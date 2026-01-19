Sinergia detiene a dos personas en cateos por narcotráfico en Querétaro

Autoridades estatales ejecutaron cateos simultáneos en Cadereyta de Montes, Landa de Matamoros y Amealco de Bonfil donde aseguraron sustancias con características de metanfetamina y marihuana.

Personal de la Fiscalía General del Estado durante operativo Sinergia en Cadereyta de Montes, Landa de Matamoros y Amealco de Bonfil en Querétaro.

El operativo Sinergia mantiene acciones coordinadas en los 18 municipios de Querétaro para combatir delitos contra la salud.

Foto: FGE Querétaro.
Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado ejecutó cateos simultáneos en cuatro inmuebles de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia, que resultaron en la detención de dos personas y el aseguramiento de sustancias con características propias de metanfetamina y marihuana. Las diligencias se realizaron en los municipios de Cadereyta de Montes, Landa de Matamoros y Amealco de Bonfil derivadas de carpetas de investigación por delitos contra la salud, informó la dependencia estatal.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y pericial de la Fiscalía de Querétaro, así como de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y secretarías municipales de seguridad pública. El operativo fortalece la estrategia estatal de combate al narcotráfico mediante la coordinación interinstitucional.

Durante los cateos también se aseguraron básculas y diversos objetos presuntamente utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas, además de otros indicios vinculados con los hechos investigados, precisó la autoridad ministerial.

Los indicios fueron asegurados por la Fiscalía para su análisis pericial e integración a las carpetas de investigación correspondientes, a fin de continuar con las indagatorias y establecer responsabilidades, explicó la dependencia. Las autoridades de seguridad en Querétaro mantienen la estrategia Sinergia como eje de coordinación para el combate a delitos de alto impacto en todo el territorio estatal.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente para la continuación del proceso legal, mientras que los análisis periciales determinarán la naturaleza exacta de las sustancias aseguradas.

