Onda de calor llega al centro de Querétaro; norte toca 45°C

El SMN confirma el inicio del fenómeno con chubascos vespertinos y rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas urbanas.

Mapa nacional del SMN con onda de calor sobre el centro de Querétaro y máximas de 45 grados en el norte, 5 de mayo de 2026.

El SMN ubicó al centro de Querétaro entre las regiones que iniciaron una nueva onda de calor este martes 5 de mayo.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — 45 grados centígrados. Esa es la cota máxima que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé para el norte de Querétaro este martes 5 de mayo, en una jornada que marca el arranque de una nueva onda de calor sobre el centro de la entidad.

El cielo registrará además intervalos de chubascos vespertinos con acumulados de 5 a 25 milímetros, y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora con posibilidad de tolvaneras en zonas urbanas.

La capital queretana opera con índice ultravioleta nivel extremo de 11+ y máxima prevista de 34 grados, según el portal Meteored.

El boletín meteorológico general del SMN ubica a Querétaro entre los estados con condiciones para chubascos vespertinos, dentro de un patrón nacional dominado por una circulación anticiclónica en niveles medios y la corriente en chorro subtropical.

Para el norte del estado, las máximas se concentran en el rango más alto de la región. La onda de calor también arrancó hoy en Hidalgo (centro y sur) y Ciudad de México (norte).

El propio organismo anticipó en marzo que mayo concentraría el mayor número de días con temperatura máxima extrema en la Megalópolis durante 2026.

Mapa nacional del SMN con onda de calor sobre el centro de Quer\u00e9taro y m\u00e1ximas de 45 grados en el norte, 5 de mayo de 2026. El SMN ubicó al centro de Querétaro entre las regiones que iniciaron una nueva onda de calor este martes 5 de mayo. Infografía: Rotativo.

Para la capital queretana, Meteored prevé este martes cielo soleado a nubes y claros, mínima de 17 grados al amanecer y vientos del oeste con rachas de hasta 39 kilómetros por hora.

La distribución por municipios registra a Jalpan con 40 grados —la máxima del día—, Arroyo Seco y Landa de Matamoros con 39, Peñamiller con 38 y San Joaquín, en la sierra, con apenas 30 grados de máxima y 13 de mínima. San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo coinciden en 34 grados de máxima.

Pronóstico día por día para Querétaro

Fecha

Condición

Prob. lluvia

Máx / Mín

Mar 5 may

Soleado a nubes y claros

34° / 17°

Mié 6 may

Chubascos tormentosos

40%

35° / 18°

Jue 7 may

Lluvia débil

30%

35° / 17°

Vie 8 may

Nubes y claros

33° / 17°

Sáb 9 may

Lluvia débil

50%

34° / 18°

Dom 10 may

Lluvia débil

60%

33° / 16°

Lun 11 may

Chubascos tormentosos

70%

32° / 16°

Fuente: Meteored, corte al 5 de mayo de 2026, 11:00 horas.

¿Cuándo regresan las lluvias intensas a Querétaro?

Las precipitaciones aumentan de manera progresiva desde el miércoles 6, cuando Meteored prevé chubascos tormentosos en la capital con probabilidad de 40 por ciento.

La tendencia escala el lunes 11, con probabilidad de 70 por ciento y acumulado de 4.7 milímetros, las rachas más intensas desde el frente frío 44 registrado en abril.

Las lluvias que cierran las temporadas de calor suelen llegar al centro del país entre mayo y junio. La onda de calor de febrero pasado registró máximas de hasta 45 grados en zonas serranas, una marca que la jornada de hoy puede repetir en el norte del estado.

La calidad del aire en la capital se ubica este martes en nivel moderado con índice 59 y concentración de ozono de 156 microgramos por metro cúbico.

La Secretaría de Salud del estado mantiene vigentes sus recomendaciones por golpe de calor y deshidratación para evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, en particular para niñas, niños y adultos mayores.

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