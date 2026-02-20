Artesanas indígenas desplazadas y regidora hostigada en Amealco de Bonfil

López Ruiz denuncia acoso, discriminación y uso de la fe como escudo político; no descarta denuncia por violencia de género.

Artesanas indígenas de Amealco de Bonfil desplazadas de espacios públicos mientras regidora denuncia hostigamiento político en Querétaro

La muñeca otomí, ícono de Amealco, no ha sido aprovechada como plataforma turística ante el Mundial, según la edil.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Amealco, 20 de febrero de 2026.- Un grupo de mujeres artesanas originarias de San Ildefonso y Santiago Mexquititlán abordó a la regidora Anel López Ruiz para pedirle auxilio: les impiden exhibir y vender su artesanía en espacios públicos de Amealco de Bonfil.

La edil relató que las mujeres realizaban una manifestación pacífica y le dijeron textualmente: "apóyanos para que no nos corran".

El episodio forma parte de un patrón más amplio de exclusión que, según la regidora, el presidente municipal ejerce contra colectivos y personas que no lo apoyaron durante su campaña.

López Ruiz señaló que el alcalde ha sido tajante en su negativa a atender a estos grupos. De acuerdo con la edil, la discriminación es evidente: quienes compartieron campaña con el presidente reciben trato preferencial, mientras que las artesanas indígenas de Amealco y otros colectivos son ignorados o desplazados.

La regidora indicó que también se ha afectado la tradición de la elección de reina de la feria —que históricamente correspondía a la cabecera municipal con criterios culturales y comunitarios— al abrir la convocatoria sin respetar usos y costumbres locales.

El impacto va más allá de lo cultural. López Ruiz advirtió que las artesanas habían consolidado un ritmo de trabajo con pedidos constantes, la difusión de Amealco atraía turismo y los prestadores de servicios y comercios pequeños veían crecimiento económico.

El estancamiento actual, a su juicio, es responsabilidad directa de quien encabeza la administración. También cuestionó que no se haya aprovechado el Mundial de futbol como plataforma de promoción del municipio, especialmente con la muñeca artesanal como ícono de Amealco, símbolo reconocido internacionalmente.

Regidora denuncia hostigamiento y no descarta acción por violencia política de género

Sobre su propia situación, López Ruiz denunció que ha sido blanco de acoso, hostigamiento y discriminación por sus cuestionamientos en cabildo. Según la regidora, la administración ha llegado al extremo de utilizar a autoridades auxiliares para atacarla con temas personales del pasado que no tienen relación con su cargo.

La edil también acusó que el presidente municipal utiliza el sentimiento católico de la población como escudo político para desviar la atención de sus deficiencias.

Ante la pregunta directa de los medios sobre si presentaría una denuncia por violencia política en razón de género, López Ruiz respondió que no lo descarta. Precisó que cuenta con un expediente completo y documentado de cada incidente, aunque aclaró que su intención no es dañar a la administración sino exigir que cumpla con sus obligaciones. La regidora aseguró que seguirá señalando irregularidades sin importar las consecuencias.

Hasta el momento, el gobierno municipal de Amealco no ha emitido postura sobre los señalamientos de hostigamiento político ni sobre la situación de las artesanas indígenas.

gobierno artesanos artesanias amealco

Reciente

Conferencia de prensa donde regidora denuncia tres feminicidios y abandono de la coordinación de la mujer en Amealco de Bonfil, Querétaro
Amealco

Tres feminicidios sacuden Amealco; coordinación de la mujer opera sin equipo

Regidora revela que alcalde rechazó reforzar atención a víctimas y culpa al alcoholismo por la violencia.

Comparativo presupuestal Amealco de Bonfil 2025-2026 con recortes al campo y desarrollo social en Querétaro
Amealco

Amealco recorta al campo y a desarrollo social; asigna 15 mdp a Secretaría Particular

Regidora vota contra presupuesto que reduce desarrollo agropecuario y social mientras crea partida sin justificación.

Regidora Anel López Ruiz presenta denuncias por nepotismo y corrupción en gobierno de Amealco de Bonfil, Querétaro
Amealco

Regidora denuncia nepotismo y corrupción en gobierno de Amealco

López Ruiz interpone denuncias ante órgano de control y documenta que 16 de 17 áreas operan sin plan de trabajo.

Zona del distribuidor vial de Constituyentes y Bernardo Quintana en Querétaro donde un motociclista fue arrollado por una camioneta
Editorial

Motociclista arrollado por camioneta en distribuidor Constituyentes y Bernardo Quintana

Camioneta impacta a motociclista en acceso a Prolongación Constituyentes; servicios de emergencia tardaron en llegar.