170 atenciones en quinta edición de Miércoles en Puerta de Alegrías en San Juan del Río

Gobierno sanjuanense despliega servicios y señalética en quinta jornada comunitaria.

Jornada del programa Miércoles en Puerta de Alegrías con atención ciudadana en San Juan del Río, Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con liderazgos de Puerta de Alegrías

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — Cerca de 170 atenciones en mesas de trabajo se brindaron durante la quinta edición del programa Miércoles en Puerta de Alegrías en San Juan del Río, donde diversas secretarías y organismos de la administración municipal realizaron labores de señalética vial, poda, rehabilitación de espacios y apoyo al sector agropecuario en beneficio de los habitantes de esta comunidad rural.

El programa, que opera con jornadas itinerantes en localidades del municipio, acumula cinco ediciones con acciones de gobierno directo en comunidades.

Jornada del programa Mi\u00e9rcoles en Puerta de Alegr\u00edas con atenci\u00f3n ciudadana en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Cerca de 170 atenciones se brindaron en mesas de trabajo durante la quinta jornada comunitaria rotativo.com.mx

Durante la visita, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia sostuvo un encuentro con liderazgos de Puerta de Alegrías para coordinar necesidades entre vecinos y dependencias. También se entregaron árboles y plantas a escuelas y residentes de la zona.

Como parte de las acciones realizadas, la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano instaló cuatro señaléticas preventivas de cruce escolar, cuatro letreros con la leyenda "Precaución" y elaboró la señalética informativa del Centro de Salud de la localidad.

Cabrera Valencia indicó que el objetivo del encuentro con líderes comunitarios fue "fortalecer el equipo" entre ciudadanía y gobierno.

Jornada del programa Mi\u00e9rcoles en Puerta de Alegr\u00edas con atenci\u00f3n ciudadana en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con liderazgos de Puerta de Alegrías rotativo.com.mx

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales ejecutó trabajos de deshierbe y poda en calles y espacios públicos.

A su vez, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario atendió a productores de ganado mediante actividades de asesoría y vinculación para integrantes del sector pecuario de la zona.


Jornada del programa Mi\u00e9rcoles en Puerta de Alegr\u00edas con atenci\u00f3n ciudadana en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Cerca de 170 atenciones se brindaron en mesas de trabajo durante la quinta jornada comunitaria rotativo.com.mx

Rehabilitación de espacios y apoyos sociales en Puerta de Alegrías

Para mejorar la imagen urbana, la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó con pintura la cancha de basquetbol de la comunidad.

También realizó la donación de jitomate a familias y, por medio del área de Desarrollo Humano, ofreció pláticas dirigidas al alumnado de escuelas locales.

Jornada del programa Mi\u00e9rcoles en Puerta de Alegr\u00edas con atenci\u00f3n ciudadana en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con liderazgos de Puerta de Alegrías rotativo.com.mx

Los vecinos interesados en participar en futuras ediciones del programa Miércoles en Puerta de Alegrías pueden acudir a las jornadas que la administración municipal programa de forma itinerante en distintas localidades de San Juan del Río.

gobiernoparticipacion ciudadanaroberto cabreraprogramas sociales

Reciente

Cielo nublado con lluvia ligera sobre San Juan del Río, Querétaro, durante la tarde del 5 de marzo de 2026 por el frente frío 39
San Juan del Río

Lluvia y frío golpean San Juan del Río por frente frío 39

SMN prevé chubascos con acumulaciones de 25 a 50 milímetros y rachas de hasta 50 km/h en Querétaro.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante rueda de prensa sobre su posible aspiración a la gubernatura del estado
Querétaro

Felifer Macías no descarta satisfacer a la gubernatura de Querétaro

Macías Olvera condiciona aspiración a resultados de su gestión municipal y al respaldo de Mauricio Kuri.

Instalación del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro con autoridades estatales y representantes empresariales
Querétaro

Instalan Comité de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro

Comité coordinará capacitación y empleo dentro de los centros penitenciarios con participación empresarial.

Ceremonia de reconocimiento a mujeres destacadas en el municipio de Querétaro durante la segunda edición del premio 8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo
Querétaro

37 mujeres reciben reconocimiento municipal en Querétaro

Municipio entrega reconocimientos a ocho ganadoras en categorías que van de ciencia a labor comunitaria.