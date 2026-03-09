Suman 25 casos de sarampión en Querétaro; hay 300 mil dosis disponibles

Secretaría de Salud reporta más de 100 mil dosis aplicadas y vacunación activa en universidades.

Campaña de vacunación contra sarampión en Querétaro con más de 100 mil dosis aplicadas y brigadas en centros de salud

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud de Querétaro, informó sobre los 25 casos confirmados de sarampión

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 09, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 9 de marzo de 2026. — Los casos confirmados de sarampión en Querétaro llegaron a 25, mientras la campaña de vacunación supera las 100 mil dosis aplicadas y el estado cuenta con un inventario de 300 mil vacunas disponibles, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

La mayoría de los contagios se relacionan con transmisión dentro de entornos familiares, aunque recientemente se identificó un caso independiente.

La funcionaria detalló que la población sigue acudiendo a módulos, centros de salud y unidades de medicina familiar para completar su esquema. La cifra de vacunas aplicadas superó las 100 mil la semana pasada y continúa en aumento.

Pérez Rendón insistió en que menores de 12 años deben contar con al menos dos dosis contra el sarampión y pidió a los padres de familia revisar las cartillas de vacunación.

Brigadas de la Secretaría de Salud ya acudieron a instituciones de nivel medio superior y superior que solicitaron jornadas de inmunización.

Entre los planteles atendidos figuran la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey, y se prevé extender la estrategia a otras escuelas en los próximos días.

"Lo que seguimos insistiendo es que revisen las cartillas", señaló la funcionaria.

Vacunación selectiva y abasto garantizado contra sarampión en Querétaro

La secretaria precisó que la vacunación no se aplica de manera indiscriminada: el personal de salud revisa primero la cartilla para verificar si el esquema está completo.

Solo cuando se detectan dosis faltantes se procede a la aplicación de refuerzos, estrategia que busca optimizar el uso del inventario disponible.

En materia de abasto, Pérez Rendón aseguró que el estado dispone de alrededor de 300 mil dosis y que se mantiene coordinación permanente con autoridades federales para garantizar el suministro.

"Estamos en comunicación permanente con la federación para que, si hace falta, nos abastezcan", concluyó la funcionaria, quien reiteró el llamado a acudir a los centros de salud más cercanos para revisar y actualizar el esquema de vacunación.

gobiernosaludsarampionvacunacion

Reciente

Padres de familia se manifiestan en la Secundaria Técnica No. 23 de La Estancia por problema de adicciones en San Juan del Río
San Juan del Río

Estalla problema de adicciones en secundaria de La Estancia, San Juan del Río

USEBEQ y municipio intervendrán esta semana con programa de prevención tras manifestación de 200 familias.

Policías municipales detienen a personas durante operativo tras supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río
San Juan del Río

Hubo dos detenidos en supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río

Policía municipal interviene en la comunidad y traslada a dos personas; investigan posible nexo con hallazgo de cuerpo en camioneta.

Presentación oficial de la Feria de las Carnitas 2026 con mascotas Nana, Buche y Cuchi en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Querétaro

Presentan Feria de las Carnitas 2026 en Santa Rosa Jáuregui

Delegación presenta mascotas oficiales y programa artístico para celebrar 273 años de historia.

Restaurantes con actividades nocturnas generan denuncias por ruido en el municipio de Querétaro durante 2026
Querétaro

tes concentran denuncias por ruido en Querétaro en 2026

Secretaría del Medio Ambiente acumula 54 denuncias en lo que va del año con mayor incidencia en Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor.