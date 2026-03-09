Santa Rosa Jáuregui, 9 de marzo de 2026. — La Feria de las Carnitas 2026 se realizará el 14 y 15 de marzo en Santa Rosa Jáuregui como parte de los festejos por el 273 aniversario de la fundación de esta demarcación queretana.
Por primera vez, el evento incorpora tres mascotas oficiales —Nana, Buche y Cuchi—, diseñadas por el joven artista santarrosense Emilio López Peláez, además de una pieza emblemática denominada el "Gran Taco de la Identidad".
El programa contempla concursos, espectáculos culturales y presentaciones musicales a lo largo de tres días de actividades.
La tradición carnitera de Santa Rosa Jáuregui es una de las más arraigadas del municipio de Querétaro. Productores locales han preservado durante generaciones las técnicas de preparación que distinguen a la zona como referente gastronómico de la entidad.
Este año, la feria busca renovar su imagen con elementos visuales dirigidos a las nuevas generaciones sin perder el vínculo con su herencia culinaria.
Productores locales de carnitas preservan la tradición gastronómica que da identidad a la demarcación queretana.El delegado Mauricio Zumaya encabezó la presentación del evento acompañado por representantes del gremio de carniceros de la localidad. Durante el acto se dieron a conocer las mascotas que integrarán la nueva identidad visual y se exhibió la pieza gastronómica simbólica.
La feria "celebra una identidad" que define al pueblo santarrosense, señaló el funcionario, quien calificó la tradición como patrimonio cultural de la comunidad.
Programa de la feria de carnitas por el 273 aniversario
Los festejos arrancarán el viernes 13 de marzo con un homenaje a Timoteo Fernández de Jáuregui, benefactor histórico de la comunidad, acompañado de eventos culturales.
Para el sábado está programada la inauguración formal de la feria de las carnitas, tres concursos y la presentación estelar de Los Compas de los Alameños. El domingo cerrará con actividades deportivas, culturales y el show de Los Reales del Río.
La feria abrirá sus puertas a familias queretanas y visitantes en la explanada principal de la delegación.
Los organizadores invitaron a la población a sumarse a unos festejos que reúnen gastronomía, cultura y tradición en una de las comunidades con mayor identidad del municipio de Querétaro.