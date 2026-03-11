Querétaro recibe el trofeo original de la Copa del Mundo FIFA

El municipio fue elegido entre más de 2 mil 500 para recibir el Tour del máximo símbolo del fútbol

Presentación del trofeo original de la Copa del Mundo FIFA en Querétaro con autoridades municipales y representantes de Coca-Cola FEMSA

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante la presentación del trofeo mundialista en la capital del estado.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 11, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 11 de marzo de 2026. —El municipio de Querétaro fue seleccionado entre más de 2 mil 500 del país como una de las 10 sedes que recibirán el Tour del trofeo original de la Copa del Mundo FIFA, informó el presidente municipal Felifer Macías Olvera durante el evento de presentación realizado en la capital del estado.

La distinción coloca nuevamente a la entidad en el escenario internacional del fútbol, cuatro décadas después de haber sido sede mundialista con el emblemático estadio Corregidora.

Macías Olvera calificó la jornada como un día de fiesta para la ciudad. "Hoy es un día de fiesta para Querétaro", expresó, y recordó que semanas atrás la capital queretana envió un mensaje de convivencia y paz con el partido de preparación de la Selección Mexicana frente a Islandia disputado en el recinto deportivo local.

El alcalde sostuvo que ese encuentro demostró la capacidad de la ciudad para albergar eventos deportivos de alto nivel en un contexto donde, según sus palabras, "urgía mandar un mensaje de paz y de orden". Además, vinculó la llegada del trofeo con la vocación deportiva que Querétaro ha consolidado a lo largo de los años.


Presentaci\u00f3n del trofeo original de la Copa del Mundo FIFA en Quer\u00e9taro con autoridades municipales y representantes de Coca-Cola FEMSA Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante la presentación del trofeo mundialista en la capital del estado.

Coca-Cola FEMSA destaca acciones hídricas en Querétaro y San Juan del Río

Durante el mismo evento, Lourdes Semaan, gerente de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de Coca-Cola FEMSA, detalló diversas iniciativas ambientales que la empresa impulsa en el estado.

Precisó que recientemente se colaboró con la Junta de Agua Potable de San Juan del Río para entregar nueva infraestructura hidráulica y que las plantas de Querétaro y San Juan del Río obtuvieron la certificación internacional Alliance for Water Stewardship en 2025.

En materia educativa, Semaan indicó que el programa "Escuelas con Agua" ha instalado sistemas de captación y filtración pluvial en 35 instituciones del estado, lo que beneficia a más de mil 200 estudiantes con cerca de 800 mil litros de agua de lluvia captados.

También mencionó jornadas de limpieza en espacios públicos como el Parque Las Garzas en San Juan del Río, donde se recuperaron más de seis toneladas de residuos.

Presentaci\u00f3n del trofeo original de la Copa del Mundo FIFA en Quer\u00e9taro con autoridades municipales y representantes de Coca-Cola FEMSA El trofeo original de la Copa del Mundo FIFA exhibido en Querétaro, una de las 10 sedes nacionales del Tour. rotativo.com.mx

La representante corporativa añadió que durante las lluvias intensas de octubre de 2025 se distribuyeron más de 90 mil litros de agua purificada en Querétaro y se operó un camión potabilizador en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que se entregaron más de 132 mil litros adicionales de agua purificada a comunidades afectadas.

¿Qué representa el Tour del trofeo FIFA para Querétaro?

La llegada del trofeo original consolida la posición de Querétaro como referente deportivo nacional rumbo al Mundial 2026, al tiempo que las acciones presentadas por Coca-Cola FEMSA refuerzan la presencia de inversión privada en materia hídrica y ambiental en la entidad.

gobiernoempresasdeportesfelifer macias

Reciente

Sesión del pleno de la Cámara de Diputados durante la votación de la reforma electoral el 11 de marzo de 2026
Política

Sin votos de PT y PVEM, cae la reforma electoral en San Lázaro

El pleno desecha la iniciativa con 259 votos a favor y 234 en contra, lejos de la mayoría calificada

Cartel de la Carrera Equinoccio de Primavera 2026 con recorrido de 5 km en el Cerro de la Cruz de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Carrera Equinoccio de Primavera 2026: 5 km en San Juan del Río con premios de mil 500 pesos

La Subdelegación del Barrio de la Cruz convoca a la competencia del sábado 21 de marzo con inscripción de 250 pesos y premios en efectivo.

Cartel oficial de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026 con programa de actividades del 20 al 22 de marzo en el Jardín de la Familia
San Juan del Río

Feria Artesanal San Juan del Río 2026: programa completo del 20 al 22 de marzo

El Jardín de la Familia albergará talleres de alfarería, joyería de plata y técnicas textiles, además de música en vivo y recorridos nocturnos.

Integrantes del colectivo ElaborArte Manos Vivas protestan en el Centro Histórico de Querétaro por la suspensión de su inmueble artesanal
Querétaro

Suspensión de inmueble de artesanos en Centro Histórico fue por faltas reiteradas: Macías Olvera

El colectivo ElaborArte Manos Vivas protestó el 10 de marzo tras el cierre del inmueble donde vendían artesanías desde el 15 de febrero.