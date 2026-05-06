Cuatro reportes de árboles caídos y encharcamientos deja lluvia en SJR

Seis dependencias municipales atienden caídas de árboles, encharcamientos y poste recargado en SJR.

Personal de Protección Civil atiende árbol caído en colonia Centro de San Juan del Río tras lluvia del 5 de mayo de 2026

Elementos municipales retiran arbolado caído en calles de la colonia Centro de San Juan del Río tras la lluvia de este martes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Las intersecciones de Hidalgo con 20 de Noviembre y la calle Nicolás Alcántara en la colonia Centro, el bulevar Alfonso Patiño y la comunidad de San José Galindo concentraron las caídas de arbolado que dejó la lluvia de la tarde-noche de este martes.

Personal de seis dependencias —Servicios Públicos, Obras Públicas, Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM)— atendió los reportes ciudadanos. La administración municipal informó que no se registraron afectaciones de gravedad en la demarcación.

Personal de Protecci\u00f3n Civil atiende \u00e1rbol ca\u00eddo en colonia Centro de San Juan del R\u00edo tras lluvia del 5 de mayo de 2026 Elementos municipales retiran arbolado caído en calles de la colonia Centro de San Juan del Río tras la lluvia de este martes. rotativo.com.mx

Entre los incidentes adicionales, se registraron encharcamientos en distintos puntos y un poste recargado sobre cables —también en la colonia Centro— sin que ninguno derivara en corte de servicio reportado.

No es la primera vez que el primer cuadro de la ciudad recibe el mayor impacto de una lluvia inicial de temporada: en junio de 2025, vehículos resultaron dañados por árboles caídos en Jardines de San Juan y Paseo Central tras precipitaciones similares.

La administración aprovechó el episodio para reiterar que la basura tirada en las calles obstruye la infraestructura pluvial y agrava los encharcamientos.

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San Juan del Río llegó a la temporada 2026 con tres cárcamos de rebombeo y obras concluidas en la zona oriente y el cauce del río, parte del plan maestro pluvial municipal; el drenaje del primer cuadro, sin embargo, mostró su habitual sensibilidad a los residuos sólidos.

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El gobierno municipal no precisó cuántas cuadrillas se desplegaron ni el tiempo estimado de atención. La temporada de lluvias 2025 acumuló más de 600 milímetros en el municipio; la de 2026 arrancó este martes. Reportes al 9-1-1.

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