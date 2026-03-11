Querétaro, 11 de marzo de 2026. —El municipio de Querétaro fue seleccionado entre más de 2 mil 500 del país como una de las 10 sedes que recibirán el Tour del trofeo original de la Copa del Mundo FIFA, informó el presidente municipal Felifer Macías Olvera durante el evento de presentación realizado en la capital del estado.

La distinción coloca nuevamente a la entidad en el escenario internacional del fútbol, cuatro décadas después de haber sido sede mundialista con el emblemático estadio Corregidora.

Macías Olvera calificó la jornada como un día de fiesta para la ciudad. "Hoy es un día de fiesta para Querétaro", expresó, y recordó que semanas atrás la capital queretana envió un mensaje de convivencia y paz con el partido de preparación de la Selección Mexicana frente a Islandia disputado en el recinto deportivo local.

El alcalde sostuvo que ese encuentro demostró la capacidad de la ciudad para albergar eventos deportivos de alto nivel en un contexto donde, según sus palabras, "urgía mandar un mensaje de paz y de orden". Además, vinculó la llegada del trofeo con la vocación deportiva que Querétaro ha consolidado a lo largo de los años.





Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante la presentación del trofeo mundialista en la capital del estado.

Coca-Cola FEMSA destaca acciones hídricas en Querétaro y San Juan del Río

Durante el mismo evento, Lourdes Semaan, gerente de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de Coca-Cola FEMSA, detalló diversas iniciativas ambientales que la empresa impulsa en el estado.

Precisó que recientemente se colaboró con la Junta de Agua Potable de San Juan del Río para entregar nueva infraestructura hidráulica y que las plantas de Querétaro y San Juan del Río obtuvieron la certificación internacional Alliance for Water Stewardship en 2025.

En materia educativa, Semaan indicó que el programa "Escuelas con Agua" ha instalado sistemas de captación y filtración pluvial en 35 instituciones del estado, lo que beneficia a más de mil 200 estudiantes con cerca de 800 mil litros de agua de lluvia captados.

También mencionó jornadas de limpieza en espacios públicos como el Parque Las Garzas en San Juan del Río, donde se recuperaron más de seis toneladas de residuos.

El trofeo original de la Copa del Mundo FIFA exhibido en Querétaro, una de las 10 sedes nacionales del Tour. rotativo.com.mx

La representante corporativa añadió que durante las lluvias intensas de octubre de 2025 se distribuyeron más de 90 mil litros de agua purificada en Querétaro y se operó un camión potabilizador en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que se entregaron más de 132 mil litros adicionales de agua purificada a comunidades afectadas.

¿Qué representa el Tour del trofeo FIFA para Querétaro?

La llegada del trofeo original consolida la posición de Querétaro como referente deportivo nacional rumbo al Mundial 2026, al tiempo que las acciones presentadas por Coca-Cola FEMSA refuerzan la presencia de inversión privada en materia hídrica y ambiental en la entidad.