Por Diario Rotativo Mar 05, 2026
Querétaro — 5 de marzo de 2026. —Un padre soltero con custodia total de sus dos hijos menores denunció públicamente que enfrenta una quinta denuncia penal en la Unidad 4 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, pese a que las cuatro carpetas anteriores fueron archivadas de forma definitiva por no existir delito que perseguir.

Bianco Lezama intentó exponer su caso durante la sesión del Cabildo de Querétaro, pero la sesión se realizó a puerta cerrada y no pudo participar.

El caso se remonta a 2021, cuando según Lezama inició una serie de demandas familiares y denuncias falsas interpuestas por la madre de su hija ante la Unidad 4 de la Fiscalía General del Estado.

Todas las carpetas previas, aseguró, fueron archivadas definitivamente, y un juez familiar le otorgó la custodia total de ambos menores —un adolescente de 17 años y una niña de 9—.

Lezama acusó que la quinta denuncia es por el delito de violación, el mismo que, según su versión, ya había sido investigado y descartado dentro de las carpetas archivadas. "Me encuentro siendo procesado por el mismo delito dos veces", señaló el padre de familia durante un video que difundió en redes sociales tras no poder ingresar al Cabildo.

Denuncias falsas y revictimización de menores en Querétaro

A juicio de Lezama, su hija ha sido sometida desde los tres años a valoraciones psicológicas, peritajes ginecológicos y estudios clínicos ordenados por la Unidad 4, lo que calificó como revictimización periódica. Además, aseguró que un juez familiar escuchó directamente a la menor, quien habría manifestado que era golpeada por su madre y la pareja de esta.

El padre solicitó formalmente tres acciones al Cabildo de Querétaro: que se analicen mecanismos municipales de acompañamiento institucional para padres y madres que enfrentan procesos judiciales sin resolución definitiva —incluyendo acceso a apoyo psicológico—; que se promueva una mesa técnica o foro para abordar el equilibrio entre protección a la niñez y el derecho de convivencia familiar; y que se emita un exhorto a las autoridades competentes para fortalecer protocolos que eviten el uso indebido de denuncias como herramienta de ruptura del vínculo paternofilial.

"No pido privilegios, pido equilibrio", expresó Lezama, quien también hizo un llamado a colectivos ciudadanos de equidad y justicia para respaldar su causa. El padre insistió en que no se opone a las leyes de protección a mujeres y niños, pero cuestionó lo que, según su experiencia, es un uso indebido de instrumentos legales para fabricar imputaciones.

