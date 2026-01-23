Querétaro, 23 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado ejecutó un cateo en Santa Rosa Jáuregui donde aseguró dos tigres, un jaguar negro, un jaguar, armas de fuego largas y cortas, cartuchos de diversos calibres y documentación oficial, como parte de una investigación por delitos contra la salud dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro.
El operativo, realizado el pasado 11 de enero en un inmueble de la delegación Santa Rosa Jáuregui, estuvo a cargo de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, quienes obtuvieron orden judicial derivada de una carpeta de investigación iniciada por delitos contra la salud.
Durante la diligencia se aseguraron armas de fuego largas y cortas, cartuchos útiles de diversos calibres, documentación oficial, placas vehiculares, una contadora de billetes y otros indicios relevantes para el desarrollo de la investigación en curso.
Al interior del inmueble, las autoridades localizaron fauna que incluye dos tigres, un jaguar negro, un jaguar, además de caballos, caninos, pavoreales, un mapache y guacamayas, entre otros animales que se encontraban en el predio.
La Fiscalía de Querétaro dio vista inmediata a la autoridad competente para la valoración, resguardo y atención de los animales conforme a los protocolos correspondientes establecidos para el manejo de fauna en estas circunstancias.
El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de responsabilidades relacionadas con los indicios asegurados durante el cateo en Santa Rosa Jáuregui ejecutado dentro de la estrategia interinstitucional Sinergia por Querétaro, que coordina esfuerzos de las corporaciones de seguridad y justicia del estado.