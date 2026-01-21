San Juan del Río presenta proyectos por 8 mdp en FITUR Madrid

El municipio promovió tres proyectos de restauración de monumentos históricos ante la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial durante la feria FITUR 2026 en España.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del Río presenta proyectos restauración patrimonial FITUR 2026 Madrid

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante presentación de proyectos patrimoniales en FITUR 2026 Madrid.

San Juan del Río, 21 de enero de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río presentó tres proyectos de restauración patrimonial con inversión proyectada de aproximadamente ocho millones de pesos durante su participación en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026 en Madrid, España.

El municipio promovió su patrimonio cultural como integrante de la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial ante representantes de 160 países congregados en el recinto ferial IFEMA, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia durante una transmisión desde la capital española.

Los tres proyectos que el municipio presentará ante la Secretaría de Cultura del gobierno federal incluyen la segunda etapa del centro histórico de San Juan del Río, la segunda fase del cementerio municipal y la primera etapa de restauración de la parroquia de San Juan Bautista.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del R\u00edo presenta proyectos restauraci\u00f3n patrimonial FITUR 2026 Madrid Centro histórico de San Juan del Río donde se aplicarán recursos de restauración patrimonial durante 2026. Foto: CSSJR

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Edith Álvarez Flores, sostuvo reuniones técnicas con integrantes de la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial para conocer experiencias sobre restauración de sitios históricos.

Cabrera Valencia explicó que San Juan del Río forma parte de la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial gracias a su inclusión en el itinerario del Camino Real de Tierra Adentro, reconocido como patrimonio mundial.

El municipio paga una anualidad de aproximadamente 400 mil pesos que permite acceder a programas federales con inversiones que oscilan entre siete y 10 millones de pesos anuales mediante los programas PAISA, FOREMOBA y Ciudades Patrimonio.

"San Juan del Río tiene 495 años de historia y sería lamentable que no perteneciéramos a la asociación de ciudades patrimonio", señaló el alcalde.

Cabrera Valencia agregó que el municipio se reincorporó a la asociación desde el inicio de su administración, después de varios años sin pertenecer a ella, lo que ha permitido acceder a recursos federales acumulados por aproximadamente 20 millones de pesos desde 2022.


Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del R\u00edo presenta proyectos restauraci\u00f3n patrimonial FITUR 2026 Madrid Centro histórico de San Juan del Río donde se aplicarán recursos de restauración patrimonial durante 2026. Foto: CSSJR

Mesas de trabajo en embajada de México

Álvarez Flores detalló que las mesas de trabajo se realizaron tanto en el centro ferial IFEMA como en la embajada de México en Madrid.

La funcionaria municipal precisó que estas reuniones permitieron conocer estrategias de otras ciudades patrimonio de México y del resto del mundo, experiencias que servirán para fortalecer los proyectos que el municipio ejecutará durante 2026 y 2027.

Los proyectos de restauración se financian mediante esquema federal del 70% y municipal del 30%, lo que representa para San Juan del Río una inversión municipal de aproximadamente 2.4 millones de pesos complementada con 5.6 millones de recursos federales.

Las convocatorias serán evaluadas por la Secretaría de Cultura para determinar la asignación definitiva de recursos durante 2026.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del R\u00edo presenta proyectos restauraci\u00f3n patrimonial FITUR 2026 Madrid Centro histórico de San Juan del Río donde se aplicarán recursos de restauración patrimonial durante 2026. Foto: CSSJR

El presidente municipal destacó que desde 2022 el municipio ha ejecutado proyectos que incluyen el plan de manejo del centro histórico, primera etapa de restauración del cementerio y trabajos en diversos monumentos religiosos.

Para 2027, el gobierno municipal proyecta concluir la restauración de los principales templos incluyendo San Juan de Dios, el Santuario de Guadalupe y otros sitios religiosos históricos.

Promoción de conectividad turística

Cabrera Valencia subrayó que la participación en FITUR 2026 permitió promover la conectividad de San Juan del Río, especialmente con el inicio del vuelo directo Querétaro-Madrid desde el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.

El alcalde mencionó que el municipio se encuentra próximo a cuatro aeropuertos: Querétaro, Ciudad de México, Toluca y el Felipe Ángeles, lo que fortalece su posición como destino turístico accesible.

Roberto Cabrera Valencia alcalde San Juan del R\u00edo presenta proyectos restauraci\u00f3n patrimonial FITUR 2026 Madrid Centro histórico de San Juan del Río donde se aplicarán recursos de restauración patrimonial durante 2026. Foto: CSSJR

El presidente municipal señaló que San Juan del Río se prepara para celebrar 500 años de fundación con una ciudad que combina patrimonio histórico y desarrollo moderno.

El alcalde explicó que el crecimiento de la oferta gastronómica y hotelera, incluyendo hoteles boutique inaugurados en administraciones recientes, mantiene ocupación hotelera superior al 50%, llegando en ocasiones hasta 80% según datos de la Asociación Queretana de Hoteleros.

La participación de San Juan del Río en FITUR 2026 coincidió con la asamblea de la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial, donde Samantha Smith, presidenta municipal de Guanajuato capital, asumió la presidencia de la organización en sustitución de Enrique Galindo.

El alcalde Cabrera Valencia destacó que las cuatro regiones turísticas de Querétaro se promovieron de manera conjunta en el evento internacional junto con el gobernador Mauricio Kuri González.

