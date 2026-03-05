San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — Una tarde con lluvia ligera y un descenso notable de temperatura transformaron el clima en San Juan del Río este jueves, tras varios días en que el termómetro superó los 30 grados Celsius durante las horas pico de calor.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró llovizna intermitente y una temperatura de 22 °C hacia la tarde, con una máxima prevista de apenas 23 grados para la jornada, muy por debajo de los 31 a 35 grados que se alcanzaron entre lunes y miércoles.
El cambio responde a la confluencia de dos factores: la influencia residual del frente frío 38, que cruzó el noroeste del país entre el lunes y martes pasados, y la entrada del frente frío 39 al territorio nacional durante la madrugada de este jueves.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nuevo sistema frontal interactúa con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que genera inestabilidad atmosférica en la Mesa Central.
Para San Juan del Río, el pronóstico por horas de Meteored indicó chubascos tormentosos con cielo parcialmente nublado durante la tarde.
La madrugada registró una mínima cercana a 10 °C, con humedad que alcanzó 97 por ciento entre las 4:00 y las 5:00 horas, condiciones atípicas para una semana que había arrancado con mañanas frescas de 6 °C pero tardes superiores a los 30 grados.
Chubascos de hasta 50 milímetros previstos para Querétaro
El boletín del SMN emitido la noche del miércoles ubicó a Querétaro entre las entidades con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las rachas de viento oscilan entre 30 y 50 kilómetros por hora en la entidad, suficientes para derribar ramas y anuncios en zonas urbanas.
El contraste térmico de esta semana ilustra el patrón que el SMN anticipó para marzo: seis frentes fríos afectarán al país durante el mes, marcando la transición entre invierno y primavera.
Esta dinámica produce jornadas de más de 30 °C seguidas de descensos abruptos con lluvia y viento, un comportamiento que se repetirá en las próximas semanas conforme los sistemas frontales interactúen con la humedad proveniente del Pacífico y el golfo de México.
Para el viernes, la temperatura máxima en San Juan del Río subiría ligeramente a 23.4 °C con menor probabilidad de precipitación —15 por ciento—, mientras que el fin de semana el termómetro podría recuperarse hasta 25 o 26 grados.
Protección Civil nacional recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos crecidos y resguardarse ante descargas eléctricas durante las tormentas vespertinas.