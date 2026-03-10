Querétaro, 10 de marzo de 2026. — Las penas para deudores alimentarios que abandonen México con el fin de evadir el pago de pensión podrían aumentar hasta en una mitad, de acuerdo con dos iniciativas de reforma al Código Penal y al Código Civil del estado presentadas en el Congreso de Querétaro.
Las propuestas, impulsadas con respaldo ciudadano, buscan cerrar vacíos legales que permiten a algunos obligados aprovechar la movilidad internacional para eludir sus responsabilidades con hijos menores de edad.
El diputado Enrique Correa Sada promovió ambas iniciativas con el argumento de que las herramientas legales actuales resultan insuficientes cuando el deudor alimentario cruza fronteras.
La primera reforma, al artículo 211 del Código Penal, plantea agravar las sanciones cuando se demuestre que el obligado salió del país o cambió de residencia al extranjero para incumplir una orden judicial de pensión alimenticia en Querétaro.
También contempla castigos para terceros que ayuden al deudor a ocultarse, declararse insolvente o evadir la acción de la justicia, con lo que se busca desarticular redes de encubrimiento.
La segunda iniciativa modifica el Código Civil para facultar a los jueces a dictar medidas preventivas cuando exista riesgo de fuga del deudor. Entre las herramientas propuestas figuran garantías adicionales, depósito anticipado de pensiones, constitución de fideicomisos y aseguramiento precautorio de bienes.
Cooperación internacional para garantizar pensiones en Querétaro
Cuando el deudor alimentario ya se encuentre en el extranjero o se desconozca su paradero, las autoridades podrían activar mecanismos de cooperación jurídica internacional para hacer cumplir la obligación.
Correa Sada precisó que el propósito es evitar que la distancia geográfica se convierta en escudo contra la responsabilidad familiar.
"El derecho de alimentos es fundamental para garantizar el bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes", afirmó el legislador.
Durante la presentación se escuchó el testimonio de Ángela Ramírez Suárez, quien impulsó la iniciativa tras enfrentar personalmente el incumplimiento de pensión.
"Muchísimas mujeres estamos en esta situación. Lo que quiero es proteger los derechos de mis hijos y de muchos niños que existen en todo Querétaro", expresó.
Las iniciativas serán turnadas a comisiones para su análisis y dictamen en el Congreso local.