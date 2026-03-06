San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia condenó el asesinato de un joven de 24 años durante un asalto armado en la zona de Plaza Agua Rica y confirmó que toda la videovigilancia municipal ya fue entregada a la Fiscalía General del Estado.
El alcalde informó que sostuvo comunicación directa con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Orlando Chávez Landaverde, y anunció mesas de trabajo para reforzar las acciones policiales en el municipio tras el hecho ocurrido el jueves 5 de marzo.
El joven fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta después de realizar un retiro de efectivo en una sucursal bancaria del primer cuadro de la ciudad.
Al resistirse al despojo, uno de los agresores le disparó en al menos dos ocasiones. La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegó un operativo de búsqueda con cierres de vialidades en distintos puntos de San Juan del Río.
Cabrera Valencia describió el crimen como un hecho que lastima a las familias y a la autoridad municipal. "Nos duele institucionalmente, me duele personalmente", expresó al referirse a la víctima, a quien identificó como esposo de una maestra joven e hijo de una compañera.
Sin ofrecer más detalles sobre la identidad, el alcalde exigió que los responsables sean castigados de manera ejemplar por la Fiscalía de Querétaro.
Cabrera anuncia revisión de tiempos de respuesta del 911 en San Juan del Río
Cuestionado sobre las quejas ciudadanas por la tardanza en la llegada de servicios de emergencia al lugar del ataque, el presidente municipal reconoció que se encuentra recabando información al respecto.
"Todo lo que tengamos que revisar, lo vamos a revisar", aseguró al referirse a los tiempos de respuesta de las corporaciones integradas al sistema de urgencias municipal, que incluye a diversas instituciones y empresas coordinadas a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas.
El alcalde también confirmó que un video captado por la videovigilancia de un negocio privado fue incorporado al material probatorio de la Fiscalía, junto con las imágenes del sistema municipal y los arcos de seguridad.
Estas evidencias forman parte de la carpeta de investigación por homicidio doloso que integra el Ministerio Público.