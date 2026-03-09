36 detenidos y 965 pruebas: alcoholímetro en Querétaro del 2 al 8 de marzo

Justicia Cívica aplica 965 pruebas de alcoholemia y remite 32 vehículos al corralón en la capital.

Elementos de Justicia Cívica aplican prueba de alcoholemia a conductor durante operativo nocturno en la capital queretana en marzo de 2026

Vehículo remitido al corralón municipal durante el operativo alcoholímetro en la capital; 32 autos fueron asegurados en la semana reportada.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro — 9 de marzo de 2026. —Treinta y seis conductores rebasaron los niveles de alcoholemia permitidos y fueron remitidos al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA) durante el operativo alcoholímetro que la Dirección de Justicia Cívica aplicó del 2 al 8 de marzo en la capital queretana.

De ellos, 33 eran hombres y 3 mujeres; a 32 se les remitió además el vehículo al corralón. La cifra representa un ligero aumento respecto a la semana previa, cuando el operativo alcoholímetro del 23 al 29 de febrero dejó 34 detenidos y 31 vehículos asegurados.

El operativo aplica desde 2016 como parte de la estrategia municipal para reducir los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol. A nivel nacional, el 30% de las muertes por accidentes de tránsito se atribuyen a conductores en estado de ebriedad, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA).

En Querétaro, el programa se ha desplegado en más de 104 puntos distintos de la ciudad y opera principalmente durante los fines de semana; durante el primer semestre de 2025, las detenciones por alcoholímetro habían disminuido 20% respecto al mismo período de 2024.

En total, la Dirección de Justicia Cívica realizó 965 pruebas de alcoholemia durante la semana reportada, de las cuales 47 arrojaron resultado positivo. De ese universo, 36 personas presentaron un nivel de alcohol igual o mayor a 0.20 miligramos sobre litro de aire espirado, umbral establecido en el reglamento municipal para aplicar sanción. Las once restantes, aunque positivas, no alcanzaron ese nivel y no derivaron en detención.

El Decálogo y las medidas de fondo en Querétaro

El operativo alcoholímetro en Querétaro forma parte de un esquema más amplio de seguridad vial. En julio de 2025, el municipio firmó el Decálogo de Acciones para la Prevención de Accidentes Viales por Consumo de Alcohol, que incluye cero tolerancia a la venta de alcohol a menores, obligatoriedad de tecnología biométrica en establecimientos y reforzamiento de los operativos nocturnos.

Al cierre de febrero de 2026, alrededor de 102 negocios ya contaban con esa tecnología de datos biométricos, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

La Dirección de Justicia Cívica informó que el operativo continuará de forma permanente, con énfasis en zonas de mayor movilidad nocturna. Los conductores que sean remitidos al CIMA permanecen detenidos hasta que se les aplique la sanción correspondiente conforme al Reglamento de Justicia Cívica, que contempla arresto inconmutable de 24 a 36 horas para quienes presenten niveles superiores a 0.65 mg/l.

gobiernoseguridadmovilidadalcoholimetro

Reciente

Guitarrista Saib Polanco interpreta flamenco durante el espectáculo Fuego Flamenco en el Auditorio Francisco Muñoz del CEART de Querétaro.
Querétaro

Fuego Flamenco lleva danza y guitarra al CEART de Querétaro

Saib Polanco y Laura Marroquin llevan los palos del flamenco al Auditorio Francisco Muñoz.

Operativo de inspección a comercios por manejo de basura en zonas comerciales de Querétaro
Querétaro

Aplican 245 multas a comercios por basura en Querétaro

Municipio aplica 245 multas que superan el millón de pesos tras inspeccionar comercios.

Presentación del androide Sara de B-Drive con inteligencia artificial en evento del municipio de Querétaro
Querétaro

B-Drive presenta a Sara, androide con IA creado en Querétaro

B-Drive revela androide con IA que amplía oportunidades laborales para personas con discapacidad URL: /tecnologia/androide-sara-bdrive-queretaro.

Imputados vinculados a proceso por robo y despojo calificado en Fraccionamiento Altozano, municipio de Querétaro, febrero 2026
Querétaro

Vinculan a proceso a dos por robo y despojo en Altozano, Querétaro

Imputados agredieron a las víctimas y las expulsaron del inmueble tras sustraer joyas, efectivo y electrónicos.