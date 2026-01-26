Una de las preguntas más frecuentes a la hora de planear un viaje es: ¿realmente me conviene reservar paquetes todo incluido o es mejor pagar todo por separado? La respuesta depende de varios factores como tu destino, el tipo de viaje, tu presupuesto y lo que buscás en la experiencia. Por eso, antes de tomar una decisión, vale la pena conocer bien qué ofrecen estos paquetes, sus ventajas y cuándo sí son una excelente inversión.
¿Qué incluyen los paquetes todo incluido?
Aunque varía según el hotel y el destino, en general este tipo de paquetes contemplan:
- Hospedaje
- Todas las comidas (desayuno, comida, cena)
- Snacks y bebidas ilimitadas (muchas veces alcohólicas)
- Acceso a instalaciones: albercas, playas, gimnasios, clubes
- Actividades y entretenimiento dentro del resort
En muchos casos, si contratás el paquete desde plataformas como Best Day, también podés incluir el vuelo, traslados y hasta tours o seguros de viaje.
¿Cuáles son los beneficios reales?
Tranquilidad total
Cuando ya está todo pagado, no te preocupás por sacar la cartera en todo el viaje. Es ideal para quienes quieren relajarse sin estar calculando gastos.
Ahorro si se aprovecha bien
Si realmente usás todo lo que el hotel ofrece (comidas, shows, bebidas, actividades), el precio total puede ser mucho menor que pagar cada cosa por separado.
Ideal para grupos y familias
Cuando viajan varias personas, los paquetes all inclusive ayudan a controlar el presupuesto. Todos saben qué está incluido y no hay sorpresas con gastos extra.
Promociones exclusivas
En fechas especiales o por reservas anticipadas, los paquetes todo incluido suelen tener descuentos adicionales. Best Day lanza constantemente este tipo de promociones.
¿Cuándo conviene contratarlos?
Viajes largos
Si vas a estar más de 4 o 5 noches, te conviene tener resuelto el tema de comidas y entretenimiento.
Destinos de playa
En lugares como Cancún, Los Cabos o Huatulco, muchos resorts están alejados del centro. Tener todo incluido te evita tener que salir a buscar dónde comer o qué hacer.
Cuando querés descansar
Si tu objetivo es desconectar, quedarte en el hotel y no planear nada, este tipo de paquete es perfecto.
¿Cuándo es mejor armar el viaje por separado?
Si vas a estar todo el día fuera
En viajes de turismo cultural, donde vas a pasar más tiempo recorriendo que en el hotel, tal vez no aproveches todo lo que incluye el paquete.
Si te gusta comer en lugares distintos
Algunos viajeros prefieren salir a explorar la gastronomía local y no limitarse al restaurante del hotel.
Si buscás experiencias personalizadas
En lugar de shows masivos o buffets, preferís actividades más exclusivas. En ese caso, puede convenirte más contratar los servicios uno a uno.
¿Qué considerar antes de reservar?
Leé bien qué incluye y qué no
Algunos hoteles ofrecen “todo incluido” pero excluyen ciertas bebidas, actividades o restaurantes. Verificá bien la letra chica antes de pagar.
Revisá la reputación del resort
Leé reseñas, evaluá las fotos reales y buscá comentarios recientes. Un “todo incluido” económico puede salir caro si la experiencia no es buena.
Ubicación del hotel
Estar frente al mar o dentro de la ciudad cambia por completo la dinámica del viaje. Elegí según el tipo de experiencia que querés vivir.
¿Cómo encontrar los mejores paquetes?
Best Day es una de las mejores opciones en México para buscar y comparar paquetes todo incluido. Podés filtrar por precio, servicios, tipo de hotel, opiniones de usuarios y más. Además:
- Pagás en pesos mexicanos
- Podés usar tarjetas locales y pagar en cuotas
- Tenés asistencia en español
- Podés armar tu viaje completo en una sola compra
Tips para aprovechar al máximo tu paquete
- Usá todos los servicios incluidos: shows, bares, deportes, kids club.
- Hacé tus reservaciones con tiempo si hay restaurantes de especialidad.
- Preguntá por beneficios adicionales: mejoras de habitación, early check-in, etc.
- Informate sobre las excursiones que podés agregar al paquete si querés explorar más allá del resort.