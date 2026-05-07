Lluvia del miércoles tumba dos árboles en San Juan del Río

Personal municipal retira arbolado caído en Deportiva Norte y Los Nogales tras primera lluvia de mayo.

Trabajadores de Servicios Públicos Municipales retiran árbol caído en San Juan del Río tras lluvia del miércoles 7 de mayo de 2026

Personal de Servicios Públicos Municipales trabaja en el retiro del arbolado derribado por la lluvia del miércoles en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Dos árboles cedieron el miércoles en San Juan del Río: uno en la Deportiva Norte y otro en la colonia Los Nogales. El municipio descartó afectaciones de consideración y Servicios Públicos Municipales laboró en ambas zonas para el retiro del arbolado, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

El factor combinado de rachas de viento, la antigüedad de los ejemplares y el suelo reblandecido por las precipitaciones propició la caída. No es la primera vez que San Juan del Río registra este tipo de incidente al arrancar la temporada: en junio de 2025, lluvias con árboles caídos en Jardines de San Juan y Paseo Central tampoco dejaron personas lesionadas.

Cabrera Valencia pidió a la ciudadanía reportar cualquier eventualidad derivada del clima a la línea única de emergencias 9-1-1.

Para el 15 de mayo, San Juan del Río instalará un puesto de mando conjunto en la Estación 3 del Cuerpo de Bomberos —con representación de tres órdenes de gobierno— para atender contingencias por lluvia de forma coordinada durante toda la temporada de ciclones, medida anunciada por el alcalde días antes de que ocurrieran los primeros incidentes.

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