Querétaro — 9 de marzo de 2026. —Treinta y seis conductores rebasaron los niveles de alcoholemia permitidos y fueron remitidos al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA) durante el operativo alcoholímetro que la Dirección de Justicia Cívica aplicó del 2 al 8 de marzo en la capital queretana.
De ellos, 33 eran hombres y 3 mujeres; a 32 se les remitió además el vehículo al corralón. La cifra representa un ligero aumento respecto a la semana previa, cuando el operativo alcoholímetro del 23 al 29 de febrero dejó 34 detenidos y 31 vehículos asegurados.
El operativo aplica desde 2016 como parte de la estrategia municipal para reducir los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol. A nivel nacional, el 30% de las muertes por accidentes de tránsito se atribuyen a conductores en estado de ebriedad, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA).
En Querétaro, el programa se ha desplegado en más de 104 puntos distintos de la ciudad y opera principalmente durante los fines de semana; durante el primer semestre de 2025, las detenciones por alcoholímetro habían disminuido 20% respecto al mismo período de 2024.
En total, la Dirección de Justicia Cívica realizó 965 pruebas de alcoholemia durante la semana reportada, de las cuales 47 arrojaron resultado positivo. De ese universo, 36 personas presentaron un nivel de alcohol igual o mayor a 0.20 miligramos sobre litro de aire espirado, umbral establecido en el reglamento municipal para aplicar sanción. Las once restantes, aunque positivas, no alcanzaron ese nivel y no derivaron en detención.
El Decálogo y las medidas de fondo en Querétaro
El operativo alcoholímetro en Querétaro forma parte de un esquema más amplio de seguridad vial. En julio de 2025, el municipio firmó el Decálogo de Acciones para la Prevención de Accidentes Viales por Consumo de Alcohol, que incluye cero tolerancia a la venta de alcohol a menores, obligatoriedad de tecnología biométrica en establecimientos y reforzamiento de los operativos nocturnos.
Al cierre de febrero de 2026, alrededor de 102 negocios ya contaban con esa tecnología de datos biométricos, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.
La Dirección de Justicia Cívica informó que el operativo continuará de forma permanente, con énfasis en zonas de mayor movilidad nocturna. Los conductores que sean remitidos al CIMA permanecen detenidos hasta que se les aplique la sanción correspondiente conforme al Reglamento de Justicia Cívica, que contempla arresto inconmutable de 24 a 36 horas para quienes presenten niveles superiores a 0.65 mg/l.