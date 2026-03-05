Exenciones fiscales para migrantes retornados en San Juan del Río

Regidor presenta programa que elimina cobros de licencia y Protección Civil durante el primer año.

Regidor Oscar Sandoval presenta iniciativa de exenciones fiscales para migrantes retornados en San Juan del Río, Querétaro

Oscar Sandoval García, regidor de Morena en San Juan del Río, durante la presentación de la iniciativa migratoria.

San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — Migrantes sanjuanenses que regresen de Estados Unidos —ya sea de forma voluntaria o por deportación— podrán abrir un negocio sin pagar licencia de funcionamiento ni visto bueno de Protección Civil durante su primer año de operación, de aprobarse la iniciativa presentada este miércoles ante el Ayuntamiento de San Juan del Río.

El programa "Migrante San Juan del Río te Recibe 2026" contempla exenciones fiscales del 100% en ambos trámites para establecimientos de bajo riesgo.

La propuesta fue impulsada por el regidor Oscar Sandoval García, conocido como "El Gallo", integrante de la fracción edilicia de Morena. En el ejercicio anterior, hasta 12 personas fueron beneficiadas con un esquema similar, cuya vigencia concluyó.

Con la reactivación, el legislador municipal busca dar continuidad al apoyo a migrantes retornados en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.

El beneficio aplica para giros integrados en el Catálogo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y para negocios considerados de bajo riesgo.

En términos prácticos, los emprendedores quedarían exentos del pago de dos trámites: la Licencia de Funcionamiento, que emite la Dirección de Ingresos, y el Visto Bueno de seguridad, a cargo de Protección Civil en San Juan del Río.

Sandoval García explicó que la iniciativa va más allá de lo económico. "Nuestros hermanos migrantes regresan con experiencia, conocimientos y voluntad de trabajar", afirmó.

A su juicio, facilitar la apertura de negocios no solo dinamiza la economía local sanjuanense, sino que permite a quienes retornan recuperar arraigo en su comunidad.

Requisitos para acceder a exenciones fiscales en San Juan del Río

Para ser elegible, el solicitante deberá acreditar que residió en Estados Unidos y que regresó al municipio, sin importar si el retorno fue voluntario o derivó de un proceso de deportación.

No se especificaron en el comunicado otros documentos o plazos adicionales para la inscripción al programa.

Con esta propuesta, San Juan del Río se suma a los municipios queretanos que diseñan estrategias de atención a población migrante en un periodo de alta tensión bilateral.

El regidor precisó que el objetivo es convertir el retorno en "una nueva oportunidad de éxito" mediante el emprendimiento formal, reduciendo las barreras burocráticas que suelen frenar a quienes inician un proyecto comercial tras volver al país.

La iniciativa deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por el pleno del Ayuntamiento para entrar en vigor.

