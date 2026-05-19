79 años de prisión a trío por homicidio en Pedro Escobedo

Pedro Escobedo, 19 de mayo de 2026. —Setenta y nueve años de prisión para cada uno. Esa es la pena que un juez de control impuso a Ma. Isabel "N", alias "La Madrina", a Sixto "N", alias "Chita", y a Adán "N", luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro acreditara su responsabilidad en el homicidio calificado y la tentativa de homicidio ocurridos el 14 de octubre de 2024 en la comunidad de San Clemente, dentro del municipio de Pedro Escobedo.
La carpeta abrió esa misma madrugada, cuando autoridades recibieron el reporte sobre la localización de un cuerpo sin vida en San Clemente. En el mismo ataque resultaron heridas por proyectil de arma de fuego dos personas adultas y un adolescente, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. La identidad de la víctima mortal y los nombres de los lesionados no fueron precisados por la dependencia.
Las diligencias quedaron a cargo de personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito y de peritos de Servicios Periciales, quienes integraron pruebas que permitieron ubicar a los tres probables responsables y obtener las órdenes de aprehensión respectivas. La Fiscalía queretana sostuvo después una teoría del caso construida sobre periciales, testimoniales y actos de investigación a lo largo de las etapas procesales.
Sentencia sin beneficios para los tres responsables en Pedro Escobedo
Al cierre del juicio oral, la autoridad judicial fijó además multa, indemnización, pago de gastos funerarios y reparación del daño de manera mancomunada y solidaria entre los tres sentenciados. Los gastos médicos de las víctimas lesionadas se cuantificarán en ejecución de sentencia.
El fallo incluye también la suspensión de derechos civiles y políticos para Ma. Isabel "N", Sixto "N" y Adán "N", así como amonestación en privado. Los tres quedaron fuera del alcance de cualquier beneficio de sustitución o conmutación de pena, conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para delitos de esta gravedad.
¿Cuántos años purgará cada sentenciado por el ataque en San Clemente?
Cada uno de los tres responsables cumplirá 79 años de prisión. La pena se impuso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivado del ataque en el que perdió la vida una persona y resultaron lesionadas otras tres, incluido un adolescente.
La Fiscalía no precisó el centro penitenciario al que serán trasladados los sentenciados ni el plazo que tiene la defensa para interponer recurso de apelación.