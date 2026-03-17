San Juan del Río — 16 de marzo de 2026. —Una mujer perdió la vida y cuatro personas más resultaron gravemente lesionadas luego de que la camioneta Ford Escape en la que viajaba una familia se proyectó sobre una rampa de frenado en el kilómetro 157 de la autopista México-Querétaro y cayó a un desnivel de aproximadamente siete metros.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan diligencias en el lugar del percance vial. rotativo.com.mx
El percance ocurrió antes de la salida a Paseo Central, en dirección a Tequisquiapan. Los heridos —un hombre y tres mujeres— fueron trasladados a un hospital de San Juan del Río.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan diligencias en el lugar del percance vial. rotativo.com.mx
Servicios de emergencia y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para atender a las víctimas y asegurar la zona. Las primeras versiones indican que el conductor habría confundido la rampa de frenado con la salida hacia la carretera a Tequisquiapan, lo que provocó que la unidad se fuera de frente al desnivel. La familia presuntamente es originaria de la zona del semidesierto, en la Sierra de Querétaro.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan diligencias en el lugar del percance vial. rotativo.com.mx
La camioneta quedó volcada sobre el toldo entre las rocas del fondo del desnivel. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos en criminalística realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la mujer fallecida.
La camioneta Ford Escape quedó volcada sobre el toldo al fondo del desnivel de aproximadamente siete metros. rotativo.com.mx
Posteriormente, la unidad siniestrada fue remolcada y trasladada a un corralón oficial para su resguardo como parte de la integración de la carpeta de investigación. Las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima mortal ni de los lesionados.
La camioneta Ford Escape quedó volcada sobre el toldo al fondo del desnivel de aproximadamente siete metros. rotativo.com.mx
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las circunstancias del percance ni sobre el estado de la señalización en la rampa de frenado del kilómetro 157.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan diligencias en el lugar del percance vial. rotativo.com.mx