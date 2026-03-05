De 30 a 26 mdp: San Juan del Río recorta nómina municipal

Cabrera Valencia reporta ahorro de dos millones por catorcena con recortes exclusivos a personal de confianza.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia detalla reducción de nómina municipal en San Juan del Río durante supervisión de obras

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, reportó avances en la reducción de la nómina catorcena.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — La nómina catorcena del municipio de San Juan del Río bajó de un rango de 29 a 30 millones de pesos a 28 millones y fracción, con la meta de reducirla hasta 26 millones en las próximas semanas.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia detalló que los recortes han sido exclusivamente a personal de confianza y que la siguiente catorcena, que se paga este jueves, incluirá un ajuste adicional.

La administración anterior cerró con un gasto de nómina catorcena que oscilaba entre 29 y 30 millones de pesos, lo que representaba un gasto anual de aproximadamente 754 millones solo por ese concepto.

Desde el inicio de su gestión, Cabrera Valencia implementó un programa de austeridad municipal enfocado en reducir la estructura de mandos medios y altos sin tocar al personal sindicalizado.

"Estábamos en un rango de 29, 30 con variaciones; ya llegamos a los 28 y fracción", precisó el alcalde. Adelantó que para la sexta catorcena espera ubicarse por debajo de los 28 millones y alcanzar un rango de 27 millones.

La meta final es sostener la nómina en 26 millones quincenales, lo que significaría un ahorro de hasta cuatro millones por catorcena respecto al punto de partida.


Alcalde Roberto Cabrera Valencia detalla reducci\u00f3n de n\u00f3mina municipal en San Juan del R\u00edo durante supervisi\u00f3n de obras Los recortes han sido exclusivamente a personal de confianza, sin afectar a sindicalizados. Infografía Rotativo.

Recortes solo a personal de confianza en San Juan del Río

Cabrera Valencia enfatizó que la totalidad de las reducciones han recaído en personal de confianza, sin afectar a trabajadores sindicalizados. La estrategia incluye la eliminación de jefaturas, coordinaciones y direcciones como parte de una reestructura al organigrama municipal que será presentada al cabildo la próxima semana.

Las variaciones previas en la nómina se debían a pagos extraordinarios y movimientos sindicales que elevaban el gasto por encima del promedio.

Con los ajustes en curso, la administración busca estabilizar el gasto en un rango predecible que libere recursos para obra pública y servicios en San Juan del Río.

De concretarse la meta de 26 millones por catorcena, el gobierno municipal habrá reducido su gasto anual de nómina en más de 100 millones de pesos respecto al cierre de la administración anterior.

