San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. — Vecinos de la colonia Electricistas se reunieron con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de San Juan del Río para conocer de primera mano los avances de la rehabilitación integral del bulevar Pablo Cabrera, una obra de más de 17 millones de pesos que registra un avance del 77% y cuya conclusión está prevista para la primera semana de marzo.
La intervención en esta vialidad del centro de San Juan del Río arrancó el 24 de octubre de 2025 y abarca el tramo de Ignacio Rayón a Álvaro Obregón.
Los trabajos van más allá de la carpeta asfáltica: incluyen la construcción de un colector sanitario que unifica dos líneas existentes, la sustitución de redes de agua potable y drenaje con más de 20 años de antigüedad, y una nueva estructura de pavimento de 45 centímetros de espesor que reemplaza el viejo empedrado.
Edith Álvarez Flores, titular de la dependencia, informó que el tramo de Rayón hacia Miguel Hidalgo ya quedó asfaltado y que los trabajos se concentran ahora en el segmento de 5 de Mayo hacia Álvaro Obregón, donde se intervienen simultáneamente las tres redes: vialidad, agua potable y drenaje.
También se reubican torres de energía eléctrica y se realizó la limpieza del canal pluvial paralelo a la calle para mitigar los encharcamientos que históricamente afectan a la zona durante la temporada de lluvias.
La funcionaria precisó que el colector llegará hasta la planta de tratamiento de San Pedro Aguacatlán, lo que mejorará la capacidad de desalojo sanitario de toda la zona. Además, se rehabilitaron banquetas y guarniciones en tramos donde antes no existían.
Durante la reunión, los habitantes de Electricistas plantearon inquietudes sobre los tiempos de conclusión, las afectaciones viales y el estado de los servicios durante los trabajos.
Álvarez Flores pidió comprensión a la ciudadanía y aseguró que el equipo trabaja con intensidad para concluir antes de que las lluvias compliquen la obra.