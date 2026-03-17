Mujer muere al caer camioneta en rampa de frenado de autopista México-Querétaro

Otras cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospital de San Juan del Río.

Camioneta Ford Escape accidentada en rampa de frenado de la autopista México-Querétaro en San Juan del Río

Servicios de emergencia atienden a los lesionados tras el accidente en el kilómetro 157 de la autopista México-Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río — 16 de marzo de 2026. —Una mujer perdió la vida y cuatro personas más resultaron gravemente lesionadas luego de que la camioneta Ford Escape en la que viajaba una familia se proyectó sobre una rampa de frenado en el kilómetro 157 de la autopista México-Querétaro y cayó a un desnivel de aproximadamente siete metros.

Camioneta Ford Escape accidentada en rampa de frenado de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan diligencias en el lugar del percance vial. rotativo.com.mx

El percance ocurrió antes de la salida a Paseo Central, en dirección a Tequisquiapan. Los heridos —un hombre y tres mujeres— fueron trasladados a un hospital de San Juan del Río.

Camioneta Ford Escape accidentada en rampa de frenado de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan diligencias en el lugar del percance vial. rotativo.com.mx

Servicios de emergencia y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para atender a las víctimas y asegurar la zona. Las primeras versiones indican que el conductor habría confundido la rampa de frenado con la salida hacia la carretera a Tequisquiapan, lo que provocó que la unidad se fuera de frente al desnivel. La familia presuntamente es originaria de la zona del semidesierto, en la Sierra de Querétaro.

Camioneta Ford Escape accidentada en rampa de frenado de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan diligencias en el lugar del percance vial. rotativo.com.mx

La camioneta quedó volcada sobre el toldo entre las rocas del fondo del desnivel. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos en criminalística realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de la mujer fallecida.

Camioneta Ford Escape accidentada en rampa de frenado de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo La camioneta Ford Escape quedó volcada sobre el toldo al fondo del desnivel de aproximadamente siete metros. rotativo.com.mx

Posteriormente, la unidad siniestrada fue remolcada y trasladada a un corralón oficial para su resguardo como parte de la integración de la carpeta de investigación. Las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima mortal ni de los lesionados.

Camioneta Ford Escape accidentada en rampa de frenado de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo La camioneta Ford Escape quedó volcada sobre el toldo al fondo del desnivel de aproximadamente siete metros. rotativo.com.mx

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las circunstancias del percance ni sobre el estado de la señalización en la rampa de frenado del kilómetro 157.

Camioneta Ford Escape accidentada en rampa de frenado de la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo Peritos de la Fiscalía General del Estado realizan diligencias en el lugar del percance vial. rotativo.com.mx

sucesos seguridad movilidad accidente

Reciente

Claudia Sheinbaum durante conferencia mañanera donde reiteró apoyo de México a Cuba ante bloqueo comercial
México

México mantendrá apoyo a Cuba pese a presiones, afirma Sheinbaum

La presidenta critica bloqueo comercial y de combustibles contra la isla desde su conferencia matutina.

Parque rehabilitado en la colonia Las Plazas en Querétaro con juegos infantiles y luminarias nuevas
Querétaro

Rehabilitan parque de la colonia Las Plazas con inversión de 7 mdp

Municipio de Querétaro invierte más de siete millones de pesos en mobiliario, luminarias y áreas infantiles del espacio público.

Aviso de JAPAM sobre suspensión de agua en colonias de San Juan del Río por mantenimiento al pozo Betania 1-A
San Juan del Río

Suspenden agua en 10 colonias de San Juan del Río por mantenimiento

JAPAM realizará trabajos en el pozo 1-A de Betania desde las 7:00 horas de este martes.

Delegación de la Red Nacional de Refugios en sesión del CSW70 de la ONU en Nueva York, donde exigió presupuesto garante para refugios de mujeres en México en 2026
Asuntos Sociales

La ONU aprueba hoja de ruta para justicia de género en el CSW70

Red Nacional de Refugios exige al Estado mexicano financiamiento suficiente y autonomía institucional.