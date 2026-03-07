Querétaro — 7 de marzo de 2026. —El sector agropecuario del estado fue reconocido durante la celebración del Día del Agrónomo y del Productor Agropecuario 2026, donde el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, resaltó la contribución de estos profesionistas al desarrollo del campo queretano y las comunidades rurales de la entidad.

En su mensaje, Nava subrayó que el fortalecimiento de la producción agrícola depende del trabajo coordinado entre gobierno y productores. "Si al campo le va bien a Querétaro le va mejor", señaló el funcionario, quien pidió a los asistentes hacer equipo para impulsar el crecimiento del sector.

El campo queretano fue el eje central del mensaje durante la celebración estatal. rotativo.com.mx

El secretario también expresó el respaldo del gobernador Mauricio Kuri hacia quienes día a día contribuyen al desarrollo agropecuario en la entidad, y reiteró que la administración estatal mantendrá su colaboración con el campo queretano.

La celebración sirvió como espacio para que profesionistas del sector recibieran un reconocimiento por su labor en el impulso a las comunidades rurales de los 18 municipios de Querétaro.