantes de la zona oriente

Funcionarios CRT durante mesa diálogo conectividad 5G industrial Querétaro CICATA IPN
Querétaro capital

Querétaro sede de primera mesa nacional sobre conectividad industrial y 5G

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones presentó licitaciones de espectro para aprovechamiento industrial con tecnología 5G ante más de 300 empresarios queretanos en el CICATA del IPN para escuchar necesidades de conectividad en sectores aeronáutico, automotriz y centros de datos.

Diputada Claudia Díaz Gayou durante firma alianza estratégica desarrollo económico Querétaro 2026
Legislatura

Querétaro firma alianza estratégica para impulsar MIPyMES al mercado internacional

El Congreso de Querétaro presidió la firma del convenio entre el Corredor Económico del Bienestar y el Nodo Querétaro de la Red GlobalMX para fortalecer la exportación de productos mexicanos y atraer inversión extranjera mediante coordinación interinstitucional.

Trámite de licencias de funcionamiento en Centro de Atención Municipal de Corregidora con campaña de descuentos 2026
Corregidora

Corregidora ofrece hasta 30% de descuento en refrendos de licencias comerciales 2026

El municipio otorga beneficios escalonados durante tres meses para negocios sin venta de alcohol con entrega en 10 días hábiles.