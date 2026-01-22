Camino Iniciático de Santiago recorre 127 km en Sierra Gorda queretana

El gobernador Mauricio Kuri González presentó el proyecto turístico que atraviesa cuatro municipios serranos con certificación del Camino de Santiago de Compostela, beneficiando a prestadores locales mediante turismo sostenible.

Mauricio Kuri González gobernador Querétaro durante presentación Camino Iniciático Santiago FITUR Madrid España 2026

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante presentación del Camino Iniciático de Santiago en FITUR Madrid.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante presentación del Camino Iniciático de Santiago en FITUR Madrid.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 22, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Madrid, 22 de enero de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González presentó el Camino Iniciático de Santiago en Querétaro durante la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España. El proyecto contempla 127 kilómetros divididos en siete etapas que atraviesan los municipios de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco en la Sierra Gorda queretana, con certificación del Camino de Santiago de Compostela.

La ruta beneficiará directamente a prestadores de servicios turísticos locales mediante turismo rural y comunitario, informó el mandatario estatal.

El mandatario estatal enfatizó que la iniciativa consolida a Querétaro como destino de turismo sostenible y cultural. Durante el acto celebrado en el stand queretano del pabellón nacional de FITUR, Kuri González precisó que los habitantes serranos están preparados para recibir al viajero internacional en uno de los municipios más atractivos del país.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez gobernador Quer\u00e9taro durante presentaci\u00f3n Camino Inici\u00e1tico Santiago FITUR Madrid Espa\u00f1a 2026 Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante presentación del Camino Iniciático de Santiago en FITUR Madrid. rotativo.com.mx

"Este camino empieza en uno de los municipios más bonitos del país, que es precioso, que es nuestro Pinal (de Amoles), de verdad a todas y a todos los esperamos en Querétaro", expresó el gobernador.

Querétaro cuenta con tres elementos para consolidarse como destino turístico exitoso: certidumbre jurídica, infraestructura y promoción estratégica. El estado ocupa el primer lugar nacional en certidumbre jurídica según World Justice Project, mientras la conectividad mejorará con el nuevo tren Querétaro-Ciudad de México, explicó Kuri González.

La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, detalló que el proyecto responde a las tendencias del viajero europeo interesado en experiencias responsables de bajo impacto ambiental. El camino está diseñado para quienes buscan introspección, bienestar y conexión auténtica con las comunidades serranas, precisó la funcionaria estatal.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez gobernador Quer\u00e9taro durante presentaci\u00f3n Camino Inici\u00e1tico Santiago FITUR Madrid Espa\u00f1a 2026 Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante presentación del Camino Iniciático de Santiago en FITUR Madrid. rotativo.com.mx

El vicepresidente de la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turístico, Alejandro Ares, reconoció el valor del proyecto como iniciativa alineada con principios del turismo sostenible y desarrollo local.

La presentación incluyó una edición especial de la revista México Desconocido dedicada a Querétaro, con tiraje de tres mil ejemplares para promoción en mercados estratégicos.

La publicación documenta el Camino de Santiago destacando su relevancia como producto turístico para fortalecer la oferta queretana en ámbitos nacional e internacional, señaló la directora Comercial y de Turismo de México Desconocido, Maricarmen Domínguez Rosales.

El gobernador recalcó que Querétaro ya se ganó reconocimiento industrial, comercial, aeroespacial y de centros de datos, pero ahora están enfocados en promover los 18 municipios y el Centro Histórico. Con esta presentación en Madrid, Querétaro fortalece su posicionamiento internacional como destino de espiritualidad, bienestar y turismo responsable, ampliando presencia en el mercado europeo, concluyó Kuri González.

gobiernoturismofiturmauricio kuri

Reciente

Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo de Querétaro, durante presentación estrategia turismo naranja en FITUR Madrid 2026
Querétaro

Querétaro presenta estrategia turismo creativo en FITUR Madrid 2026

La Secretaría de Turismo municipal presentó una agenda de turismo naranja con 35 espacios creativos mapeados durante actividades en Casa de México y encuentro de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Madrid.

Claudia Sheinbaum durante conferencia matutina sobre Estrategia Nacional de Seguridad en Puebla 2026
México

Estrategia Nacional de Seguridad reduce 41% homicidios dolosos en Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró tolerancia cero a la corrupción policial mientras el promedio de víctimas diarias pasó de 3.97 en septiembre 2024 a 2.35 en diciembre 2025 con la estrategia federal.

Roberto Cabrera Valencia y Edithe Alvarez Flores durante presentación actualización Programa Desarrollo Urbano San Juan del Río
San Juan del Río

Proyectos federales cambian plan de desarrollo de San Juan del Río

El Consejo Municipal instalado el 8 de junio de 2025 inició en diciembre el período de revisión del programa actualizado que incluye movilidad urbana y equipamiento ante llegada del tren interurbano México-Querétaro y libramiento metropolitano.

Luis Nava durante entrega de obra pavimentación colonia El Mercado en Jalpan de Serra Querétaro
Querétaro

Jalpan de Serra mejora infraestructura con obra de 11.5 mdp

Luis Nava entregó pavimentación y rehabilitación de redes en colonia El Mercado con inversión federal de 11 millones 512 mil pesos que beneficia a 27 mil habitantes.