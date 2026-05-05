El programa surgió como respuesta a una necesidad específica: cuando los hijos de las internas cumplen tres años deben abandonar el recinto penal, donde hasta abril pasado funcionaba ya la estancia infantil con seis villas familiares para la etapa de cero a tres años.

A partir de esa edad y hasta los 18, Acompañante Resiliente asume el seguimiento. Las dos primeras generaciones se concentraron únicamente en acompañamiento psicológico, con un promedio de ingreso de seis madres por ciclo anual, precisó Ramírez Díaz.

En tres años de operación, la estrategia ha registrado 27 mujeres y 43 menores. De las 14 madres inscritas entre la primera y segunda generación, dos obtuvieron su libertad, seis causaron baja voluntaria y las restantes continúan activas con nueve menores bajo intervención. La tercera generación triplicó el ingreso.

El DIF Municipal formalizó para esta etapa un protocolo de actuación que incorpora revisión médica, seguimiento escolar y restitución progresiva de derechos vulnerados.

Visitas a domicilio y convivencias quincenales en el penal femenil

Psicólogos de la Procuraduría acuden cada 15 días al domicilio de cada menor y de sus cuidadores para evaluar desarrollo emocional, rendimiento escolar y condiciones de salud.

Cada viernes alterno, el equipo traslada a los menores al penal femenil para convivencias supervisadas. Previo a cada encuentro, tanto los menores como los familiares reciben preparación para mitigar el impacto de la separación posterior, explicó la procuradora. El esquema se suma a otros programas del DIF dirigidos a menores en la capital.

El centro penitenciario controla la lista de candidatas con base en conducta y tipo de delito —la procuradora refirió que se trata de ilícitos no graves y casos vinculados a consumo de sustancias—, y la participación depende del consentimiento de cada madre.

A escala nacional, el Censo de Sistemas Penitenciarios del INEGI reportó 307 mujeres con hijos menores de seis años dentro de los centros penitenciarios al cierre de 2024, cifra que no incluye a los miles de menores que ya viven con familiares fuera de prisión —población que atiende Acompañante Resiliente—.

Hasta la fecha, los beneficiarios han sido residentes de la capital; Ramírez Díaz anticipó que en las próximas semanas se sumará una familia de Corregidora.

La dependencia no dio a conocer el presupuesto asignado al programa ni presentó indicadores de impacto de las dos generaciones previas.

Tampoco precisó cuántas madres recluidas en Querétaro con hijos menores quedan fuera del esquema por no reunir los criterios del centro penitenciario, un dato relevante para dimensionar el alcance real frente a la protección de menores en situación de vulnerabilidad que el DIF estatal y municipal mantienen como eje de trabajo.