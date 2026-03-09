Querétaro, 9 de marzo de 2026. — Una inversión de 49.8 millones de pesos destinada a la construcción de infraestructura pluvial y la renovación de redes hidrosanitarias avanza al 33 por ciento en la colonia San Pedrito Peñuelas, al sur de la capital queretana.
La obra, que incluye un cajón pluvial de 120 metros, busca prevenir las inundaciones que en temporadas de lluvias anteriores afectaron a familias de la zona. Se estima que concluya durante el primer semestre de 2026 y beneficie directamente a ocho mil 286 habitantes.
El proyecto responde a las afectaciones registradas en años previos, cuando los escurrimientos desde las partes altas de Peñuelas rebasaron la capacidad del sistema de drenaje y provocaron daños en viviendas.
La primera etapa de los trabajos se concentra en la calle Obreros e incluye la renovación de redes de drenaje sanitario y agua potable en esa vialidad.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó los trabajos y detalló que el cajón pluvial tendrá dimensiones de 6.6 metros de ancho por 5.1 de alto, diseñado para regular los escurrimientos hacia el sur de la ciudad.
"De este tamaño es la inversión que estamos haciendo aquí, en Peñuelas", señaló.
La intervención abarca tres mil 427 metros de red de drenaje sanitario, 104 pozos de visita y el mismo número de descargas domiciliarias, así como mil 393 metros de red de agua potable con 104 tomas nuevas para los habitantes de la zona.
El alcalde precisó que los beneficios no se limitarán a San Pedrito Peñuelas, sino que tendrán impacto en otras colonias que reciben los escurrimientos pluviales.
"Esta gran obra va a tener beneficios para toda la ciudad", indicó Macías al referirse a la prevención de inundaciones en la zona sur.
Los trabajos deberán concluir antes del inicio de la temporada de lluvias 2026. En total, la nueva infraestructura hidrosanitaria y pluvial en Peñuelas contempla la instalación de más de cuatro mil 800 metros lineales de redes entre drenaje y agua potable, además de 208 conexiones domiciliarias.