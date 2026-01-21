Corregidora participa en inauguración de Pabellón México en FITUR

Chepe Guerrero participó en la ceremonia de inauguración del Pabellón México durante la 46ª edición de FITUR 2026 donde cerca de 10 mil empresas del sector y representantes de 161 países promueven turismo internacional

Chepe Guerrero presidente municipal Corregidora participa inauguración Pabellón México FITUR 2026 Madrid España turismo internacional

Chepe Guerrero, presidente municipal de Corregidora, durante la ceremonia de inauguración del Pabellón México en FITUR 2026 Madrid.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 21, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Madrid, 21 de enero de 2026. - El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, participó en la ceremonia de inauguración del Pabellón México durante la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo 2026 que se celebra en Madrid, España.

La presencia del municipio en este encuentro internacional permite a Corregidora promover su oferta turística ante el mercado global donde cerca de 10 mil empresas del sector y representantes de 161 países se reúnen en nueve pabellones del recinto IFEMA Madrid, sede de FITUR.

El acto inaugural fue encabezado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Durante la jornada se destacó la participación de Corregidora como destino turístico con identidad propia, lo que permite fortalecer su visibilidad ante operadores turísticos, inversionistas y profesionales del sector a nivel internacional.

FITUR 2026 se convierte en el gran punto de encuentro del turismo mundial en una edición especial donde México participa como país socio.

La feria representa una plataforma estratégica para que Corregidora proyecte internacionalmente su oferta turística y cultural ante el mercado europeo y global que busca nuevos destinos y experiencias en territorio mexicano.

Municipio fortalece vínculos turísticos con Europa

La presencia de Corregidora en FITUR 2026 reafirma el compromiso del gobierno municipal con la proyección internacional del municipio y el impulso al turismo como motor de desarrollo económico y social.

Chepe Guerrero participó en diversas actividades de promoción que permiten fortalecer vínculos entre México y España en materia de cooperación turística y comercial.

El presidente municipal destacó que esta participación consolida a Corregidora como un municipio competitivo que apuesta por la atracción de inversiones y visitantes internacionales.

La feria permite establecer contactos directos con operadores turísticos europeos, agencias de viajes y medios de comunicación especializados que buscan destinos emergentes en Querétaro y México para ofrecer a sus clientes.

La 46ª edición de FITUR representa una oportunidad estratégica para que Corregidora posicione sus atractivos turísticos, culturales y gastronómicos ante un mercado global que moviliza millones de turistas cada año.

El gobierno municipal continuará trabajando en la consolidación de alianzas internacionales que impulsen el desarrollo turístico del municipio y generen beneficios económicos para las comunidades y prestadores de servicios locales.

gobiernoturismochepe guerrerofitur

Reciente

Mapa meteorológico Conagua sistemas climáticos activos México lluvias fuertes Quintana Roo enero 2026
Noticias

México tendrá lluvias fuertes en Quintana Roo y chubascos en 18 estados

Conagua pronostica precipitaciones puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Quintana Roo e intervalos de chubascos en 18 entidades durante las próximas 24 horas.

Michele Tafoya ex comentarista NFL anuncia candidatura republicana Senado Minnesota 2026
Internacional

Michele Tafoya lanza campaña republicana al Senado en Minnesota

La ex comentarista de NBC Sports anunció su candidatura republicana para competir por el puesto que dejará la senadora Tina Smith en las elecciones de 2026.

Agustín Dorantes Lámbarri, senador Querétaro, durante diálogo con estudiantes Universidad Mondragón sobre Reforma Electoral
Querétaro capital

Senador Dorantes advierte riesgos en Reforma Electoral ante estudiantes

El legislador queretano dialogó con más de 300 estudiantes universitarios sobre autonomía del INE y representación plurinominal en el debate nacional.

Luis Fernando Pantoja Amaro, rector UTEQ, durante el anuncio del Primer Sorteo universitario con Mazda 3 y 16 premios Querétaro
Querétaro capital

UTEQ lanza sorteo con auto Mazda 3 2026 y 16 premios

La universidad emitió seis mil 500 boletos de 400 pesos para generar recursos destinados a movilidad estudiantil y visitas a empresas.