San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Una camioneta Chevrolet de color rojo quedó consumida por el fuego en las inmediaciones de Santa Cruz Nieto, en San Juan del Río, después de que una presunta falla en su sistema eléctrico avivara combustible y aceites regados sobre el motor.
La unidad terminó con daños totales en el cableado y en componentes mecánicos del compartimento delantero. Una vez que los servicios de emergencia sofocaron las llamas, la camioneta fue retirada del sitio a bordo de una grúa por el propio dueño de la unidad.
Antes del arribo de los cuerpos de auxilio, particulares acudieron al lugar con pipas de agua para intentar contener el incendio, en un primer esfuerzo por evitar que el fuego devorara por completo la unidad.
La fuente del reporte no precisó qué corporación atendió finalmente la emergencia ni la hora exacta del siniestro. El caso se suma a otros incendios vehiculares recientes en San Juan del Río asociados a fallas en el sistema eléctrico y la intensidad del calor.
Las llamas, alimentadas por los lubricantes esparcidos sobre el bloque, transformaron el compartimento del motor en una hoguera abierta en cuestión de minutos.
Para cuando los uniformados retomaron el control, el daño ya era irreparable. El siniestro encaja en un patrón recurrente en el municipio: en marzo, otra camioneta ardió tras impactar una guarnición en el distribuidor vial frente a la Fiscalía estatal y quedó declarada pérdida total.
El peritaje correspondiente que se supone que hace Protección Civil o bomberos, determinará si la falla eléctrica fue el origen del siniestro. Otros casos similares en el municipio apuntan al mismo patrón de combustión espontánea bajo el cofre.