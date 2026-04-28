Cabrera regresa a Palma de Romero para dar seguimiento a compromisos asumidos en febrero

El alcalde lleva plática contra adicciones y entrega árboles en la localidad que visitó por primera vez en febrero.

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El alcalde Roberto Cabrera Valencia durante su segunda visita a Palma de Romero, comunidad a la que regresó para dar seguimiento a los compromisos del programa de jornadas comunitarias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de abril de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia regresó este lunes a la comunidad de Palma de Romero para dar seguimiento a los compromisos asumidos durante la primera visita del programa de jornadas comunitarias, realizada el 25 de febrero pasado.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del R\u00edo visita seguimiento comunidad Palma de Romero pl\u00e1tica prevenci\u00f3n adicciones entrega \u00e1rboles El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx

En esta segunda visita llevó una plática de prevención de adicciones impartida por el Consejo Municipal Contra las Adicciones, además de la entrega de árboles a los habitantes de la localidad.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del R\u00edo visita seguimiento comunidad Palma de Romero pl\u00e1tica prevenci\u00f3n adicciones entrega \u00e1rboles El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx

Es la cuarta ocasión en que Cabrera Valencia vuelve a una comunidad rural para verificar acuerdos establecidos en visitas anteriores.

Previamente hizo lo mismo en Arcila, Estancia de Bordos y Santa Cruz Escandón, dentro de la estrategia Sanjuanízate que el ayuntamiento puso en marcha en febrero con el objetivo de recorrer las 83 comunidades del municipio antes de que la administración concluya en septiembre de 2027.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del R\u00edo visita seguimiento comunidad Palma de Romero pl\u00e1tica prevenci\u00f3n adicciones entrega \u00e1rboles El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx

La primera jornada en Palma de Romero, el 25 de febrero, incluyó módulos de atención ciudadana, pláticas en escuelas primarias y reclutamiento de nuevos elementos para la policía municipal.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del R\u00edo visita seguimiento comunidad Palma de Romero pl\u00e1tica prevenci\u00f3n adicciones entrega \u00e1rboles El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx

En esa ocasión, Cabrera Valencia anunció que los recorridos se ampliarían a dos y hasta tres días por semana a partir de marzo y abril, respectivamente.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del R\u00edo visita seguimiento comunidad Palma de Romero pl\u00e1tica prevenci\u00f3n adicciones entrega \u00e1rboles El Consejo Municipal Contra las Adicciones impartió una plática de prevención durante la jornada; también se entregaron árboles a habitantes de la localidad. rotativo.com.mx

Palma de Romero también figura entre las comunidades contempladas en el primer paquete de obra pública 2026 de San Juan del Río, con inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal cuya ejecución está prevista para arrancar en junio.

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