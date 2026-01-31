México — 31 de enero de 2026. —Una histórica tormenta invernal que azota Estados Unidos ha generado un incremento del 75% en los precios del gas natural en tan solo tres días y mantiene en alerta a las autoridades mexicanas ante posibles interrupciones en el suministro del energético, del cual México importa más del 87% de su consumo desde el país vecino.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció desde el 23 de enero que la tormenta invernal podría afectar la distribución de gas desde Texas y confirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó un plan de contingencia para evitar que las afectaciones impacten como ocurrió en 2021, cuando la tormenta Uri provocó mega apagones en 26 estados del país.

La CFE informó que cuenta con más de 28 mil megawatts de capacidad disponible que no requiere gas natural, utilizando tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias, suficientes para mantener el suministro de energía eléctrica en el país. El organismo conformó un Grupo Directivo de Atención de Emergencias que permanece en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico.

Frontera norte registra primeros efectos del desabasto

En Nogales, Sonora, ya se reportan presiones críticas en el suministro de gas LP y natural. Distribuidores locales señalan que la dependencia del gas importado desde Texas, sumada a racionamientos y retrasos en terminales de Pemex desde finales de 2025, ha reducido la disponibilidad del combustible para hogares de la región fronteriza.

El especialista en energía Gonzalo Monroy indicó que México no enfrenta, por ahora, riesgo de apagones generalizados ni desabasto masivo porque la tormenta se desplazó principalmente hacia la costa del Atlántico estadounidense y no hacia el sur. Sin embargo, advirtió sobre la vulnerabilidad estructural del país: México no cuenta con almacenamiento comercial ni estratégico de gas natural para cubrirse ante eventos climatológicos.

Los futuros del gas natural cerraron en 5.045 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU), el precio más alto desde diciembre de 2024, tras registrar un alza del 75% en apenas tres días. Analistas del sector señalan que este tipo de volatilidad extrema no se observaba desde 2022.

¿Qué pasó en 2021 y por qué preocupa a México?

En febrero de 2021, la tormenta Uri congeló los gasoductos que transportan gas desde Texas hacia México, lo que provocó que el país vecino cerrara las válvulas de exportación. Las consecuencias fueron inmediatas: mega apagones afectaron a 26 estados de la República y la CFE cerró ese año con pérdidas por 106.3 mil millones de pesos debido, entre otros factores, a los elevados precios que tuvo que pagar por el energético.

En Querétaro, aquella crisis afectó al 80% de las empresas medianas y grandes del estado, según reportó en su momento la Canacintra local. La empresa NatGas suspendió el suministro de gas natural vehicular, lo que impactó a más de 670 unidades de transporte público colectivo de la Zona Metropolitana que operan exclusivamente con este combustible.

Oscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que es poco probable que se repita un incidente de esa magnitud, ya que el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) implementó medidas para aminorar los riesgos de seguridad energética tras la crisis de 2021.

La tormenta invernal ha dejado al menos 38 muertos en Estados Unidos, con cortes masivos de energía que afectan a millones de hogares y al menos 20 estados en emergencia declarada. El Servicio Meteorológico Nacional de ese país mantiene alertas de frío extremo desde Texas hasta Pensilvania y advierte que se esperan nuevas tormentas para los próximos días.