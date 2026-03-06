Querétaro, 6 de marzo de 2026. — El predio y las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en Santa Rosa Jáuregui se mantendrán en operación, confirmó el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera.

Además, se analiza la posibilidad de que el espacio sea compartido con Protección Civil Municipal para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la zona.

El alcalde capitalino adelantó que próximamente se presentará de manera oficial el nuevo equipamiento incorporado a los cuerpos de acción inmediata.

La Cruz Roja opera desde hace años en el predio de Santa Rosa Jáuregui, que también funciona como área de entrenamiento para cuerpos de emergencia en Querétaro.

El municipio mantiene comunicación constante con este organismo, así como con el Cuerpo de Bomberos, para garantizar condiciones operativas adecuadas, incluyendo el equipamiento y unidades que ya están en funcionamiento.

"No se pierde ese predio, al contrario, mi intención es fortalecerlo aún más", señaló Macías Olvera, quien precisó que se encuentra pendiente una reunión con la Cruz Roja para reforzar las instalaciones y dotarlas de más equipo.

También se prepara un evento simbólico donde se darán a conocer los camiones y equipamiento de emergencia recientemente incorporados.

Coordinación entre corporaciones fortalece respuesta en Querétaro

El alcalde explicó que la coordinación entre Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y los organismos de rescate es permanente.

"Estamos en comunicación permanente con Cruz Roja, bomberos, Protección Civil y seguridad pública para fortalecer a estos cuerpos de acción inmediata", aseguró.

En el caso del predio de Santa Rosa Jáuregui, incluido el espacio de la zona de Bicentenario en Querétaro, Macías Olvera subrayó que se conservará e incluso se busca robustecer su operación.

El sitio tiene doble función: base operativa y centro de entrenamiento para las corporaciones de emergencia del municipio.

Protección Civil municipal ya opera en nuevas instalaciones ubicadas en la zona de Epigmenio González, donde se contempla la adquisición de más equipamiento para ampliar sus capacidades de atención.