Disputa entre facciones frena credencialización de diableros en Central de Abastos

Secretaría de Gobierno exige identificación de diableros, pero reconoce que el proceso depende de la propia mesa directiva.

Actividad comercial en la Central de Abastos de Querétaro donde se registró conflicto entre facciones internas

La Central de Abastos de Querétaro opera como condominio privado con su propia acta constitutiva. (Foto: archivo)

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — La disputa entre facciones al interior de la Central de Abastos de Querétaro mantiene frenada la credencialización de los diableros que operan en el recinto, un proceso que el municipio exige pero sobre el cual carece de autoridad directa al tratarse de un condominio privado regido por su propia acta constitutiva.

Miguel Ángel Torres Olguín, secretario de Gobierno municipal, reconoció en videoconferencia con medios que la administración actúa como mediadora entre los grupos en pugna, aunque precisó que no intervendrá en la vida interna de la asociación.

El funcionario explicó que el gobierno municipal reconocerá únicamente a la mesa directiva "que acredite la legalidad y la mayoría" entre sus integrantes.

La víspera, la Secretaría de Gobierno recibió a una de las partes en conflicto y mantiene comunicación con la contraparte, según detalló Torres Olguín, quien no precisó cuántas facciones disputan ni el número de diableros que laboran sin identificación formal.

La credencialización, que permitiría identificar a cada trabajador que realiza actividades de carga y descarga, "no depende del municipio, depende directamente de la propia mesa directiva de la central de abastos y de los propios dueños", admitió el secretario. La Secretaría de Gobierno exige que ese proceso se concrete, pero no cuenta con mecanismos para imponerlo.

Riñas virales y vacío de seguridad interna en la Central de Abastos

Episodios violentos recientes, difundidos en redes sociales, colocaron el foco en la ausencia de controles dentro del inmueble. Torres Olguín recordó que, al ser una asociación privada, la Central de Abastos está obligada a contar con seguridad privada interna, de la misma forma que cualquier condominio habitacional.

Seguridad Pública municipal mantiene presencia en las zonas aledañas y responde a reportes al 911, pero la vigilancia dentro del recinto corresponde a los propios concesionarios.

El secretario adelantó que se reforzarán los rondines en las inmediaciones tras los incidentes recientes, aunque no precisó fechas ni el número de elementos adicionales que se desplegarán.

¿Cuándo se resolverá el conflicto en la Central de Abastos de Querétaro?

Torres Olguín no ofreció un plazo para la resolución de la pugna interna. El municipio insiste en que prevalezca "orden y legalidad" entre los dirigentes, pero la naturaleza privada del inmueble limita su margen de intervención a labores de mediación y al refuerzo de vigilancia en el perímetro exterior.

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