El Carrizo celebra su Festival de la Gordita y Dobladita este 26 de abril en San Juan del Río

La plaza principal de la comunidad recibirá el evento gastronómico con entrada libre el próximo domingo.

Festival de la Gordita y Dobladita quinta edición El Carrizo San Juan del Río abril 2026

Maíz, salsa en molcajete y masa artesanal, ingredientes del Festival de la Gordita y Dobladita en El Carrizo.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de marzo de 2026. — El próximo domingo 26 de abril, la comunidad de El Carrizo realizará la quinta edición del Festival de la Gordita y Dobladita, el evento gastronómico que desde 2022 ha convertido a esta localidad rural de San Juan del Río en un punto de encuentro para quienes buscan probar las gorditas y dobladitas preparadas sobre comal de leña por las cocineras de la zona.

El festival se realizará en la plaza principal de El Carrizo con entrada libre. Durante cinco años, el evento ha crecido en convocatoria y se ha consolidado como uno de los más representativos dentro de Festivaleando, el programa con el que el gobierno municipal lleva actividades culturales y gastronómicas a comunidades fuera de la cabecera.

El gobierno de San Juan del Río, encabezado por Roberto Cabrera, informó que el evento forma parte de la estrategia de reactivación cultural en comunidades rurales del municipio.

La apuesta es generar derrama económica directa en las localidades y fortalecer la identidad de cada comunidad a partir de lo que mejor saben hacer.

Y en El Carrizo lo que mejor saben hacer son gorditas. Las mujeres de la comunidad preparan la masa de maíz, arman las piezas y las ponen al comal sobre leña, una técnica que han heredado de madres y abuelas. El festival les dio un escaparate que antes no existía.

Cocineras de El Carrizo, el motor detrás del festival en San Juan del Río

En ediciones anteriores, las mujeres han ofrecido gorditas rellenas y dobladitas elaboradas con ingredientes locales, preparadas a la vista del público.

El evento no solo atrae visitantes de comunidades vecinas sino también de la zona urbana de San Juan del Río, lo que ha generado un circuito de consumo que beneficia directamente a las familias de El Carrizo y sus alrededores.

Cinco años después de su primera edición, el Festival de la Gordita y Dobladita se mantiene como uno de los eventos comunitarios con mayor arraigo en el programa Festivaleando.

El municipio no ha detallado aún el programa completo de actividades ni los horarios específicos para esta quinta edición.

¿Dónde y cuándo es el Festival de la Gordita y Dobladita 2026?

El festival tendrá lugar el domingo 26 de abril de 2026 en la plaza principal y calles de la comunidad de El Carrizo, municipio de San Juan del Río, Querétaro. La entrada es gratuita.

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