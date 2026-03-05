San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — Cerca de 170 atenciones en mesas de trabajo se brindaron durante la quinta edición del programa Miércoles en Puerta de Alegrías en San Juan del Río, donde diversas secretarías y organismos de la administración municipal realizaron labores de señalética vial, poda, rehabilitación de espacios y apoyo al sector agropecuario en beneficio de los habitantes de esta comunidad rural.
El programa, que opera con jornadas itinerantes en localidades del municipio, acumula cinco ediciones con acciones de gobierno directo en comunidades.
Cerca de 170 atenciones se brindaron en mesas de trabajo durante la quinta jornada comunitaria rotativo.com.mx
Durante la visita, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia sostuvo un encuentro con liderazgos de Puerta de Alegrías para coordinar necesidades entre vecinos y dependencias. También se entregaron árboles y plantas a escuelas y residentes de la zona.
Como parte de las acciones realizadas, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano instaló cuatro señaléticas preventivas de cruce escolar, cuatro letreros con la leyenda "Precaución" y elaboró la señalética informativa del Centro de Salud de la localidad.
Cabrera Valencia indicó que el objetivo del encuentro con líderes comunitarios fue "fortalecer el equipo" entre ciudadanía y gobierno.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con liderazgos de Puerta de Alegrías rotativo.com.mx
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales ejecutó trabajos de deshierbe y poda en calles y espacios públicos.
A su vez, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario atendió a productores de ganado mediante actividades de asesoría y vinculación para integrantes del sector pecuario de la zona.
Rehabilitación de espacios y apoyos sociales en Puerta de Alegrías
Para mejorar la imagen urbana, la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó con pintura la cancha de basquetbol de la comunidad.
También realizó la donación de jitomate a familias y, por medio del área de Desarrollo Humano, ofreció pláticas dirigidas al alumnado de escuelas locales.
Los vecinos interesados en participar en futuras ediciones del programa Miércoles en Puerta de Alegrías pueden acudir a las jornadas que la administración municipal programa de forma itinerante en distintas localidades de San Juan del Río.