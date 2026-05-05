Querétaro, 5 de mayo de 2026. — La disputa entre facciones al interior de la Central de Abastos de Querétaro mantiene frenada la credencialización de los diableros que operan en el recinto, un proceso que el municipio exige pero sobre el cual carece de autoridad directa al tratarse de un condominio privado regido por su propia acta constitutiva.
Miguel Ángel Torres Olguín, secretario de Gobierno municipal, reconoció en videoconferencia con medios que la administración actúa como mediadora entre los grupos en pugna, aunque precisó que no intervendrá en la vida interna de la asociación.
El funcionario explicó que el gobierno municipal reconocerá únicamente a la mesa directiva "que acredite la legalidad y la mayoría" entre sus integrantes.
La víspera, la Secretaría de Gobierno recibió a una de las partes en conflicto y mantiene comunicación con la contraparte, según detalló Torres Olguín, quien no precisó cuántas facciones disputan ni el número de diableros que laboran sin identificación formal.
La credencialización, que permitiría identificar a cada trabajador que realiza actividades de carga y descarga, "no depende del municipio, depende directamente de la propia mesa directiva de la central de abastos y de los propios dueños", admitió el secretario. La Secretaría de Gobierno exige que ese proceso se concrete, pero no cuenta con mecanismos para imponerlo.
Riñas virales y vacío de seguridad interna en la Central de Abastos
Episodios violentos recientes, difundidos en redes sociales, colocaron el foco en la ausencia de controles dentro del inmueble. Torres Olguín recordó que, al ser una asociación privada, la Central de Abastos está obligada a contar con seguridad privada interna, de la misma forma que cualquier condominio habitacional.
Seguridad Pública municipal mantiene presencia en las zonas aledañas y responde a reportes al 911, pero la vigilancia dentro del recinto corresponde a los propios concesionarios.
El secretario adelantó que se reforzarán los rondines en las inmediaciones tras los incidentes recientes, aunque no precisó fechas ni el número de elementos adicionales que se desplegarán.
¿Cuándo se resolverá el conflicto en la Central de Abastos de Querétaro?
Torres Olguín no ofreció un plazo para la resolución de la pugna interna. El municipio insiste en que prevalezca "orden y legalidad" entre los dirigentes, pero la naturaleza privada del inmueble limita su margen de intervención a labores de mediación y al refuerzo de vigilancia en el perímetro exterior.