San Juan del Río, 28 de abril de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia regresó este lunes a la comunidad de Palma de Romero para dar seguimiento a los compromisos asumidos durante la primera visita del programa de jornadas comunitarias, realizada el 25 de febrero pasado.
El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx
En esta segunda visita llevó una plática de prevención de adicciones impartida por el Consejo Municipal Contra las Adicciones, además de la entrega de árboles a los habitantes de la localidad.
El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx
Es la cuarta ocasión en que Cabrera Valencia vuelve a una comunidad rural para verificar acuerdos establecidos en visitas anteriores.
Previamente hizo lo mismo en Arcila, Estancia de Bordos y Santa Cruz Escandón, dentro de la estrategia Sanjuanízate que el ayuntamiento puso en marcha en febrero con el objetivo de recorrer las 83 comunidades del municipio antes de que la administración concluya en septiembre de 2027.
El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx
La primera jornada en Palma de Romero, el 25 de febrero, incluyó módulos de atención ciudadana, pláticas en escuelas primarias y reclutamiento de nuevos elementos para la policía municipal.
El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx
En esa ocasión, Cabrera Valencia anunció que los recorridos se ampliarían a dos y hasta tres días por semana a partir de marzo y abril, respectivamente.
El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx
Palma de Romero también figura entre las comunidades contempladas en el primer paquete de obra pública 2026 de San Juan del Río, con inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal cuya ejecución está prevista para arrancar en junio.