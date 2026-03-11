Protección Civil usa drones para combatir incendios en Querétaro

Equipos aéreos detectan puntos de calor y monitorean seguridad de brigadas durante emergencias.

Dron de Protección Civil Querétaro sobrevuela zona de incendio para detectar focos de calor durante operativo de brigadistas

Los equipos aéreos detectan puntos de calor y monitorean la ubicación de brigadistas durante las emergencias.

Querétaro, 11 de marzo de 2026. — Cuatro drones con tecnología de detección de calor operan en Querétaro para combatir incendios y resguardar la seguridad de los brigadistas desplegados en campo, informó el director de Protección Civil estatal, Javier Amaya.

Los equipos aéreos permiten ubicar focos donde inicia el fuego y verificar que el personal se encuentre en zonas seguras durante los operativos, en una temporada marcada por la abundancia de vegetación seca tras las lluvias del año pasado.

Los drones no se emplean para tareas de vigilancia, sino exclusivamente para labores técnicas durante emergencias. La dependencia estatal concentra los cuatro equipos, mientras que la Secretaría de Gobierno dispone de un dron adicional y otro fue donado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Varios municipios también cuentan con equipos similares para atender emergencias en sus demarcaciones.

"Tienen un sistema que detecta la intensidad de calor y nos permite ubicar los focos donde inicia el fuego", explicó Amaya sobre la capacidad tecnológica de los aparatos.

Drones contra incendios en Querétaro refuerzan operativos de brigadas

El funcionario adelantó que este viernes se presentará una actualización sobre las hectáreas afectadas. Hasta ahora, la mayoría de los reportes corresponden a quema de pastizales sin que se hayan registrado incendios forestales de gran magnitud.

En algunos casos, ciudadanos han reportado siniestros presuntamente provocados, aunque precisó que para iniciar un proceso legal se requiere denuncia formal.

La intervención humana está detrás de la gran mayoría de los incendios registrados, según el titular de Protección Civil.

"No necesariamente significa que haya una intención criminal, pero sí que hay alguna intervención de las personas", señaló, al explicar que muchos siniestros comienzan por la tarde o la noche, cuando la radiación solar ya no puede ser factor de ignición.

¿Qué municipios de Querétaro tienen mayor riesgo de incendios?

Todos los municipios del estado son susceptibles debido a la gran cantidad de material combustible generado por la vegetación seca acumulada tras el temporal pasado.

No obstante, Cadereyta concentra los siniestros de mayor tamaño, con al menos dos incendios importantes registrados en lo que va de la temporada. Amaya indicó que las brigadas mantienen operativos de monitoreo permanente en las zonas con mayor riesgo.

