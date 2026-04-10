El Marqués, 10 de abril de 2026. — Un perro con heridas infestadas de larvas en la comunidad de Los Pocitos se convirtió en el primer caso confirmado de gusano barrenador en El Marqués, anunciaron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) municipal y el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

El canino fue localizado con lesiones preexistentes a nivel de la escápula donde ya habían eclosionado larvas, por lo que personal especializado dio aviso a la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), que tomó muestras y emitió el diagnóstico positivo.

La confirmación coloca a El Marqués dentro del brote estatal del parásito, que hasta el 24 de marzo sumaba 74 detecciones confirmadas y 61 casos activos concentrados principalmente en la Sierra Gorda.

El municipio se suma a Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Peñamiller, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y San Juan del Río, donde apenas el pasado 6 de abril se reportó otro caso.

Como respuesta, el Gobierno Municipal destinó una brigada de médicos veterinarios de la SEDEA para atender de manera gratuita y expedita las sospechas que se presenten en la demarcación.

El canino afectado fue trasladado al IMPA, donde permanece resguardado recibiendo los cuidados para su recuperación. Las autoridades pidieron a ganaderos revisar de forma preventiva bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, conejos, aves y animales de compañía en busca de heridas recientes, limpiarlas, desinfectarlas y aplicar tratamiento cicatrizante.

El gusano barrenador del ganado es provocado por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

Especialistas sanitarios han explicado que las larvas perforan tejido vivo durante cinco días y que, sin atención oportuna, las lesiones pueden derivar en infecciones graves. La plaga fue erradicada en México en 1991 y reapareció en noviembre de 2024 en Chiapas.

Brigada veterinaria gratuita en El Marqués contra el gusano barrenador

El comunicado municipal no precisó cuántos veterinarios integran la brigada, el radio de cobertura operativo ni el presupuesto asignado al despliegue.

Tampoco detalló si el municipio aplicará el cerco sanitario de 20 kilómetros que la SEDEA estatal mantiene alrededor de cada caso detectado en la Sierra Gorda.

Ante la presencia de larvas en alguna herida, el llamado es reportar de inmediato a la Dirección de Ganadería al 442-238-8400, extensión 1902.

¿Qué hacer ante una sospecha de gusano barrenador en El Marqués?

El hallazgo en Los Pocitos llega en un momento delicado para la ganadería queretana: la frontera con Estados Unidos permanece cerrada a la exportación de ganado en pie desde julio de 2025, una restricción que golpea directamente el ingreso de los pequeños productores.

Hasta el momento, la SEDEA municipal no ha informado si el caso tiene relación epidemiológica con otros focos detectados en municipios vecinos.