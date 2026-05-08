Pemex elimina 40 filiales y rebautiza Gasolinas Bienestar

Sólo sobrevivirán cuatro empresas, entre ellas la que produce fertilizantes y la que opera la exportación de petróleo.

Pemex elimina 40 filiales y rebautiza Gasolinas Bienestar como Servicios Logísticos Integrales Mumiya en reestructuración 2026

Pemex absorberá 36 de sus 40 filiales como parte de la reestructuración anunciada por Claudia Sheinbaum.

Foto: PEMEX.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

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México, 8 de mayo de 2026. — La filial Gasolinas Bienestar exportó durante 2025 unos 15 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil 200 barriles diarios de productos refinados al gobierno de Cuba, con un valor acumulado de 500 millones de dólares al cierre del año, según los reportes de Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Esa pieza del negocio petrolero estatal cambió de nombre el 31 de marzo de 2026: ahora se llama Servicios Logísticos Integrales Mumiya. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este jueves que el cambio responde a una reestructuración mayor que llevará a Pemex de 40 filiales a sólo cuatro.

"Prácticamente van a desaparecer todas las filiales de Pemex", explicó Sheinbaum desde Palacio Nacional. Las que sobrevivirán a la integración son la que produce fertilizantes, otra dedicada a la exportación, y Pemex Internacional, ahora rebautizada como Servicios Logísticos.

La reestructuración complementa la primera fase de la reforma energética que ya eliminó las subsidiarias de la petrolera estatal y absorbió sus funciones en la estructura central.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que las filiales operaban bajo esquemas administrativos similares a una empresa privada, lo que volvió compleja su integración inicial al organigrama central.

La fase actual del proceso busca simplificar la operación corporativa. Pemex controla el 99 por ciento del capital social de Mumiya, mientras que Pemex Transformación Industrial mantiene el 1 por ciento restante.

El componente cubano del negocio sigue activo. Desde 2023, cuando la administración federal arrancó los contratos de venta de crudo y combustibles a la isla, Pemex acumula transacciones por mil 500 millones de dólares con la Habana.

Las exportaciones de 2025 representaron 3.1 por ciento del total de envíos de crudo Pemex y 1.8 por ciento de las ventas de productos derivados, con una reducción de 25.4 y 18.5 por ciento respecto al cierre del sexenio anterior, respectivamente.

Mumiya conserva las funciones que Gasolinas Bienestar venía operando. Mantendrá la red de gasolineras vinculadas a comunidades indígenas que perciben utilidades del esquema, sumará logística interna para distribución de combustibles en territorio nacional y conservará la exportación a Cuba.

Sheinbaum adelantó que el gobierno federal prepara una reforma constitucional para concretar la absorción del resto de filiales.

La reestructuración se acompaña del Plan Nacional de Gasoductos por 140 mil 905 millones de pesos hacia 2030 y del Plan México que articula los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

gobierno pemex

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