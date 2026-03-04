Cortes de agua en San Juan del Río: por qué ocurren y cómo afectan a colonias

JAPAM ejecuta programa de macromedidores y telemetría que obliga a suspensiones intermitentes en el suministro.

Pozo de agua potable con macromedidor de telemetría instalado por JAPAM durante cortes de agua en San Juan del Río, Querétaro

Trabajos en pozos de San Juan del Río obligan a suspender el suministro de agua potable en colonias durante varias horas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 4 de marzo de 2026. — Decenas de colonias de San Juan del Río han enfrentado cortes recurrentes en el suministro de agua potable durante los primeros meses de 2026. Entre las zonas afectadas se encuentran El Rodeo, Villas del Sol, Las Palomas, Jacarandas, Los Frailes y Santa María del Rodeo, donde vecinos reportan interrupciones de varias horas sin previo aviso suficiente.

La causa principal es un programa de modernización que obliga a suspender temporalmente la operación de pozos municipales para instalar macromedidores con tecnología de lectura remota y realizar trabajos de mantenimiento en la infraestructura que opera la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

Los cortes de agua en San Juan del Río han sido reportados en distintas colonias desde enero y no constituyen un fenómeno aislado. El sistema de abasto depende de pozos profundos —algunos con décadas de operación— que extraen agua del manto acuífero, única fuente de suministro del municipio.

Cuando alguno de estos pozos entra en mantenimiento, falla por corte de energía eléctrica o requiere intervención técnica, las colonias conectadas a esa fuente pierden el servicio durante horas.

JAPAM ha reconocido que varios equipos operaban con medidores análogos que ya cumplieron su ciclo útil y no permitían detectar anomalías oportunamente.


Pozo de agua potable con macromedidor de telemetr\u00eda instalado por JAPAM durante cortes de agua en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Trabajos en pozos de San Juan del Río obligan a suspender el suministro de agua potable en colonias durante varias horas. rotativo.com.mx

Macromedidores y telemetría cambian la operación de pozos en San Juan del Río

En febrero de 2026, JAPAM concluyó la sustitución de 10 macromedidores con tecnología de lectura remota como parte del programa PRODDER 2025, financiado de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua.

La inversión superó los 3.3 millones de pesos, de los cuales el 47.15 por ciento correspondió a aportación federal. Los pozos intervenidos se ubican en Betania, Tecnológico, El Sitio, El Carrizo, Cerro Gordo, Granja Banthí, La Magisterial, La Rueda, Claustros del Río y Arboledas.

Antonio Pérez Cabrera, director de JAPAM, informó que el nuevo sistema permite "controlar desde oficina o desde un dispositivo móvil las variables de operación del pozo".

También precisó que la tecnología detecta fugas de manera temprana y determina si cada pozo está activo, lo que reduce tiempos de reacción ante fallas.

No obstante, cada instalación requirió suspender el bombeo durante varias horas, lo que generó cortes de agua en colonias dependientes de esos pozos.

A finales de enero, los pozos 8 en El Sitio y 14 en El Carrizo provocaron afectaciones en comunidades de la zona oriente. Días después, los pozos 28 en Cerro Gordo y 10 en La Magisterial dejaron sin servicio a más sectores.

¿Cómo afectan los cortes de agua a las familias de San Juan del Río?

El impacto no se limita a la incomodidad doméstica. Estas son las principales afectaciones reportadas por vecinos de las colonias sin agua en San Juan del Río:

  • Imposibilidad de almacenar agua por avisos publicados pocas horas antes de la suspensión, como ocurrió en El Rodeo donde el comunicado circuló por la noche y el corte inició desde la madrugada.
  • Suspensión del servicio durante periodos más prolongados que los anunciados, con horarios que no coincidieron con la información oficial de JAPAM.
  • Pérdidas económicas en negocios locales —particularmente cocinas y establecimientos— que dependen del suministro matutino para operar.
  • Zonas afectadas más amplias que las señaladas originalmente, sin explicación oportuna del organismo sobre el alcance real de cada corte.


Pozo de agua potable con macromedidor de telemetr\u00eda instalado por JAPAM durante cortes de agua en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Trabajos en pozos de San Juan del Río obligan a suspender el suministro de agua potable en colonias durante varias horas. rotativo.com.mx

Plan de infraestructura hidráulica busca reducir cortes de agua

JAPAM opera en 2026 con un presupuesto de 600 millones de pesos —un incremento del 17 por ciento respecto al ejercicio anterior— y destinará 88 millones a obra pública.

Trece proyectos de infraestructura hidráulica en San Juan del Río recibirán 47 millones de pesos mediante los programas Pro Agua y PRODI para ampliar redes de agua potable y drenaje.

Entre las acciones complementarias destaca la inauguración de un pozo con capacidad de 30 litros por segundo en Lomas de Banthí, equipado con tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos.

Los tanques proporcionarán margen operativo durante cortes de energía o reparaciones de bombas que actualmente dejan sin servicio a colonias completas.

El programa Raíces del Agua, orientado al cuidado del manto acuífero, contempla construcción de bordos de regulación, pozos de absorción y reforestación en zonas altas. Para 2026 se prevé duplicar la inversión de 3 millones de pesos ejercidos el año anterior, en coordinación con la CONAFOR.

JAPAM definirá el calendario de ejecución de obras conforme avance el ejercicio fiscal; las colonias beneficiadas se informarán una vez iniciados los trabajos en cada zona.

San Juan del Río depende casi exclusivamente de pozos profundos para su abastecimiento, por lo que cualquier intervención técnica en estas fuentes genera interrupciones temporales en el suministro de agua potable.

La modernización con telemetría y la ampliación de tanques de regulación apuntan a reducir la frecuencia y duración de esos cortes, aunque los resultados dependerán del ritmo de ejecución de las obras programadas.

gobiernoobras publicasinfraestructurajapam

Reciente

Cielo medio nublado sobre Santiago de Querétaro con pronóstico de clima en Querétaro de 7 a 30 grados centígrados
Querétaro

Clima en Querétaro hoy: mínima de 7°C y lluvias aisladas

SMN pronostica rachas de viento de hasta 50 km/h y 30% de probabilidad de lluvia en la capital.

Captura de video del momento en que el agresor armado de Santa Fe desciende de un Kia Stinger y dispara contra una camioneta en CDMX
México

Agresor armado de Santa Fe ya había baleado a otro conductor en Edomex

Francisco Maguey Ocampo acumula dos ataques con arma de fuego contra automovilistas y permanece prófugo pese a haber sido detenido en 2025.

Carretera federal 57 a su paso por El Marqués Querétaro donde se advierten riesgos de colapso vial por obras del tren
El Marqués

Sin concluir obras, El Marqués enfrentaría colapso vial: Kuri

Gobernador advierte riesgo por coincidencia de trabajos del tren México-Querétaro y la carretera 57.

Gobernador Mauricio Kuri González respalda reelección de alcaldes panistas en Querétaro durante conferencia de prensa
Querétaro

Kuri respalda reelección de alcaldes panistas en Querétaro

Gobernador asegura que encuestas favorecen a presidentes municipales del PAN y respalda continuidad.