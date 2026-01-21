Madrid, 21 de enero de 2026. - El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, participó en la ceremonia de inauguración del Pabellón México durante la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo 2026 que se celebra en Madrid, España.
La presencia del municipio en este encuentro internacional permite a Corregidora promover su oferta turística ante el mercado global donde cerca de 10 mil empresas del sector y representantes de 161 países se reúnen en nueve pabellones del recinto IFEMA Madrid, sede de FITUR.
El acto inaugural fue encabezado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.
Durante la jornada se destacó la participación de Corregidora como destino turístico con identidad propia, lo que permite fortalecer su visibilidad ante operadores turísticos, inversionistas y profesionales del sector a nivel internacional.
FITUR 2026 se convierte en el gran punto de encuentro del turismo mundial en una edición especial donde México participa como país socio.
La feria representa una plataforma estratégica para que Corregidora proyecte internacionalmente su oferta turística y cultural ante el mercado europeo y global que busca nuevos destinos y experiencias en territorio mexicano.
Municipio fortalece vínculos turísticos con Europa
La presencia de Corregidora en FITUR 2026 reafirma el compromiso del gobierno municipal con la proyección internacional del municipio y el impulso al turismo como motor de desarrollo económico y social.
Chepe Guerrero participó en diversas actividades de promoción que permiten fortalecer vínculos entre México y España en materia de cooperación turística y comercial.
El presidente municipal destacó que esta participación consolida a Corregidora como un municipio competitivo que apuesta por la atracción de inversiones y visitantes internacionales.
La feria permite establecer contactos directos con operadores turísticos europeos, agencias de viajes y medios de comunicación especializados que buscan destinos emergentes en Querétaro y México para ofrecer a sus clientes.
La 46ª edición de FITUR representa una oportunidad estratégica para que Corregidora posicione sus atractivos turísticos, culturales y gastronómicos ante un mercado global que moviliza millones de turistas cada año.
El gobierno municipal continuará trabajando en la consolidación de alianzas internacionales que impulsen el desarrollo turístico del municipio y generen beneficios económicos para las comunidades y prestadores de servicios locales.