Madrid, España, 23 de enero de 2026. - El Municipio de Querétaro fortalece su posicionamiento como destino turístico de alcance nacional e internacional durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, mediante acciones centradas en la cooperación institucional, la promoción turística internacional Querétaro y la difusión de su identidad cultural y gastronómica, informó la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro.
Entre las actividades institucionales destacó la firma de una Carta de Intenciones entre Querétaro y San Luis Potosí, con la cual ambos municipios establecieron un compromiso de colaboración permanente para el desarrollo de estrategias conjuntas de promoción turística internacional Querétaro.
El acuerdo contempla el intercambio de buenas prácticas, experiencias y modelos exitosos que han resultado efectivos en cada demarcación, además del diseño conjunto de productos turísticos que incrementen la competitividad regional y el flujo de visitantes entre ambos destinos.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, impulsó esta visión de trabajo colaborativo que fue presentada por la secretaria de Turismo del Municipio de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera, como parte de la estrategia para consolidar alianzas con otros destinos del país y fortalecer la presencia del municipio en mercados especializados.
Querétaro se integra a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo con proyección internacional
De forma complementaria, el municipio formalizó su incorporación a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, lo que amplía su proyección en este segmento especializado y refuerza su competitividad frente a otros destinos de la región.
La presentación gastronómica queretana en la Casa de México en Madrid incluyó la participación de los chefs Carlos H. González, Erika Vargas y Adrián Regalado, quienes compartieron técnicas y saberes de la cocina tradicional del estado. rotativo.com.mx
Esta adhesión forma parte de la agenda de cooperación internacional que el gobierno municipal ha impulsado para diversificar la oferta turística y captar nuevos perfiles de visitantes interesados en actividades deportivas y recreativas.
La integración a esta red permite al municipio acceder a una plataforma de coordinación con otros destinos latinoamericanos que trabajan en el desarrollo de infraestructura, eventos y servicios orientados al turismo deportivo, sector que ha mostrado crecimiento sostenido en los últimos años a nivel global.
Paralelamente, Querétaro presentó su identidad gastronómica mediante una experiencia interactiva realizada en la Casa de México en Madrid, como parte de la agenda ¿A qué sabe Querétaro?, impulsada por la Secretaría de Turismo municipal.
Asistentes nacionales e internacionales participaron en la degustación y preparación de platillos tradicionales acompañados de vino queretano, guiados por chefs reconocidos del estado.
La actividad contó con la conducción de los chefs Carlos H. González, Erika Vargas y Adrián Regalado, quienes compartieron técnicas culinarias, ingredientes autóctonos y saberes que reflejan el valor cultural de la cocina queretana como un atractivo turístico distintivo.
Esta presentación permitió que públicos especializados conocieran la riqueza gastronómica del municipio y su potencial como elemento diferenciador en la oferta turística.
¿Cómo fortalecer estas acciones la competitividad turística de Querétaro?
Las acciones realizadas en FITUR 2026 permitieron al municipio avanzar en la consolidación de alianzas estratégicas, presentar su oferta turística, cultural y gastronómica ante públicos especializados, y posicionarse como un destino competitivo en segmentos como el turismo cultural, gastronómico y deportivo.
La participación en este foro internacional también facilitó el contacto directo con operadores turísticos, instituciones y gobiernos interesados en establecer vínculos de cooperación con Querétaro.
La agenda institucional encabezada por la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro refuerza la visión de promover al municipio como un destino diversificado, competitivo y con capacidad de establecer colaboraciones estratégicas que beneficien el desarrollo turístico regional.
La promoción turística internacional Querétaro se consolida como una prioridad en la agenda del gobierno municipal para atraer inversión, generar empleo y fortalecer la economía local mediante el turismo.
La participación del municipio en FITUR 2026 se enmarca en la estrategia de proyección internacional que busca diversificar mercados, incrementar la afluencia de visitantes y consolidar a Querétaro como un referente turístico en México y América Latina.