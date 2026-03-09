Presentan Feria de las Carnitas 2026 en Santa Rosa Jáuregui

Delegación presenta mascotas oficiales y programa artístico para celebrar 273 años de historia.

Presentación oficial de la Feria de las Carnitas 2026 con mascotas Nana, Buche y Cuchi en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

Productores locales de carnitas preservan la tradición gastronómica que da identidad a la demarcación queretana

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Santa Rosa Jáuregui, 9 de marzo de 2026. — La Feria de las Carnitas 2026 se realizará el 14 y 15 de marzo en Santa Rosa Jáuregui como parte de los festejos por el 273 aniversario de la fundación de esta demarcación queretana.

Por primera vez, el evento incorpora tres mascotas oficiales —Nana, Buche y Cuchi—, diseñadas por el joven artista santarrosense Emilio López Peláez, además de una pieza emblemática denominada el "Gran Taco de la Identidad".

El programa contempla concursos, espectáculos culturales y presentaciones musicales a lo largo de tres días de actividades.

La tradición carnitera de Santa Rosa Jáuregui es una de las más arraigadas del municipio de Querétaro. Productores locales han preservado durante generaciones las técnicas de preparación que distinguen a la zona como referente gastronómico de la entidad.

Este año, la feria busca renovar su imagen con elementos visuales dirigidos a las nuevas generaciones sin perder el vínculo con su herencia culinaria.

Presentaci\u00f3n oficial de la Feria de las Carnitas 2026 con mascotas Nana, Buche y Cuchi en Santa Rosa J\u00e1uregui, Quer\u00e9taro Productores locales de carnitas preservan la tradición gastronómica que da identidad a la demarcación queretana.

El delegado Mauricio Zumaya encabezó la presentación del evento acompañado por representantes del gremio de carniceros de la localidad. Durante el acto se dieron a conocer las mascotas que integrarán la nueva identidad visual y se exhibió la pieza gastronómica simbólica.

La feria "celebra una identidad" que define al pueblo santarrosense, señaló el funcionario, quien calificó la tradición como patrimonio cultural de la comunidad.

Programa de la feria de carnitas por el 273 aniversario

Los festejos arrancarán el viernes 13 de marzo con un homenaje a Timoteo Fernández de Jáuregui, benefactor histórico de la comunidad, acompañado de eventos culturales.

Para el sábado está programada la inauguración formal de la feria de las carnitas, tres concursos y la presentación estelar de Los Compas de los Alameños. El domingo cerrará con actividades deportivas, culturales y el show de Los Reales del Río.

La feria abrirá sus puertas a familias queretanas y visitantes en la explanada principal de la delegación.

Los organizadores invitaron a la población a sumarse a unos festejos que reúnen gastronomía, cultura y tradición en una de las comunidades con mayor identidad del municipio de Querétaro.

gobiernotradiciones y costumbressanta rosa jaureguigastronomia

Reciente

Padres de familia se manifiestan en la Secundaria Técnica No. 23 de La Estancia por problema de adicciones en San Juan del Río
San Juan del Río

Estalla problema de adicciones en secundaria de La Estancia, San Juan del Río

USEBEQ y municipio intervendrán esta semana con programa de prevención tras manifestación de 200 familias.

Policías municipales detienen a personas durante operativo tras supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río
San Juan del Río

Hubo dos detenidos en supuesta riña en San Pedro Ahuacatlán, San Juan del Río

Policía municipal interviene en la comunidad y traslada a dos personas; investigan posible nexo con hallazgo de cuerpo en camioneta.

Restaurantes con actividades nocturnas generan denuncias por ruido en el municipio de Querétaro durante 2026
Querétaro

tes concentran denuncias por ruido en Querétaro en 2026

Secretaría del Medio Ambiente acumula 54 denuncias en lo que va del año con mayor incidencia en Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor.

Brigadistas atienden incendio en zona de conservación al norte del municipio de Querétaro durante temporada de estiaje 2026
Querétaro

Arrasaron incendios 120 hectáreas en zonas de conservación de Querétaro

Secretaría del Medio Ambiente reporta 60 siniestros en áreas de preservación y activa capacitación con comunidades del norte del municipio.