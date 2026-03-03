El Marqués — 3 de marzo de 2026.- Más de 300 dosis de sustancia con características similares a la cocaína fueron aseguradas durante un cateo en el fraccionamiento Los Encinos, en El Marqués, donde también cayeron detenidos un hombre y una mujer de origen extranjero por presuntos delitos contra la salud.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó la orden de cateo con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal.

El operativo se realizó como parte de una carpeta de investigación abierta por la dependencia estatal. Además de las dosis de presunta cocaína, los agentes de la Policía de Investigación del Delito localizaron dinero en efectivo dentro del inmueble, presuntamente vinculado con actividad de narcomenudeo en la zona. Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente.

El inmueble intervenido fue asegurado como parte de las diligencias y los indicios recabados serán sometidos a análisis pericial para su integración a la carpeta correspondiente. La sustancia incautada deberá ser confirmada mediante pruebas de laboratorio para determinar su composición exacta.

Operativo coordinado contra delitos contra la salud en El Marqués

La diligencia contó con la participación de elementos federales y municipales. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional respaldaron las labores de la Fiscalía durante el cateo, mientras que la Policía Municipal de El Marqués estableció un perímetro de seguridad en la zona habitacional.

Las autoridades no precisaron la nacionalidad de los detenidos ni ofrecieron detalles adicionales sobre la línea de investigación que derivó en la orden judicial. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía aporte más información sobre el caso y las posibles redes de distribución vinculadas al inmueble.