Querétaro, 4 de mayo de 2026.— El municipio de Querétaro registró sus primeros tres casos confirmados de gusano barrenador, plaga que afecta principalmente al ganado y que mantiene activos 73 contagios en la entidad, de acuerdo con el último corte semanal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), correspondiente a la semana 17 del año, con fecha 28 de abril.

Los tres casos detectados en la capital corresponden a dos bovinos y un canino, según reportó el alcalde Felifer Macías Olvera durante su conferencia semanal de prensa. Hasta antes de este registro, la cabecera estatal no figuraba en la estadística municipal de la enfermedad.

El edil informó que el municipio activó comunicación directa con el secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, Rosendo Anaya Aguilar, y encargó el seguimiento operativo a la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, a cargo de Alejandro Sterling, así como al director de Desarrollo Agropecuario municipal, Juan Pablo Lugo. La coordinación incluye también a la Secretaría de Bienestar Animal en lo correspondiente al caso canino.

¿Hay riesgo en el rastro municipal de Querétaro por gusano barrenador?

Macías Olvera aseguró que la revisión sanitaria realizada por el área de Servicios Públicos en el rastro municipal no ha detectado un solo caso vinculado a la plaga. "En la revisión del rastro no se ha detectado ni un solo caso en lo que compete al rastro municipal", afirmó el alcalde.

Contexto estatal: 73 casos activos y la capital entra a la estadística

El registro de la capital se suma al panorama estatal que coloca a Querétaro en el lugar 14 de la estadística nacional. De acuerdo con reportes oficiales y recuentos estatales, la entidad acumula 249 casos, de los cuales 246 corresponden a 2026.

Según el reporte de Senasica con corte al 28 de abril, los 18 municipios del estado registran contagios. Pinal de Amoles concentra la mayor incidencia con 17 casos activos, seguido por Landa de Matamoros con 16, Jalpan de Serra con 13 y Arroyo Seco con 12. La capital queretana registra 3 casos activos, los mismos que aparecen por primera vez en el monitoreo semanal del organismo federal.

¿Qué medidas aplica el estado de Querétaro contra el gusano barrenador?

El secretario estatal Rosendo Anaya Aguilar ha sostenido en reportes oficiales que cuando se identifica un caso se atiende de inmediato y se aplica el medicamento correspondiente. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal, no existe riesgo para la población ni para el consumo humano, debido a que los animales positivos no son enviados a rastro.

La estrategia estatal contempla cercos sanitarios, búsqueda intencionada de casos positivos y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Pendientes de información en la capital

El municipio no detalló las colonias o delegaciones donde se ubicaron los tres casos confirmados, ni informó sobre acciones específicas de capacitación a productores ganaderos urbanos o periurbanos. Tampoco se reportó si el municipio de Querétaro participará en algún operativo conjunto adicional con la Sedea o con la federación más allá de la coordinación interinstitucional anunciada.

El gusano barrenador es una plaga que provoca la enfermedad de miasis y que afecta tejidos vivos del ganado y otros mamíferos. La actual ola de contagios en México arrancó en noviembre de 2024 y se ha mantenido con casos activos en al menos 19 entidades federativas, según los reportes de sanidad agropecuaria del organismo federal. Información oficial sobre la plaga puede consultarse en el portal del Senasica.