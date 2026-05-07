San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Dos árboles cedieron el miércoles en San Juan del Río: uno en la Deportiva Norte y otro en la colonia Los Nogales. El municipio descartó afectaciones de consideración y Servicios Públicos Municipales laboró en ambas zonas para el retiro del arbolado, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
El factor combinado de rachas de viento, la antigüedad de los ejemplares y el suelo reblandecido por las precipitaciones propició la caída. No es la primera vez que San Juan del Río registra este tipo de incidente al arrancar la temporada: en junio de 2025, lluvias con árboles caídos en Jardines de San Juan y Paseo Central tampoco dejaron personas lesionadas.
Cabrera Valencia pidió a la ciudadanía reportar cualquier eventualidad derivada del clima a la línea única de emergencias 9-1-1.
Para el 15 de mayo, San Juan del Río instalará un puesto de mando conjunto en la Estación 3 del Cuerpo de Bomberos —con representación de tres órdenes de gobierno— para atender contingencias por lluvia de forma coordinada durante toda la temporada de ciclones, medida anunciada por el alcalde días antes de que ocurrieran los primeros incidentes.