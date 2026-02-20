Amealco, 20 de febrero de 2026.- Un grupo de mujeres artesanas originarias de San Ildefonso y Santiago Mexquititlán abordó a la regidora Anel López Ruiz para pedirle auxilio: les impiden exhibir y vender su artesanía en espacios públicos de Amealco de Bonfil.
La edil relató que las mujeres realizaban una manifestación pacífica y le dijeron textualmente: "apóyanos para que no nos corran".
El episodio forma parte de un patrón más amplio de exclusión que, según la regidora, el presidente municipal ejerce contra colectivos y personas que no lo apoyaron durante su campaña.
López Ruiz señaló que el alcalde ha sido tajante en su negativa a atender a estos grupos. De acuerdo con la edil, la discriminación es evidente: quienes compartieron campaña con el presidente reciben trato preferencial, mientras que las artesanas indígenas de Amealco y otros colectivos son ignorados o desplazados.
La regidora indicó que también se ha afectado la tradición de la elección de reina de la feria —que históricamente correspondía a la cabecera municipal con criterios culturales y comunitarios— al abrir la convocatoria sin respetar usos y costumbres locales.
El impacto va más allá de lo cultural. López Ruiz advirtió que las artesanas habían consolidado un ritmo de trabajo con pedidos constantes, la difusión de Amealco atraía turismo y los prestadores de servicios y comercios pequeños veían crecimiento económico.
El estancamiento actual, a su juicio, es responsabilidad directa de quien encabeza la administración. También cuestionó que no se haya aprovechado el Mundial de futbol como plataforma de promoción del municipio, especialmente con la muñeca artesanal como ícono de Amealco, símbolo reconocido internacionalmente.
Regidora denuncia hostigamiento y no descarta acción por violencia política de género
Sobre su propia situación, López Ruiz denunció que ha sido blanco de acoso, hostigamiento y discriminación por sus cuestionamientos en cabildo. Según la regidora, la administración ha llegado al extremo de utilizar a autoridades auxiliares para atacarla con temas personales del pasado que no tienen relación con su cargo.
La edil también acusó que el presidente municipal utiliza el sentimiento católico de la población como escudo político para desviar la atención de sus deficiencias.
Ante la pregunta directa de los medios sobre si presentaría una denuncia por violencia política en razón de género, López Ruiz respondió que no lo descarta. Precisó que cuenta con un expediente completo y documentado de cada incidente, aunque aclaró que su intención no es dañar a la administración sino exigir que cumpla con sus obligaciones. La regidora aseguró que seguirá señalando irregularidades sin importar las consecuencias.
Hasta el momento, el gobierno municipal de Amealco no ha emitido postura sobre los señalamientos de hostigamiento político ni sobre la situación de las artesanas indígenas.