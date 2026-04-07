San Juan del Río, 6 de abril de 2026. —Un caso confirmado de gusano barrenador del ganado encendió las alertas sanitarias en San Juan del Río. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario Municipal (Sedea) pidió a productores pecuarios extremar precauciones ante la presencia de esta enfermedad parasitaria, que ataca a animales de sangre caliente y representa un riesgo directo para la salud pública, ya que también puede afectar a seres humanos expuestos a heridas abiertas.
La dependencia municipal explicó que el gusano barrenador del ganado (GBG) es provocado por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en pequeñas cavidades o heridas de los animales.
Las larvas se alimentan del tejido vivo y pueden causar infecciones graves si no se atienden a tiempo. La detección en territorio sanjuanense se suma al brote estatal del parásito que mantiene a la entidad bajo vigilancia sanitaria desde hace meses.
El caso local llega en un contexto donde Querétaro acumulaba 74 detecciones confirmadas hasta el 24 de marzo, con 61 aún activas concentradas principalmente en municipios de la Sierra Gorda como Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra.
Autoridades habilitaron líneas telefónicas y WhatsApp para atender denuncias de manera inmediata. Infografía: Rotativo.
Hasta ahora, las autoridades estatales habían reportado cincuenta brigadas de contención operando en campo y vigilancia permanente en rastros para evitar la dispersión hacia más demarcaciones del estado.
Como medidas preventivas, la Sedea Municipal recomendó a los productores evitar la exposición de heridas abiertas en el ganado y mantener vigilancia constante sobre orificios naturales como ojos, nariz y oídos, donde la mosca puede depositar sus huevos.
La higiene del hato y la revisión periódica de los animales son herramientas básicas para frenar la propagación. Especialistas sanitarios han precisado que la infestación ocurre solo por contacto directo con heridas expuestas y no se transmite de animales a humanos ni entre personas.
Cualquier situación sospechosa debe reportarse de inmediato a la Sedea Municipal, al teléfono 427 101 6122, o bien a la Coordinación de Zona de la Comisión para la Prevención de Enfermedades de Animales, al 800 751 2100, así como al número de WhatsApp 55 3996 4462.
Las autoridades municipales reiteraron que la detección oportuna es clave para contener la enfermedad y proteger tanto al sector ganadero como a la población de San Juan del Río.