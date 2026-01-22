Madrid, 22 de enero de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González presentó el Camino Iniciático de Santiago en Querétaro durante la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España. El proyecto contempla 127 kilómetros divididos en siete etapas que atraviesan los municipios de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco en la Sierra Gorda queretana, con certificación del Camino de Santiago de Compostela.
La ruta beneficiará directamente a prestadores de servicios turísticos locales mediante turismo rural y comunitario, informó el mandatario estatal.
El mandatario estatal enfatizó que la iniciativa consolida a Querétaro como destino de turismo sostenible y cultural. Durante el acto celebrado en el stand queretano del pabellón nacional de FITUR, Kuri González precisó que los habitantes serranos están preparados para recibir al viajero internacional en uno de los municipios más atractivos del país.
Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante presentación del Camino Iniciático de Santiago en FITUR Madrid. rotativo.com.mx"Este camino empieza en uno de los municipios más bonitos del país, que es precioso, que es nuestro Pinal (de Amoles), de verdad a todas y a todos los esperamos en Querétaro", expresó el gobernador.
Querétaro cuenta con tres elementos para consolidarse como destino turístico exitoso: certidumbre jurídica, infraestructura y promoción estratégica. El estado ocupa el primer lugar nacional en certidumbre jurídica según World Justice Project, mientras la conectividad mejorará con el nuevo tren Querétaro-Ciudad de México, explicó Kuri González.
La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, detalló que el proyecto responde a las tendencias del viajero europeo interesado en experiencias responsables de bajo impacto ambiental. El camino está diseñado para quienes buscan introspección, bienestar y conexión auténtica con las comunidades serranas, precisó la funcionaria estatal.
Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante presentación del Camino Iniciático de Santiago en FITUR Madrid. rotativo.com.mxEl vicepresidente de la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turístico, Alejandro Ares, reconoció el valor del proyecto como iniciativa alineada con principios del turismo sostenible y desarrollo local.
La presentación incluyó una edición especial de la revista México Desconocido dedicada a Querétaro, con tiraje de tres mil ejemplares para promoción en mercados estratégicos.
La publicación documenta el Camino de Santiago destacando su relevancia como producto turístico para fortalecer la oferta queretana en ámbitos nacional e internacional, señaló la directora Comercial y de Turismo de México Desconocido, Maricarmen Domínguez Rosales.
El gobernador recalcó que Querétaro ya se ganó reconocimiento industrial, comercial, aeroespacial y de centros de datos, pero ahora están enfocados en promover los 18 municipios y el Centro Histórico. Con esta presentación en Madrid, Querétaro fortalece su posicionamiento internacional como destino de espiritualidad, bienestar y turismo responsable, ampliando presencia en el mercado europeo, concluyó Kuri González.