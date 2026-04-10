Detectan primer caso de gusano barrenador en un perro en El Marqués

Brigada veterinaria de la SEDEA atenderá sin costo sospechas en Los Pocitos.

Perro bajo resguardo del IMPA tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador en El Marqués

Autoridades del IMPA atienden al canino afectado tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador en El Marqués.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

El Marqués, 10 de abril de 2026. — Un perro con heridas infestadas de larvas en la comunidad de Los Pocitos se convirtió en el primer caso confirmado de gusano barrenador en El Marqués, anunciaron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) municipal y el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

El canino fue localizado con lesiones preexistentes a nivel de la escápula donde ya habían eclosionado larvas, por lo que personal especializado dio aviso a la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), que tomó muestras y emitió el diagnóstico positivo.

La confirmación coloca a El Marqués dentro del brote estatal del parásito, que hasta el 24 de marzo sumaba 74 detecciones confirmadas y 61 casos activos concentrados principalmente en la Sierra Gorda.

El municipio se suma a Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Peñamiller, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y San Juan del Río, donde apenas el pasado 6 de abril se reportó otro caso.

Como respuesta, el Gobierno Municipal destinó una brigada de médicos veterinarios de la SEDEA para atender de manera gratuita y expedita las sospechas que se presenten en la demarcación.

El canino afectado fue trasladado al IMPA, donde permanece resguardado recibiendo los cuidados para su recuperación. Las autoridades pidieron a ganaderos revisar de forma preventiva bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, conejos, aves y animales de compañía en busca de heridas recientes, limpiarlas, desinfectarlas y aplicar tratamiento cicatrizante.

El gusano barrenador del ganado es provocado por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

Especialistas sanitarios han explicado que las larvas perforan tejido vivo durante cinco días y que, sin atención oportuna, las lesiones pueden derivar en infecciones graves. La plaga fue erradicada en México en 1991 y reapareció en noviembre de 2024 en Chiapas.

Brigada veterinaria gratuita en El Marqués contra el gusano barrenador

El comunicado municipal no precisó cuántos veterinarios integran la brigada, el radio de cobertura operativo ni el presupuesto asignado al despliegue.

Tampoco detalló si el municipio aplicará el cerco sanitario de 20 kilómetros que la SEDEA estatal mantiene alrededor de cada caso detectado en la Sierra Gorda.

Ante la presencia de larvas en alguna herida, el llamado es reportar de inmediato a la Dirección de Ganadería al 442-238-8400, extensión 1902.

¿Qué hacer ante una sospecha de gusano barrenador en El Marqués?

El hallazgo en Los Pocitos llega en un momento delicado para la ganadería queretana: la frontera con Estados Unidos permanece cerrada a la exportación de ganado en pie desde julio de 2025, una restricción que golpea directamente el ingreso de los pequeños productores.

Hasta el momento, la SEDEA municipal no ha informado si el caso tiene relación epidemiológica con otros focos detectados en municipios vecinos.

seguridadsaludproteccion animalgusano barrenadorel marques

Reciente

Mesa de casino en vivo con crupier real transmitiendo ruleta en tiempo real desde estudio profesional
Deportes

Casino en vivo vs online: diferencias

El casino en vivo no es solo una moda. Es una forma distinta de jugar.

Senador Agustín Dorantes exige regular redes sociales para menores por ansiedad y depresión en Querétaro
Querétaro

Dorantes exige regular redes para menores

El senador panista advierte que el registro obligatorio de líneas telefónicas abre la puerta a mayor control del Estado sobre ciudadanos.

Jornada Viernes en Santa Lucía con atenciones ciudadanas en San Juan del Río encabezada por Roberto Cabrera
San Juan del Río

Santa Lucía: 200 atenciones en jornada municipal

Ocho dependencias atienden a familias de Santa Lucía con reforestación, podas y entrega de jitomate.

Especialistas forenses de la Fiscalía de Querétaro elaboran dictámenes periciales durante marzo 2026
Querétaro

Periciales Querétaro: 6,195 dictámenes en marzo

Especialistas de la Fiscalía queretana emiten miles de dictámenes forenses en 23 disciplinas.