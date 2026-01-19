San Juan del Río, 19 de enero de 2026. — El secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Orlando Chávez Landaverde, sostuvo una reunión con representantes de colonos y vecinos del Fraccionamiento Las Arboledas para abordar la incidencia delictiva que afecta el patrimonio de las familias.

El encuentro forma parte de una estrategia de diálogo directo con la ciudadanía para fortalecer la coordinación en materia de prevención del delito, informó la dependencia municipal.

Durante el encuentro, los vecinos expresaron sus inquietudes sobre los índices delictivos en la zona y solicitaron mayor presencia policial. La Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río busca recopilar información de primera mano en distintas colonias del municipio para implementar estrategias focalizadas.

Orlando Chávez Landaverde, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con vecinos de Las Arboledas. rotativo.com.mx

"El objetivo es mejorar la seguridad y la calidad de vida", explicó el secretario Chávez Landaverde. El funcionario refrendó su disposición de mantener comunicación constante con la comunidad y escuchar propuestas ciudadanas para la construcción de entornos más seguros en colonias de SJR.

Las autoridades municipales continúan programando reuniones con representantes de otras colonias como parte de este ejercicio de cercanía ciudadana.

La dependencia no precisó calendario de próximos encuentros ni medidas concretas derivadas de la reunión con vecinos de Las Arboledas.