En esta primera versión, CiudadQro integra 20 servicios que, de acuerdo con el Secretario de Innovación y Tecnología municipal, Rodrigo Ruiz Ballesteros, representan el 90% de las gestiones que los ciudadanos realizan ante el municipio.

Entre los trámites disponibles se encuentran recolección de tiliches, escombro y poda, reportes de bacheo, alumbrado público, renovación de licencias de funcionamiento y de salud, convocatorias de programas sociales, servicios del DIF, así como jornadas de esterilización y vacunación de Bienestar Animal.

El alcalde Felifer Macías Olvera informó que la plataforma busca reducir en 50% los tiempos de respuesta y eliminar la necesidad de traslados a delegaciones o al Centro Cívico para realizar gestiones.

Actualmente, el 89% de los reportes ciudadanos llega vía la línea telefónica 070, porcentaje que el municipio prevé reducir a la mitad con la nueva herramienta digital.

CiudadQro incorpora cuatro elementos centrales: un mapa interactivo llamado Explora que muestra con geolocalización en tiempo real los servicios municipales disponibles, rutas de transporte público, puntos de internet gratuito y estacionamientos; un sistema de notificaciones oficiales para alertas climáticas y cierres viales; una credencial digital con código QR que funciona como expediente único, y un asistente con inteligencia artificial basado en un modelo largo de lenguaje (LLM) alimentado con información oficial del municipio.

Ruiz Ballesteros precisó que el expediente único digital permitirá a los ciudadanos no tener que cargar los mismos documentos en cada trámite.

"Cuando tú subas tus documentos no será necesario volverlos a subir", explicó el funcionario, quien añadió que la herramienta también servirá como historial de gestiones para el usuario y como mecanismo de evaluación del servicio para el municipio.

Sobre la protección de datos personales, el Secretario de Innovación afirmó que la aplicación cumple con la legislación vigente y que tanto el código fuente como la información de los usuarios se resguardan en la infraestructura municipal.

"Hoy el municipio cuenta con una excelente defensa de ciberseguridad donde no hemos recibido ningún ataque que ha comprometido la información", sostuvo. Cuestionado sobre el destino de los datos al término de la administración, respondió que los servidores se entregan en la transición de gobierno.

El desarrollo fue ejecutado por programadores queretanos. La aplicación se construyó bajo el llamado Plan Orden, que busca unificar en una sola plataforma los canales de comunicación municipal que antes operaban dispersos.

El calendario de implementación contempla la incorporación progresiva de módulos durante 2026: un hub de movilidad urbana en mayo, el visto bueno de Protección Civil simplificado en junio, además de bolsa de empleo, sostenibilidad, informe de gobierno y el cierre del ecosistema con la campaña del impuesto predial.

Para finales de junio se sumará a CiudadQro la aplicación Cuidémonos, dirigida a alertas de seguridad para mujeres, que actualmente opera por separado.

Macías Olvera señaló que el municipio incrementó en 25% la fuerza operativa de Servicios Públicos Municipales desde el inicio de su administración, capacidad que considera necesaria para responder al volumen de reportes que llegará por la nueva vía digital. La línea telefónica 070 continuará operando de forma simultánea a la aplicación.