San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — La nómina catorcena del municipio de San Juan del Río bajó de un rango de 29 a 30 millones de pesos a 28 millones y fracción, con la meta de reducirla hasta 26 millones en las próximas semanas.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia detalló que los recortes han sido exclusivamente a personal de confianza y que la siguiente catorcena, que se paga este jueves, incluirá un ajuste adicional.
La administración anterior cerró con un gasto de nómina catorcena que oscilaba entre 29 y 30 millones de pesos, lo que representaba un gasto anual de aproximadamente 754 millones solo por ese concepto.
Desde el inicio de su gestión, Cabrera Valencia implementó un programa de austeridad municipal enfocado en reducir la estructura de mandos medios y altos sin tocar al personal sindicalizado.
"Estábamos en un rango de 29, 30 con variaciones; ya llegamos a los 28 y fracción", precisó el alcalde. Adelantó que para la sexta catorcena espera ubicarse por debajo de los 28 millones y alcanzar un rango de 27 millones.
La meta final es sostener la nómina en 26 millones quincenales, lo que significaría un ahorro de hasta cuatro millones por catorcena respecto al punto de partida.
Los recortes han sido exclusivamente a personal de confianza, sin afectar a sindicalizados. Infografía Rotativo.
Recortes solo a personal de confianza en San Juan del Río
Cabrera Valencia enfatizó que la totalidad de las reducciones han recaído en personal de confianza, sin afectar a trabajadores sindicalizados. La estrategia incluye la eliminación de jefaturas, coordinaciones y direcciones como parte de una reestructura al organigrama municipal que será presentada al cabildo la próxima semana.
Las variaciones previas en la nómina se debían a pagos extraordinarios y movimientos sindicales que elevaban el gasto por encima del promedio.
Con los ajustes en curso, la administración busca estabilizar el gasto en un rango predecible que libere recursos para obra pública y servicios en San Juan del Río.
De concretarse la meta de 26 millones por catorcena, el gobierno municipal habrá reducido su gasto anual de nómina en más de 100 millones de pesos respecto al cierre de la administración anterior.