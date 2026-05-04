Expo Empleo Querétaro reunirá 800 vacantes y sueldos de hasta 50 mil pesos este jueves

La Secretaría del Trabajo concentrará 40 empresas reclutadoras este 7 de mayo en el Hotel Plaza Camelinas, con perfiles desde primaria hasta licenciatura y unidades móviles de empleabilidad y conciliación laboral en sitio.

Expo Empleo Querétaro reunirá 800 vacantes y sueldos de hasta 50 mil pesos este jueves
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de mayo de 2026.- La Secretaría del Trabajo del estado convoca a la 3a Expo Empleo Querétaro 2026 que se realizará este jueves 7 de mayo en el Hotel Plaza Camelinas, donde reunirá 800 vacantes activas, sueldos que pueden alcanzar los 50 mil pesos mensuales y 40 empresas reclutando bajo un mismo techo entre las 09:00 y las 14:00 horas.

La oferta abarcará desde nivel primaria hasta licenciatura en sectores industriales y de servicios, e incluirá un pabellón con unidades móviles del Centro Estatal de Empleabilidad y del Centro de Conciliación Laboral para resolver dudas de contratación durante el mismo evento.

La jornada llega en un momento de crecimiento moderado del empleo formal en la entidad. Querétaro cerró marzo de 2026 con 726 mil 766 trabajadores afiliados al IMSS, un alza mensual de 6 mil 119 puestos, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal.

La capital concentra 442 mil 259 de esas plazas, seguida por El Marqués con 106 mil 990 y San Juan del Río con 68 mil 212. Líder EmpresarialLíder Empresarial

Esta tercera edición duplicará el número de empresas reclutadoras respecto a la Feria de Empleo organizada por el municipio capital el 22 de abril en BLOQUE, que reunió 20 firmas globales como Abbott, Siemens, Mabe y Safran.

También superará a la edición de febrero realizada en San Juan del Río, donde participaron 35 compañías con 850 plazas disponibles en el atrio de Santa Rosa Jáuregui.

La Secretaría recomienda acudir con al menos cinco copias impresas del currículum vitae actualizado, identificación oficial vigente y una versión digital del documento en el teléfono móvil.

Investigar previamente el catálogo de empresas incrementa la posibilidad de avanzar a entrevistas técnicas, sobre todo en sectores donde la competencia por plazas operativas suele ser alta. La entrada al Hotel Plaza Camelinas será libre durante las cinco horas del operativo.

¿Qué incluye el pabellón de servicios de la Expo Empleo?

El pabellón concentrará atención directa de las dos unidades móviles que la dependencia estatal opera. El Centro Estatal de Empleabilidad orienta a buscadores sobre registro en plataformas oficiales como empleo.gob.mx y postulación a vacantes federales; el Centro de Conciliación Laboral atiende consultas sobre derechos, contratos, indemnizaciones y trámites de conciliación entre empleadores y trabajadores.

Esa combinación —reclutamiento más asesoría jurídica gratuita— diferencia a la Expo de otras ferias regionales, donde la oferta se limita a entrega de currículums sin acompañamiento posterior.

Cierre

A nivel nacional, el primer trimestre de 2026 cerró con 207 mil 604 nuevos puestos formales, el acumulado más bajo para ese periodo desde 2005, excluyendo la Gran Crisis Financiera y la pandemia de COVID-19, según datos del IMSS.

Querétaro aportó 8 mil 531 plazas en los dos primeros meses, todavía por debajo del ritmo que el instituto considera saludable.

La cita de este jueves se inscribe en un esfuerzo por activar contrataciones formales en una entidad donde la inversión privada mantiene demanda, pero la generación de empleo arrancó el año con menor dinamismo del esperado.

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