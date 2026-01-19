SSPM se reúne con vecinos de Las Arboledas en San Juan del Río

El secretario Orlando Chávez Landaverde dialogó con representantes del fraccionamiento sobre incidencia delictiva y coordinación ciudadana para prevenir delitos.

Orlando Chávez Landaverde, secretario de Seguridad Pública, durante reunión con vecinos de Las Arboledas en San Juan del Río

Orlando Chávez Landaverde, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con vecinos de Las Arboledas.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 19, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

San Juan del Río, 19 de enero de 2026. — El secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Orlando Chávez Landaverde, sostuvo una reunión con representantes de colonos y vecinos del Fraccionamiento Las Arboledas para abordar la incidencia delictiva que afecta el patrimonio de las familias.

El encuentro forma parte de una estrategia de diálogo directo con la ciudadanía para fortalecer la coordinación en materia de prevención del delito, informó la dependencia municipal.

Durante el encuentro, los vecinos expresaron sus inquietudes sobre los índices delictivos en la zona y solicitaron mayor presencia policial. La Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río busca recopilar información de primera mano en distintas colonias del municipio para implementar estrategias focalizadas.

Orlando Ch\u00e1vez Landaverde, secretario de Seguridad P\u00fablica, durante reuni\u00f3n con vecinos de Las Arboledas en San Juan del R\u00edo Orlando Chávez Landaverde, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, durante el encuentro con vecinos de Las Arboledas. rotativo.com.mx

"El objetivo es mejorar la seguridad y la calidad de vida", explicó el secretario Chávez Landaverde. El funcionario refrendó su disposición de mantener comunicación constante con la comunidad y escuchar propuestas ciudadanas para la construcción de entornos más seguros en colonias de SJR.

Las autoridades municipales continúan programando reuniones con representantes de otras colonias como parte de este ejercicio de cercanía ciudadana.

La dependencia no precisó calendario de próximos encuentros ni medidas concretas derivadas de la reunión con vecinos de Las Arboledas.

gobiernoseguridadroberto cabreraparticipacion ciudadana

Reciente

Iovan Elías Pérez Hernández secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro durante conferencia sobre cámaras biométricas en centro nocturno Könor
Editorial

Centro nocturno Könor tenía cámaras biométricas activas en Querétaro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana entregó de inmediato la información recabada a la Fiscalía Estatal tras el homicidio registrado el pasado fin de semana en el establecimiento.

Jaime Echavarría Melgarejo durante toma de protesta como presidente de AFEQ en Querétaro con Paulina de la Paz subsecretaria de Ingresos
Querétaro capital

Jaime Echavarría toma protesta como presidente de AFEQ en Querétaro

El contador público certificado y licenciado en Derecho sustituye a Mario Eric Anaya Arteaga al frente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre querellas por daños a patrullas
Querétaro capital

Presentan querellas por daños a patrullas en Querétaro

El secretario de Seguridad Municipal confirmó que las denuncias se encuentran en trámite ante la Fiscalía Estatal tras afectaciones a vehículos policiales durante operativos recientes.

Fiscal General Víctor Antonio de Jesús Hernández anuncia creación de Unidad Especial antiextorsión en Querétaro
Editorial

Fiscalía de Querétaro presentará Unidad Especial antiextorsión el 21 de enero

El Fiscal General adelantó que el martes 21 de enero presentará iniciativa para crear unidad especializada en investigación y persecución de delitos de extorsión.