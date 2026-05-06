San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Las intersecciones de Hidalgo con 20 de Noviembre y la calle Nicolás Alcántara en la colonia Centro, el bulevar Alfonso Patiño y la comunidad de San José Galindo concentraron las caídas de arbolado que dejó la lluvia de la tarde-noche de este martes.
Personal de seis dependencias —Servicios Públicos, Obras Públicas, Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM)— atendió los reportes ciudadanos. La administración municipal informó que no se registraron afectaciones de gravedad en la demarcación.
Elementos municipales retiran arbolado caído en calles de la colonia Centro de San Juan del Río tras la lluvia de este martes. rotativo.com.mx
Entre los incidentes adicionales, se registraron encharcamientos en distintos puntos y un poste recargado sobre cables —también en la colonia Centro— sin que ninguno derivara en corte de servicio reportado.
No es la primera vez que el primer cuadro de la ciudad recibe el mayor impacto de una lluvia inicial de temporada: en junio de 2025, vehículos resultaron dañados por árboles caídos en Jardines de San Juan y Paseo Central tras precipitaciones similares.
La administración aprovechó el episodio para reiterar que la basura tirada en las calles obstruye la infraestructura pluvial y agrava los encharcamientos.
Elementos municipales retiran arbolado caído en calles de la colonia Centro de San Juan del Río tras la lluvia de este martes. rotativo.com.mx
San Juan del Río llegó a la temporada 2026 con tres cárcamos de rebombeo y obras concluidas en la zona oriente y el cauce del río, parte del plan maestro pluvial municipal; el drenaje del primer cuadro, sin embargo, mostró su habitual sensibilidad a los residuos sólidos.
Elementos municipales retiran arbolado caído en calles de la colonia Centro de San Juan del Río tras la lluvia de este martes. rotativo.com.mx
El gobierno municipal no precisó cuántas cuadrillas se desplegaron ni el tiempo estimado de atención. La temporada de lluvias 2025 acumuló más de 600 milímetros en el municipio; la de 2026 arrancó este martes. Reportes al 9-1-1.