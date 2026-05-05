Querétaro, 5 de mayo de 2026. — 45 grados centígrados. Esa es la cota máxima que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé para el norte de Querétaro este martes 5 de mayo, en una jornada que marca el arranque de una nueva onda de calor sobre el centro de la entidad.

El cielo registrará además intervalos de chubascos vespertinos con acumulados de 5 a 25 milímetros, y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora con posibilidad de tolvaneras en zonas urbanas.

La capital queretana opera con índice ultravioleta nivel extremo de 11+ y máxima prevista de 34 grados, según el portal Meteored.

El boletín meteorológico general del SMN ubica a Querétaro entre los estados con condiciones para chubascos vespertinos, dentro de un patrón nacional dominado por una circulación anticiclónica en niveles medios y la corriente en chorro subtropical.

Para el norte del estado, las máximas se concentran en el rango más alto de la región. La onda de calor también arrancó hoy en Hidalgo (centro y sur) y Ciudad de México (norte).

El propio organismo anticipó en marzo que mayo concentraría el mayor número de días con temperatura máxima extrema en la Megalópolis durante 2026.

El SMN ubicó al centro de Querétaro entre las regiones que iniciaron una nueva onda de calor este martes 5 de mayo. Infografía: Rotativo.

Para la capital queretana, Meteored prevé este martes cielo soleado a nubes y claros, mínima de 17 grados al amanecer y vientos del oeste con rachas de hasta 39 kilómetros por hora.

La distribución por municipios registra a Jalpan con 40 grados —la máxima del día—, Arroyo Seco y Landa de Matamoros con 39, Peñamiller con 38 y San Joaquín, en la sierra, con apenas 30 grados de máxima y 13 de mínima. San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo coinciden en 34 grados de máxima.

Pronóstico día por día para Querétaro

Fecha Condición Prob. lluvia Máx / Mín Mar 5 may Soleado a nubes y claros — 34° / 17° Mié 6 may Chubascos tormentosos 40% 35° / 18° Jue 7 may Lluvia débil 30% 35° / 17° Vie 8 may Nubes y claros — 33° / 17° Sáb 9 may Lluvia débil 50% 34° / 18° Dom 10 may Lluvia débil 60% 33° / 16° Lun 11 may Chubascos tormentosos 70% 32° / 16°

Fuente: Meteored, corte al 5 de mayo de 2026, 11:00 horas.

¿Cuándo regresan las lluvias intensas a Querétaro?

Las precipitaciones aumentan de manera progresiva desde el miércoles 6, cuando Meteored prevé chubascos tormentosos en la capital con probabilidad de 40 por ciento.

La tendencia escala el lunes 11, con probabilidad de 70 por ciento y acumulado de 4.7 milímetros, las rachas más intensas desde el frente frío 44 registrado en abril.

Las lluvias que cierran las temporadas de calor suelen llegar al centro del país entre mayo y junio. La onda de calor de febrero pasado registró máximas de hasta 45 grados en zonas serranas, una marca que la jornada de hoy puede repetir en el norte del estado.

La calidad del aire en la capital se ubica este martes en nivel moderado con índice 59 y concentración de ozono de 156 microgramos por metro cúbico.

La Secretaría de Salud del estado mantiene vigentes sus recomendaciones por golpe de calor y deshidratación para evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, en particular para niñas, niños y adultos mayores.