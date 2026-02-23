Vecinos de Electricistas reciben avances de obra de 17 mdp en Pablo Cabrera, San Juan del Río

Obras Públicas de San Juan del Río atiende inquietudes sobre rehabilitación integral del bulevar con inversión superior a 17 millones de pesos.

Reunión de vecinos de la colonia Electricistas con Obras Públicas de San Juan del Río sobre obra en bulevar Pablo Cabrera

La rehabilitación del bulevar Pablo Cabrera incluye colector de drenaje, redes de agua potable y nueva superficie de rodamiento.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. — Vecinos de la colonia Electricistas se reunieron con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de San Juan del Río para conocer de primera mano los avances de la rehabilitación integral del bulevar Pablo Cabrera, una obra de más de 17 millones de pesos que registra un avance del 77% y cuya conclusión está prevista para la primera semana de marzo.

La intervención en esta vialidad del centro de San Juan del Río arrancó el 24 de octubre de 2025 y abarca el tramo de Ignacio Rayón a Álvaro Obregón.

Los trabajos van más allá de la carpeta asfáltica: incluyen la construcción de un colector sanitario que unifica dos líneas existentes, la sustitución de redes de agua potable y drenaje con más de 20 años de antigüedad, y una nueva estructura de pavimento de 45 centímetros de espesor que reemplaza el viejo empedrado.

Edith Álvarez Flores, titular de la dependencia, informó que el tramo de Rayón hacia Miguel Hidalgo ya quedó asfaltado y que los trabajos se concentran ahora en el segmento de 5 de Mayo hacia Álvaro Obregón, donde se intervienen simultáneamente las tres redes: vialidad, agua potable y drenaje.

También se reubican torres de energía eléctrica y se realizó la limpieza del canal pluvial paralelo a la calle para mitigar los encharcamientos que históricamente afectan a la zona durante la temporada de lluvias.

La funcionaria precisó que el colector llegará hasta la planta de tratamiento de San Pedro Aguacatlán, lo que mejorará la capacidad de desalojo sanitario de toda la zona. Además, se rehabilitaron banquetas y guarniciones en tramos donde antes no existían.

Durante la reunión, los habitantes de Electricistas plantearon inquietudes sobre los tiempos de conclusión, las afectaciones viales y el estado de los servicios durante los trabajos.

Álvarez Flores pidió comprensión a la ciudadanía y aseguró que el equipo trabaja con intensidad para concluir antes de que las lluvias compliquen la obra.

gobierno obras publicas infraestructura roberto cabrera

