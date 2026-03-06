Querétaro, 6 de marzo de 2026. — El primer caso autóctono de gusano barrenador en la Sierra Gorda encendió las alertas sanitarias en Querétaro y agrava un escenario que ya golpea a los ganaderos de la entidad: el cierre de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado en pie, vigente desde hace más de un año.

El hallazgo se registró en un bovino del municipio de Landa de Matamoros, en la comunidad de La Lima, y activó un cerco sanitario de 20 kilómetros que abarca casi toda la demarcación serrana.

El gobernador Mauricio Kuri González calificó el hallazgo como una "muy mala noticia para la zona ganadera del estado" y reconoció que el riesgo existía desde que la plaga se concentró en el sureste del país.

Anteriormente se habían detectado tres casos en Ezequiel Montes y Tequisquiapan, pero con ganado proveniente del sur.

El nuevo registro es el primero originado dentro del territorio queretano, lo que representa un golpe directo al estatus sanitario de la entidad en un momento crítico para el sector ganadero en Querétaro.

"Ya se veía venir desgraciadamente", señaló Kuri González, quien informó que instruyó al secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, a brindar apoyo inmediato a los productores de menor escala.

"Es un tema complicado. El Secretario tendrá que estar apoyando a todos los pequeños para que puedan seguir subsistiendo, literalmente", advirtió el mandatario.

Gusano barrenador en Querétaro complica exportación a Estados Unidos

El caso llega en el peor momento para la ganadería queretana. La frontera con Estados Unidos permanece cerrada a la exportación de ganado en pie desde julio de 2025, una restricción impuesta por Washington ante la reaparición del gusano barrenador en México después de más de 30 años de erradicación.

A nivel nacional, el cierre ha dejado sin exportar cerca de 1.19 millones de cabezas de ganado, con pérdidas estimadas que superan los mil 500 millones de dólares para el sector pecuario mexicano.

Kuri González advirtió que el hallazgo en la sierra "va a complicar más el poder abrir del sureste hacia la zona A de Querétaro para poder exportar a Estados Unidos".

Los productores de la entidad ya enfrentan un año de restricciones comerciales, sobreoferta de ganado en el mercado interno y precios deprimidos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta exportaciones de ganado mexicano en cero para 2026.

Cerco sanitario de 20 km en Landa de Matamoros

La Unión Ganadera Regional de Querétaro, que preside Romualdo Moreno Gutiérrez, validó oficialmente el caso tras meses de acciones preventivas.

La presidenta municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Araceli Benítez Maldonado, informó que personal de Desarrollo Rural y técnicos del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria realizan inspecciones en la zona, con recorridos en La Lima, Mesa del Jagüey y Cerro de San Agustín para descartar nuevos focos.

"Debemos poner especial atención en la curación inmediata de heridas en todos nuestros animales, incluyendo mascotas", enfatizó Moreno Gutiérrez.

No se ha decretado cuarentena formal, pero el cerco de 20 kilómetros implica supervisión en casi toda la demarcación. Solo las comunidades de Mazacintla, La Alberca y la cabecera municipal quedan fuera del radio inicial de vigilancia contra el gusano barrenador.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué afecta a los ganaderos?

El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) es una plaga de alto impacto cuyas larvas invaden tejido vivo en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

Sin tratamiento oportuno, las lesiones pueden derivar en infecciones graves y pérdidas económicas significativas.

La plaga fue erradicada en México en 1991 mediante un programa binacional con Estados Unidos, pero reapareció en noviembre de 2024 en Chiapas.

¿Cómo reportar un caso sospechoso en Querétaro?

Los productores que detecten heridas con gusanera en bovinos, ovinos, caprinos o mascotas deben reportar de inmediato a las líneas de emergencia: 800 751 2100 y 55 3996 4462.

La Unión Ganadera Regional convocó a reuniones informativas en Aguasarca y en la cabecera de Landa de Matamoros.