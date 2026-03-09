Destinan 49.8 mdp a obra hidrosanitaria en Peñuelas, Querétaro

Municipio construye cajón pluvial y renueva redes hidrosanitarias en Peñuelas.

Obra hidrosanitaria en calle Obreros de la colonia San Pedrito Peñuelas incluye cajón pluvial de 120 metros en Querétaro

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, supervisa la construcción del cajón pluvial en Peñuelas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 9 de marzo de 2026. — Una inversión de 49.8 millones de pesos destinada a la construcción de infraestructura pluvial y la renovación de redes hidrosanitarias avanza al 33 por ciento en la colonia San Pedrito Peñuelas, al sur de la capital queretana.

La obra, que incluye un cajón pluvial de 120 metros, busca prevenir las inundaciones que en temporadas de lluvias anteriores afectaron a familias de la zona. Se estima que concluya durante el primer semestre de 2026 y beneficie directamente a ocho mil 286 habitantes.

El proyecto responde a las afectaciones registradas en años previos, cuando los escurrimientos desde las partes altas de Peñuelas rebasaron la capacidad del sistema de drenaje y provocaron daños en viviendas.

La primera etapa de los trabajos se concentra en la calle Obreros e incluye la renovación de redes de drenaje sanitario y agua potable en esa vialidad.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó los trabajos y detalló que el cajón pluvial tendrá dimensiones de 6.6 metros de ancho por 5.1 de alto, diseñado para regular los escurrimientos hacia el sur de la ciudad.

"De este tamaño es la inversión que estamos haciendo aquí, en Peñuelas", señaló.

Obra hidrosanitaria en calle Obreros de la colonia San Pedrito Pe\u00f1uelas incluye caj\u00f3n pluvial de 120 metros en Quer\u00e9taro Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, supervisa la construcción del cajón pluvial en Peñuelas. rotativo.com.mx

La intervención abarca tres mil 427 metros de red de drenaje sanitario, 104 pozos de visita y el mismo número de descargas domiciliarias, así como mil 393 metros de red de agua potable con 104 tomas nuevas para los habitantes de la zona.

Obra hidrosanitaria en Peñuelas beneficiará a más de 8 mil habitantes

El alcalde precisó que los beneficios no se limitarán a San Pedrito Peñuelas, sino que tendrán impacto en otras colonias que reciben los escurrimientos pluviales.

"Esta gran obra va a tener beneficios para toda la ciudad", indicó Macías al referirse a la prevención de inundaciones en la zona sur.

Los trabajos deberán concluir antes del inicio de la temporada de lluvias 2026. En total, la nueva infraestructura hidrosanitaria y pluvial en Peñuelas contempla la instalación de más de cuatro mil 800 metros lineales de redes entre drenaje y agua potable, además de 208 conexiones domiciliarias.

obras publicasgobiernofelifer maciasinfraestructura

Reciente

Padres de familia se manifiestan en la Secundaria Técnica No. 23 de La Estancia por problema de adicciones en San Juan del Río
San Juan del Río

Estalla problema de adicciones en secundaria de La Estancia, San Juan del Río

USEBEQ y municipio intervendrán esta semana con programa de prevención tras manifestación de 200 familias.

Policías municipales detienen a personas durante operativo tras supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río
San Juan del Río

Hubo dos detenidos en supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río

Policía municipal interviene en la comunidad y traslada a dos personas; investigan posible nexo con hallazgo de cuerpo en camioneta.

Restaurantes con actividades nocturnas generan denuncias por ruido en el municipio de Querétaro durante 2026
Querétaro

tes concentran denuncias por ruido en Querétaro en 2026

Secretaría del Medio Ambiente acumula 54 denuncias en lo que va del año con mayor incidencia en Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor.

Brigadistas atienden incendio en zona de conservación al norte del municipio de Querétaro durante temporada de estiaje 2026
Querétaro

Arrasaron incendios 120 hectáreas en zonas de conservación de Querétaro

Secretaría del Medio Ambiente reporta 60 siniestros en áreas de preservación y activa capacitación con comunidades del norte del municipio.