Aseguran más de 300 dosis de cocaína en cateo en El Marqués

Fiscalía de Querétaro ejecuta cateo y detiene a dos personas por delitos contra la salud en Los Encinos.

Elementos de seguridad durante cateo donde aseguraron más de 300 dosis de presunta cocaína en fraccionamiento Los Encinos, El Marqués, Querétaro

Más de 300 dosis de presunta cocaína fueron incautadas y serán analizadas por peritos de la Fiscalía estatal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 03, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

El Marqués — 3 de marzo de 2026.- Más de 300 dosis de sustancia con características similares a la cocaína fueron aseguradas durante un cateo en el fraccionamiento Los Encinos, en El Marqués, donde también cayeron detenidos un hombre y una mujer de origen extranjero por presuntos delitos contra la salud.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó la orden de cateo con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal.

El operativo se realizó como parte de una carpeta de investigación abierta por la dependencia estatal. Además de las dosis de presunta cocaína, los agentes de la Policía de Investigación del Delito localizaron dinero en efectivo dentro del inmueble, presuntamente vinculado con actividad de narcomenudeo en la zona. Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente.

El inmueble intervenido fue asegurado como parte de las diligencias y los indicios recabados serán sometidos a análisis pericial para su integración a la carpeta correspondiente. La sustancia incautada deberá ser confirmada mediante pruebas de laboratorio para determinar su composición exacta.

Operativo coordinado contra delitos contra la salud en El Marqués

La diligencia contó con la participación de elementos federales y municipales. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional respaldaron las labores de la Fiscalía durante el cateo, mientras que la Policía Municipal de El Marqués estableció un perímetro de seguridad en la zona habitacional.

Las autoridades no precisaron la nacionalidad de los detenidos ni ofrecieron detalles adicionales sobre la línea de investigación que derivó en la orden judicial. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía aporte más información sobre el caso y las posibles redes de distribución vinculadas al inmueble.

seguridadsucesoscriminalidadnarcotrafico

Reciente

Firma de convenios entre DIF Querétaro y organizaciones civiles del padrón 2026 para atención a población vulnerable en el municipio
Querétaro

DIF Querétaro suma 73 organizaciones civiles a su padrón 2026

Sistema Municipal DIF consolida convenios con instituciones de salud, educación, discapacidad y atención a adultos mayores.

Mesa de trabajo para armonización de la Ley General de Aguas en Pedro Escobedo Querétaro con diputada Sully Mauricio y autoridades
Legislatura

Inician mesas para armonizar Ley General de Aguas en Querétaro desde Pedro Escobedo

Diputada Sully Mauricio encabeza mesas con Conagua, sector agropecuario y municipios para garantizar acceso equitativo al agua.

Vista de desarrollos habitacionales en San Juan del Río que impulsan el crecimiento urbano y el padrón catastral del municipio en 2026
San Juan del Río

Más de 107 mil claves catastrales marcan crecimiento acelerado de San Juan del Río

Municipio incorpora hasta 2 mil claves anuales por nuevos fraccionamientos y enfrenta reto en infraestructura.