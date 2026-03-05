Lluvia y frío golpean San Juan del Río por frente frío 39

SMN prevé chubascos con acumulaciones de 25 a 50 milímetros y rachas de hasta 50 km/h en Querétaro.

Cielo nublado con lluvia ligera sobre San Juan del Río, Querétaro, durante la tarde del 5 de marzo de 2026 por el frente frío 39

Llovizna intermitente sorprendió a los sanjuanenses este jueves tras varios días de calor intenso.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — Una tarde con lluvia ligera y un descenso notable de temperatura transformaron el clima en San Juan del Río este jueves, tras varios días en que el termómetro superó los 30 grados Celsius durante las horas pico de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró llovizna intermitente y una temperatura de 22 °C hacia la tarde, con una máxima prevista de apenas 23 grados para la jornada, muy por debajo de los 31 a 35 grados que se alcanzaron entre lunes y miércoles.

El cambio responde a la confluencia de dos factores: la influencia residual del frente frío 38, que cruzó el noroeste del país entre el lunes y martes pasados, y la entrada del frente frío 39 al territorio nacional durante la madrugada de este jueves.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nuevo sistema frontal interactúa con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que genera inestabilidad atmosférica en la Mesa Central.

Para San Juan del Río, el pronóstico por horas de Meteored indicó chubascos tormentosos con cielo parcialmente nublado durante la tarde.

La madrugada registró una mínima cercana a 10 °C, con humedad que alcanzó 97 por ciento entre las 4:00 y las 5:00 horas, condiciones atípicas para una semana que había arrancado con mañanas frescas de 6 °C pero tardes superiores a los 30 grados.

Chubascos de hasta 50 milímetros previstos para Querétaro

El boletín del SMN emitido la noche del miércoles ubicó a Querétaro entre las entidades con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las rachas de viento oscilan entre 30 y 50 kilómetros por hora en la entidad, suficientes para derribar ramas y anuncios en zonas urbanas.

El contraste térmico de esta semana ilustra el patrón que el SMN anticipó para marzo: seis frentes fríos afectarán al país durante el mes, marcando la transición entre invierno y primavera.

Esta dinámica produce jornadas de más de 30 °C seguidas de descensos abruptos con lluvia y viento, un comportamiento que se repetirá en las próximas semanas conforme los sistemas frontales interactúen con la humedad proveniente del Pacífico y el golfo de México.

Para el viernes, la temperatura máxima en San Juan del Río subiría ligeramente a 23.4 °C con menor probabilidad de precipitación —15 por ciento—, mientras que el fin de semana el termómetro podría recuperarse hasta 25 o 26 grados.

Protección Civil nacional recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos crecidos y resguardarse ante descargas eléctricas durante las tormentas vespertinas.

clima medio ambiente frente frío temporada invernal

Reciente

Regidor Oscar Sandoval presenta iniciativa de exenciones fiscales para migrantes retornados en San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

Exenciones fiscales para migrantes retornados en San Juan del Río

Regidor presenta programa que elimina cobros de licencia y Protección Civil durante el primer año.

Sistema de transporte Qrobús en Querétaro que migró sus operaciones de recaudo a la nube de Amazon Web Services
Querétaro

Qrobús migra operación a la nube de Amazon Web Services

adopta infraestructura de Amazon para eliminar caídas en recargas y transacciones de tarjetas de prepago.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante rueda de prensa sobre su posible aspiración a la gubernatura del estado
Querétaro

Felifer Macías no descarta satisfacer a la gubernatura de Querétaro

Macías Olvera condiciona aspiración a resultados de su gestión municipal y al respaldo de Mauricio Kuri.

Instalación del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro con autoridades estatales y representantes empresariales
Querétaro

Instalan Comité de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro

Comité coordinará capacitación y empleo dentro de los centros penitenciarios con participación empresarial.