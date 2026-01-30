San Juan del Río, 30 de enero de 2026. —El gobierno municipal de San Juan del Río solicitó formalmente la instalación de bases de seguridad interinstitucionales en las carreteras libres a Pachuca y Toluca, donde operarían de manera conjunta elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones municipales para reforzar la vigilancia en los límites territoriales con Hidalgo y el Estado de México, entidades que el alcalde Roberto Cabrera Valencia calificó como "difíciles" en materia de seguridad.
La petición surge en el contexto de la Mesa de Paz regional, donde las autoridades de la Zona 5 de Querétaro coordinan estrategias de seguridad. El planteamiento contempla la construcción de instalaciones con servicios básicos que permitan la presencia permanente de las distintas corporaciones en puntos estratégicos, particularmente en la zona de comunidades como Cazadero y áreas colindantes con límites territoriales de alto riesgo.
Cabrera Valencia explicó que el municipio asumió como tarea identificar terrenos viables mediante negociaciones con particulares. Las instalaciones, denominadas técnicamente "bases" conforme a la nomenclatura del Ejército Mexicano, funcionarían como puntos de operación para patrullajes interinstitucionales que actualmente se realizan de manera frecuente pero sin infraestructura fija.
Reforzarán cerco de seguridad en carreteras de San Juan del Río
El alcalde recordó que el Séptimo Regimiento Militar ha mantenido presencia en la zona y que los recorridos conjuntos entre Guardia Nacional, Ejército y policías municipales de la región son permanentes. Sin embargo, la falta de instalaciones limita la capacidad operativa en estas áreas fronterizas donde también se incluye la colindancia con Guanajuato y Michoacán por el lado de Amealco.
San Juan del Río se ubica actualmente entre los lugares 25 y 27 a nivel nacional en el ranking de municipios más seguros, según datos revisados con el fiscal Jesús del Estado. Esta posición, indicó el presidente municipal, refleja el trabajo coordinado pero también la necesidad de fortalecer la presencia en zonas vulnerables donde convergen límites de varios estados.
La propuesta forma parte de una estrategia regional que busca mantener un cerco sólido en las fronteras estatales, modelo de coordinación que Cabrera Valencia destacó como ejemplo a nivel nacional por el intercambio de información y los ejercicios interinstitucionales que salvaguardan a las familias sanjuanenses.