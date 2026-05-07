Seis años de prisión por robar dos camionetas en Puerta La Victoria

Carlos Sergio "N" enfrenta condena acumulada por vehículos sustraídos con manipulación de mecanismos de seguridad.

Carlos Sergio "N" sentenciado a seis años de prisión por robo calificado de vehículos en plaza Puerta La Victoria Querétaro

Carlos Sergio "N" sentenciado a seis años de prisión por robo calificado de vehículos en plaza Puerta La Victoria Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de mayo de 2026. — Seis años de prisión. Esa es la condena que Carlos Sergio "N" enfrentará por llevarse dos camionetas del estacionamiento subterráneo de la plaza comercial Puerta La Victoria, en la capital queretana.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la sentencia condenatoria en audiencia de procedimiento abreviado, luego de que el imputado se declaró culpable por dos delitos de robo calificado cometidos en 2024 en agravio de víctimas distintas, sin posibilidad de acceder a beneficios sustitutivos de la pena.

El primer hecho ocurrió el 13 de abril de 2024. Carlos Sergio "N" llegó al centro comercial en motoneta, bajó al nivel subterráneo del estacionamiento y localizó una camioneta. Manipuló sus mecanismos de seguridad, tomó el control del vehículo y lo extrajo del inmueble sin que nadie lo detuviera.

La carpeta de investigación se integró con denuncias, entrevistas con la víctima y análisis de la Policía de Investigación del Delito.

El 27 de julio de ese mismo año, el imputado volvió a Puerta La Victoria. Mismo nivel subterráneo, misma metodología: otra camioneta localizada, mismos mecanismos manipulados, segunda unidad sacada conduciendo.

La reiteración en el mismo sitio permitió a la institución ministerial unificar ambas carpetas en un solo expediente, un mecanismo que la Fiscalía ha consolidado en varios casos de delitos patrimoniales repetidos en el estado.

Sin sustitutivos: seis años de cárcel en Querétaro

En audiencia, la autoridad judicial impuso tres años de prisión por cada uno de los dos hechos, que acumulan la pena total de seis años.

El fallo incluye también multa económica, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado, y reparación del daño en favor de las dos víctimas.

La condena se enmarca en una etapa en que la Fiscalía intensificó revisiones vehiculares en plazas comerciales de Querétaro y Corregidora para detectar unidades con reporte de robo.

Carlos Sergio "N" deberá cumplir la condena completa. La dependencia no informó si las camionetas sustraídas fueron recuperadas ni si el sentenciado enfrenta otras carpetas de investigación abiertas en su contra.

La reparación del daño quedará cuantificada en la etapa de ejecución de sentencia ante el Juzgado correspondiente del Poder Judicial del estado.

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