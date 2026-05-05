Camioneta arde junto a Santa Cruz Nieto, San Juan del Río

Vecinos con pipas pelearon contra el fuego; la corporación que atendió no fue precisada.

Camioneta Chevrolet roja consumida por incendio en Santa Cruz Nieto, San Juan del Río

Una camioneta Chevrolet roja terminó destruida por el fuego en las inmediaciones de Santa Cruz Nieto, en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Una camioneta Chevrolet de color rojo quedó consumida por el fuego en las inmediaciones de Santa Cruz Nieto, en San Juan del Río, después de que una presunta falla en su sistema eléctrico avivara combustible y aceites regados sobre el motor.

La unidad terminó con daños totales en el cableado y en componentes mecánicos del compartimento delantero. Una vez que los servicios de emergencia sofocaron las llamas, la camioneta fue retirada del sitio a bordo de una grúa por el propio dueño de la unidad.

Antes del arribo de los cuerpos de auxilio, particulares acudieron al lugar con pipas de agua para intentar contener el incendio, en un primer esfuerzo por evitar que el fuego devorara por completo la unidad.

La fuente del reporte no precisó qué corporación atendió finalmente la emergencia ni la hora exacta del siniestro. El caso se suma a otros incendios vehiculares recientes en San Juan del Río asociados a fallas en el sistema eléctrico y la intensidad del calor.

Las llamas, alimentadas por los lubricantes esparcidos sobre el bloque, transformaron el compartimento del motor en una hoguera abierta en cuestión de minutos.

Para cuando los uniformados retomaron el control, el daño ya era irreparable. El siniestro encaja en un patrón recurrente en el municipio: en marzo, otra camioneta ardió tras impactar una guarnición en el distribuidor vial frente a la Fiscalía estatal y quedó declarada pérdida total.

El peritaje correspondiente que se supone que hace Protección Civil o bomberos, determinará si la falla eléctrica fue el origen del siniestro. Otros casos similares en el municipio apuntan al mismo patrón de combustión espontánea bajo el cofre.

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