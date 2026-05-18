Roberto Cabrera releva a titular de la SSPM en San Juan del Río

El nuevo titular llega de la SSC estatal con maestría en Seguridad Pública y trayectoria operativa en zona serrana.

Roberto Cabrera Valencia presenta a Miguel Ángel Saldivar Trejo como nuevo titular de la SSPM San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia presenta a Miguel Ángel Saldivar Trejo como nuevo titular de la SSPM San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de mayo de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia presentó a Miguel Ángel Saldivar Trejo como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río.

El nuevo secretario llega con maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas, y 17 años de trayectoria en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado de Querétaro.

A la subsecretaría se integra el licenciado en Derecho Víctor Ramírez Zúñiga, con 23 años de servicio en la misma corporación estatal.

Saldivar Trejo cuenta con formación como Policía Estatal Preventivo y licenciatura en Ciencias de la Seguridad. Entre sus encargos más recientes destaca su desempeño como delegado de la SSC en la zona del semidesierto y la sierra de Querétaro, responsable del personal operativo destinado a los operativos Calle Segura e Interinstitucional Serrano.

Roberto Cabrera Valencia presenta a Miguel \u00c1ngel Saldivar Trejo como nuevo titular de la SSPM San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia presenta a Miguel Ángel Saldivar Trejo como nuevo titular de la SSPM San Juan del Río rotativo.com.mx

Su perfil incluye la planeación, ejecución y supervisión de operaciones logísticas relacionadas con movimientos masivos, particularmente en contextos de alto impacto.

El nuevo subsecretario, Víctor Ramírez Zúñiga, ingresó a la SSC estatal en 2003. La administración municipal describió su trayectoria como caracterizada por el compromiso institucional, la disciplina y el apego a los valores que rigen la función pública.

La incorporación de ambos perfiles desde la corporación estatal a los dos cargos más altos de la SSPM articula la estructura municipal con el esquema operativo del gobierno encabezado por Mauricio Kuri González.

Cabrera Valencia conminó a los nuevos funcionarios a dar su mayor esfuerzo por mantener la seguridad de San Juan del Río, y confió en que con la amplia experiencia con la que cuentan darán los resultados que la ciudadanía requiere.

El alcalde ubicó el cambio de mando en el marco de una estrategia de seguridad que, dijo, se refuerza para mantener la paz y seguridad que caracteriza al municipio.

El nuevo titular asume tras un balance que la SSPM calificó como histórico

El relevo ocurre seis meses después del balance que ubicó a San Juan del Río en 516 delitos de alto impacto durante 2025, con una caída de 57 por ciento en homicidios dolosos respecto a 2024.

Roberto Cabrera Valencia presenta a Miguel \u00c1ngel Saldivar Trejo como nuevo titular de la SSPM San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia presenta a Miguel Ángel Saldivar Trejo como nuevo titular de la SSPM San Juan del Río rotativo.com.mx

La SSPM mantiene 287 elementos activos y opera 260 cámaras de videovigilancia integradas al sistema estatal. En enero, la dependencia sostuvo reuniones de cercanía con vecinos del fraccionamiento Las Arboledas y, en marzo, presentó el operativo de Semana Santa con coordinación entre la corporación municipal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.

¿Qué cambia en la estructura de seguridad de San Juan del Río?

La doble incorporación de mandos formados en la SSC estatal estrecha la coordinación municipal con la cadena operativa del estado. San Juan del Río forma parte de la mesa regional de paz que reúne a los responsables de seguridad de Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco, además de las corporaciones federales y estatales.

El gobierno municipal no precisó si el cambio de mando se acompañará de ajustes adicionales en la estructura de la SSPM ni si habrá modificaciones en el presupuesto operativo de la corporación de cara al cierre del ejercicio fiscal 2026.

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