Querétaro, 7 de mayo de 2026. — Seis años de prisión. Esa es la condena que Carlos Sergio "N" enfrentará por llevarse dos camionetas del estacionamiento subterráneo de la plaza comercial Puerta La Victoria, en la capital queretana.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la sentencia condenatoria en audiencia de procedimiento abreviado, luego de que el imputado se declaró culpable por dos delitos de robo calificado cometidos en 2024 en agravio de víctimas distintas, sin posibilidad de acceder a beneficios sustitutivos de la pena.
El primer hecho ocurrió el 13 de abril de 2024. Carlos Sergio "N" llegó al centro comercial en motoneta, bajó al nivel subterráneo del estacionamiento y localizó una camioneta. Manipuló sus mecanismos de seguridad, tomó el control del vehículo y lo extrajo del inmueble sin que nadie lo detuviera.
La carpeta de investigación se integró con denuncias, entrevistas con la víctima y análisis de la Policía de Investigación del Delito.
El 27 de julio de ese mismo año, el imputado volvió a Puerta La Victoria. Mismo nivel subterráneo, misma metodología: otra camioneta localizada, mismos mecanismos manipulados, segunda unidad sacada conduciendo.
La reiteración en el mismo sitio permitió a la institución ministerial unificar ambas carpetas en un solo expediente, un mecanismo que la Fiscalía ha consolidado en varios casos de delitos patrimoniales repetidos en el estado.
Sin sustitutivos: seis años de cárcel en Querétaro
En audiencia, la autoridad judicial impuso tres años de prisión por cada uno de los dos hechos, que acumulan la pena total de seis años.
El fallo incluye también multa económica, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado, y reparación del daño en favor de las dos víctimas.
La condena se enmarca en una etapa en que la Fiscalía intensificó revisiones vehiculares en plazas comerciales de Querétaro y Corregidora para detectar unidades con reporte de robo.
Carlos Sergio "N" deberá cumplir la condena completa. La dependencia no informó si las camionetas sustraídas fueron recuperadas ni si el sentenciado enfrenta otras carpetas de investigación abiertas en su contra.
La reparación del daño quedará cuantificada en la etapa de ejecución de sentencia ante el Juzgado correspondiente del Poder Judicial del estado.