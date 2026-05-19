79 años de prisión a trío por homicidio en Pedro Escobedo

Tres sentenciados cargarán además con reparación del daño y gastos funerarios de manera solidaria.

Audiencia de sentencia en juzgado de Pedro Escobedo por homicidio en San Clemente

Los tres sentenciados deberán cubrir reparación del daño, gastos funerarios y médicos de las víctimas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 19 de mayo de 2026. —Setenta y nueve años de prisión para cada uno. Esa es la pena que un juez de control impuso a Ma. Isabel "N", alias "La Madrina", a Sixto "N", alias "Chita", y a Adán "N", luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro acreditara su responsabilidad en el homicidio calificado y la tentativa de homicidio ocurridos el 14 de octubre de 2024 en la comunidad de San Clemente, dentro del municipio de Pedro Escobedo.

La carpeta abrió esa misma madrugada, cuando autoridades recibieron el reporte sobre la localización de un cuerpo sin vida en San Clemente. En el mismo ataque resultaron heridas por proyectil de arma de fuego dos personas adultas y un adolescente, quienes fueron trasladados para recibir atención médica. La identidad de la víctima mortal y los nombres de los lesionados no fueron precisados por la dependencia.

Las diligencias quedaron a cargo de personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito y de peritos de Servicios Periciales, quienes integraron pruebas que permitieron ubicar a los tres probables responsables y obtener las órdenes de aprehensión respectivas. La Fiscalía queretana sostuvo después una teoría del caso construida sobre periciales, testimoniales y actos de investigación a lo largo de las etapas procesales.

Sentencia sin beneficios para los tres responsables en Pedro Escobedo

Al cierre del juicio oral, la autoridad judicial fijó además multa, indemnización, pago de gastos funerarios y reparación del daño de manera mancomunada y solidaria entre los tres sentenciados. Los gastos médicos de las víctimas lesionadas se cuantificarán en ejecución de sentencia.

El fallo incluye también la suspensión de derechos civiles y políticos para Ma. Isabel "N", Sixto "N" y Adán "N", así como amonestación en privado. Los tres quedaron fuera del alcance de cualquier beneficio de sustitución o conmutación de pena, conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para delitos de esta gravedad.

¿Cuántos años purgará cada sentenciado por el ataque en San Clemente?

Cada uno de los tres responsables cumplirá 79 años de prisión. La pena se impuso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivado del ataque en el que perdió la vida una persona y resultaron lesionadas otras tres, incluido un adolescente.

La Fiscalía no precisó el centro penitenciario al que serán trasladados los sentenciados ni el plazo que tiene la defensa para interponer recurso de apelación.

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