Londres y Nueva York , 23 de enero de 2026. - Janus Henderson Group cerró una de las adquisiciones más relevantes del sector financiero al firmar un acuerdo definitivo para comprar el 100% de Richard Bernstein Advisors (RBA), gestora boutique especializada en estrategias macro multi-activos que administra aproximadamente 20 mil millones de dólares en activos de clientes institucionales y minoristas.

La operación posiciona a Janus Henderson como uno de los proveedores dominantes de carteras modelo y cuentas gestionadas de manera separada (SMA) en el mercado estadounidense, segmento que registra crecimiento anual de 18% según datos de Cerulli Associates.

La transacción representa una apuesta estratégica de Janus Henderson por consolidar capacidades en el acelerado mercado de modelos de inversión personalizados, donde los activos bajo gestión superan actualmente los 3.4 billones de dólares en Estados Unidos.

Richard Bernstein, fundador de RBA y ex Estratega Jefe de Inversiones de Merrill Lynch & Co. Durante 20 años, se incorporará como Director Global de Inversiones Macro y Personalizadas bajo un acuerdo plurianual que garantiza su liderazgo en la siguiente fase de expansión.

Fundada en 2009 en Nueva York inmediatamente después de la crisis financiera global, RBA construyó una reputación sólida mediante un enfoque contrario basado en análisis macroeconómico descendente ("top-down") combinado con construcción cuantitativa de carteras.

La firma logró rendimientos consistentes superiores a sus benchmarks durante 15 años consecutivos, periodo que incluyó múltiples ciclos económicos y volatilidad de mercado extrema durante la pandemia de 2020-2021.

Wall Street consolida gestoras especializadas ante demanda de personalización

La adquisición de gestoras boutique por parte de firmas globales refleja una tendencia estructural en la industria de asset management, donde los inversionistas institucionales demandan cada vez más estrategias especializadas que complementen enfoques tradicionales de gestión pasiva.

Richard Bernstein cuenta con más de 40 años de experiencia en Wall Street y ha sido clasificado por Institutional Investor como uno de los mejores estrategas cuantitativos durante una década consecutiva.

Ali Dibadj, Director Ejecutivo de Janus Henderson, explicó: "La demanda de carteras modelo y cuentas gestionadas de manera separada (SMAs) continúa acelerándose en toda la industria financiera, impulsada por asesores que buscan personalización sin sacrificar escalabilidad.

Esta adquisición estratégica de RBA nos permitirá ampliar nuestras capacidades de inversión para clientes institucionales, potenciando nuestras actuales ofertas de carteras modelo que ya gestionan 85 mil millones de dólares a nivel global".

Dibadj añadió que el equipo de RBA es reconocido por capacidades de investigación propietaria, estrategias probadas en múltiples ciclos de mercado y un enfoque macro innovador que identifica cambios de régimen económico antes que el consenso.

"Las capacidades combinadas de inversión y distribución constituyen una combinación ganadora que nos posiciona para liderazgo a largo plazo en el mercado de soluciones personalizadas", precisó.

¿Qué gana Janus Henderson con esta adquisición estratégica?

Richard Bernstein, quien dejará su cargo como Director Ejecutivo de RBA para integrarse a la estructura global de Janus Henderson, señaló: "Estamos posicionados para escalar nuestro capital intelectual líder en la industria mediante la plataforma de distribución global de Janus Henderson, que alcanza 67 países y gestiona más de 360 mil millones de dólares en activos totales. Nuestro enfoque macro complementará perfectamente las estrategias fundamentales de abajo hacia arriba ('bottom-up') que han caracterizado a Janus Henderson durante décadas".

El fundador de RBA explicó que la firma mantendrá su identidad de marca y metodología de inversión propietaria, mientras aprovecha la infraestructura operativa, capacidades de tecnología y red de distribución institucional de Janus Henderson.

"Compartimos una mentalidad profundamente centrada en investigación, fortaleza en ETFs activos e innovación continua en productos de inversión", agregó Bernstein.

La operación se suma a una ola de consolidación en gestión de activos, donde firmas de mediano tamaño con capacidades especializadas representan objetivos atractivos para gestores globales que buscan diversificar estrategias sin construir equipos desde cero.

Solo en 2025, se registraron 47 adquisiciones de gestoras boutique en Estados Unidos por un valor agregado superior a 150 mil millones de dólares en activos bajo gestión, según datos de PricewaterhouseCoopers.

La transacción requiere aprobaciones regulatorias de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y está sujeta a condiciones de cierre habituales.

Analistas de Morningstar estiman que la integración operativa podría completarse en 12 a 18 meses posteriores al cierre, periodo durante el cual RBA mantendrá autonomía de inversión mientras migra gradualmente a plataformas tecnológicas unificadas.

Piper Sandler & Co., banco de inversión especializado en servicios financieros, actuó como asesor financiero exclusivo de RBA en la negociación y estructuración de la operación.

Vedder Price proporcionó asesoría legal a los vendedores, mientras que Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP representó a Janus Henderson en aspectos regulatorios, contractuales y de due diligence financiero.