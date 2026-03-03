México, 3 de marzo de 2026. —Un eclipse lunar total tiñó de rojo cobrizo el cielo mexicano durante la madrugada de este martes, en el fenómeno astronómico más relevante del año visible a simple vista en todo el territorio nacional.

La fase de totalidad se registró entre las 05:04 y las 06:03 horas, tiempo del centro, con una duración de 58 minutos y 19 segundos. Según la NASA, aproximadamente 2,500 millones de personas habitan dentro de la zona donde el evento pudo apreciarse en su fase completa.

El eclipse lunar total de este 3 de marzo es el primero de dos fenómenos lunares previstos para 2026; el segundo, de tipo parcial, ocurrirá el 28 de agosto.

La denominada "Luna de Sangre" no se presentará de nuevo sino hasta 2028, lo que convirtió esta madrugada en la última oportunidad en casi tres años para presenciar un eclipse de este tipo desde el país.

El fenómeno también fue visible en partes de Asia oriental, Australia, Nueva Zelanda y la región del Pacífico.

El proceso inició a las 02:45 horas con la fase penumbral, apenas perceptible. A las 03:50 arrancó la etapa parcial, cuando una porción del disco lunar comenzó a oscurecerse de forma progresiva.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el evento completo abarcó de las 02:45 a las 08:23 horas en horario del centro y que la Luna se ubicó en la constelación de Leo, cerca de la estrella Regulus.

La coloración rojiza que caracteriza a este tipo de eclipses se produce porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar durante la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna.

La UNAM precisó que las longitudes de onda azules se dispersan, mientras que los tonos rojos logran refractarse y alcanzar la superficie lunar. "Es como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se reflejaran al mismo tiempo en la Luna", señaló la institución en su portal UNAM Global.

Observación segura y condiciones en territorio mexicano

A diferencia de los eclipses solares, un eclipse lunar no representa riesgo para la vista. Pudo observarse sin gafas especiales ni filtros, aunque binoculares o telescopio permitieron distinguir con mayor detalle los matices de color y los cráteres parcialmente iluminados.

La UNAM indicó que en varias regiones del país la Luna se ocultó en el horizonte oeste antes de concluir las últimas fases, debido al amanecer.

Para quienes no contaron con cielo despejado, observatorios internacionales ofrecieron transmisiones en vivo.

El Observatorio Griffith de Los Ángeles realizó una cobertura desde la medianoche, mientras que la plataforma Time and Date proporcionó animaciones en tiempo real con comentarios de especialistas durante las cinco horas del fenómeno.

La Luna adoptó un tono rojizo intenso durante los 58 minutos de totalidad del eclipse lunar total de este 3 de marzo. Infografía Rotativo.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar total visible en México?

El siguiente fenómeno lunar en el país será un eclipse parcial el 28 de agosto de 2026, de menor espectacularidad. Para observar otro eclipse lunar total desde territorio mexicano habrá que esperar hasta junio de 2029, de acuerdo con datos de Time and Date.

La UNAM advirtió que las condiciones de visibilidad para ese evento podrían no ser tan favorables como las de esta madrugada.