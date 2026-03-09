Querétaro, 9 de marzo de 2026. — Los casos confirmados de sarampión en Querétaro llegaron a 25, mientras la campaña de vacunación supera las 100 mil dosis aplicadas y el estado cuenta con un inventario de 300 mil vacunas disponibles, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

La mayoría de los contagios se relacionan con transmisión dentro de entornos familiares, aunque recientemente se identificó un caso independiente.

La funcionaria detalló que la población sigue acudiendo a módulos, centros de salud y unidades de medicina familiar para completar su esquema. La cifra de vacunas aplicadas superó las 100 mil la semana pasada y continúa en aumento.

Pérez Rendón insistió en que menores de 12 años deben contar con al menos dos dosis contra el sarampión y pidió a los padres de familia revisar las cartillas de vacunación.

Brigadas de la Secretaría de Salud ya acudieron a instituciones de nivel medio superior y superior que solicitaron jornadas de inmunización.

Entre los planteles atendidos figuran la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey, y se prevé extender la estrategia a otras escuelas en los próximos días.

"Lo que seguimos insistiendo es que revisen las cartillas", señaló la funcionaria.

Vacunación selectiva y abasto garantizado contra sarampión en Querétaro

La secretaria precisó que la vacunación no se aplica de manera indiscriminada: el personal de salud revisa primero la cartilla para verificar si el esquema está completo.

Solo cuando se detectan dosis faltantes se procede a la aplicación de refuerzos, estrategia que busca optimizar el uso del inventario disponible.

En materia de abasto, Pérez Rendón aseguró que el estado dispone de alrededor de 300 mil dosis y que se mantiene coordinación permanente con autoridades federales para garantizar el suministro.

"Estamos en comunicación permanente con la federación para que, si hace falta, nos abastezcan", concluyó la funcionaria, quien reiteró el llamado a acudir a los centros de salud más cercanos para revisar y actualizar el esquema de vacunación.